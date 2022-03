Hannover

Wer einen positiven Corona-Schnelltest hat und die Infektion dann auch per PCR bestätigt bekommt, muss sich nach den derzeitigen Quarantäneregeln selbst in häusliche Isolation begeben. Diese dauert dann zehn Tage – und endet danach automatisch. Um die Isolation zu beenden, muss kein Schnelltest oder PCR-Test durchgeführt werden. Darauf haben sich Bund und Länder bei einem Treffen Ende Januar verständigt. Das heißt also auch: Selbst wenn ein auf eigenen Wunsch veranlasster Test noch positiv ausfällt, gibt es keine gesetzliche Verpflichtung mehr, sich von anderen abzusondern.

Trotzdem kann man andere aber womöglich noch anstecken. Es gibt keinen genau definierten Zeitraum, in dem man nach einer Corona-Infektion gesichert infektiös für andere ist. Das fällt bei jeder Person unterschiedlich aus, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem Steckbrief zum Coronavirus festhält. „Als sicher gilt, dass die Ansteckungsfähigkeit in der Zeit kurz vor und nach Symptombeginn am größten ist und dass ein erheblicher Teil von Übertragungen bereits vor dem Auftreten erster klinischer Symptome erfolgt“, heißt es dort mit Bezug auf die Studienlage.

Kontakt einschränken und Maske tragen

Bei Menschen mit leichtem bis moderaten Verlauf geht die Ansteckungsfähigkeit meistens innerhalb von zehn Tagen nach Symptombeginn deutlich zurück. Es gibt aber auch Ausnahmen. Vor allem, wer schwerer an Covid-19 erkrankt oder eine Immunschwäche hat, scheidet mitunter deutlich länger infektiöses Virus aus – und kann damit auch länger für andere ansteckend sein.

Deshalb sollte man auch nach der Isolationszeit vorsichtig bleiben, vor allem wenn der Schnelltest noch positiv ausfällt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung rät, noch bis mindestens Tag 14 Treffen mit anderen einzuschränken und bei Kontakt zu anderen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Außerdem empfiehlt die Zentrale, auch die Quarantäne- und Isolationsregeln im eigenen Bundesland zu prüfen. Diese sind für die Umsetzung der Corona-Regeln zuständig, weshalb Regeln womöglich auch von der bundesweiten Vereinbarung abweichen können. Zu finden sind die geltenden Corona-Verordnungen der Landesregierungen auf deren Homepage oder auch in dieser Übersicht.

Nach sieben Tagen ist Freitesten möglich

Übrigens: Man kann auch schon versuchen, sich sieben Tage nach Beginn der Isolation freizutesten. Voraussetzung dafür ist, dass zuvor seit mindestens 48 Stunden keine Symptome aufgetreten sind. Zudem braucht es einen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test, der in einer Teststelle oder Arztpraxis ausgestellt wird. Fällt das Ergebnis zu diesem Zeitpunkt positiv aus, muss man sich weiter isolieren bis zum zehnten Tag. Fällt es negativ aus, kann man sich schon direkt wieder frei bewegen. Die Tage der Isolierung werden gezählt ab dem Tag, an dem Symptome aufgetreten sind. Bei asymptomatisch Infizierten – das heißt bei Infizierten, die keine Krankheitszeichen entwickeln – wird ab dem Tag der Probenabnahme des positiven Tests gerechnet.

Von RND/she