Leipzig

Weihnachten naht und die Corona-Infektionszahlen wollen nicht sinken. Wer sich zu den Feiertagen mit der Familie treffen will, möchte verständlicherweise alles tun, um diese nicht mit dem Coronavirus anzustecken. Viele Menschen denken deshalb darüber nach, sich auf das Virus testen zu lassen - doch die Aussicht darauf, sich als gesunder und symptomfreier Mensch in eine Arztpraxis zu setzen, wirkt angesichts des Infektionsrisikos auf viele abschreckend. Verlockend klingt es da, dass mittlerweile in Apotheken und Drogerien Corona-Tests für Zuhause angeboten werden. Doch sind solche Tests eine sinnvolle Alternative zum Rachenabstrich beim Arzt? Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Lesen Sie auch: Das gilt zu Weihnachten und Silvester

Anzeige

Welche Test-Formen gibt es?

Antikörper-Test: Er gehört zu den günstigsten Tests auf dem Markt und weist Antikörper nach, die der Körper als Immunantwort auf die Corona-Infektion bildet. Man kann also auch sagen - der Antikörper-Test weist bereits abgeklungene Infektionen nach und gibt Hinweise darauf, ob jemand mit Corona infiziert war. Aussagekräftig ist er ab etwa 14 Tagen nach Infektion.

Antigen-Test: Ein mögliches Testverfahren, aktuelle Infektionen nachzuweisen sind die Antigen-Test. Antigen-Tests sind je nach Art für die Testung vor Ort oder als Labortest geeignet. Wenn man sie direkt am Ort der Behandung durchführt, sind sie als POC-Test bekannt und liefern schon nach rund 30 Minuten ein Ergebnis. Antigen-Test weisen in Untersuchungsmaterial aus den Atemwegen, also einem Abstrich, typische Eiweißstrukturen von SARS-CoV-2 nach und funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Wichtig: Sie schlagen erst bei einer gewissen Virusmenge an. Wird der Test zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Infektion oder bei einer abklingenden Infektion durchgeführt, kann es passieren, dass er ein negatives Ergebnis anzeigt, selbst wenn die getestete Person tatsächlich infiziert ist - und gegebenenfalls sogar ansteckend. Deshalb kann ein Antigen-Test den PCR-Test nicht in allen Situationen ersetzen.

Lesen Sie auch: Wie komme ich in Leipzig an einen Corona-Test?

PCR-Test: PCR-Verfahren weisen ebenfalls das Virus im menschlichen Körper nach und das schon bei sehr geringer Viruslast. Für den PCR-Test ist in der Regel ein Nasen-Rachenabstrich notwendig, das Verfahren dauert länger als der POC-Antigen-Test, da die Proben im Labor untersucht werden müssen.

Bei Symptomen: Immer einen Arzt fragen

Wann soll ich mich testen lassen?

Grundsätzlich gilt: Wer Symptome hat oder Kontakt zu infizierten Personen hatte sollte sich bei seinem Hausarzt melden. Husten, Fieber und Schnupfen können, müssen aber kein Hinweis auf eine Infektion sein. In der Regel führt der Hausarzt eine Befragung und Untersuchung durch, auch am Telefon. Sind die Testkriterien für einen PCR-Test erfüllt, kann eine der Corona-Testpraxen aufgesucht werden.

Lesen Sie auch: Corona-Virus – aktuelle Infektionslage in Sachsen

Wie teuer ist ein PCR-Test und wer bezahlt dafür?

Ist man krank, übernimmt die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für den Test. Erfolgt der über einen Auftrag vom Gesundheitsamt, zahlt dieses. Das gilt auch in begründeten Fällen für die Antikörper-Tests. Wer auf eigene Faust einen Test in einer Praxis machen möchte, kann das auch tun. Dann müssen die Kosten allerdings selber getragen werden. Der Preis dafür variiert, liegt aber meistens zwischen 120 und 180 Euro.

Lesen Sie auch: „Ich werde Weihnachten allein in meiner Leipziger WG bleiben“

Corona-Test online bestellen

Kann ich einen PCR-Test zuhause machen?

Ja, es gibt zum Beispiel Antikörper-Tests, die in Apotheken frei verkäuflich sind. Die Firma Cerascreen bietet außerdem seit einer Weile einen PCR-Test an, den man online bestellen und zuhause durchführen kann. Mit 149 Euro kostet er ungefähr so viel wie ein Test beim Arzt. Die Prozedur ist die gleiche - wer sich den Test für Zuhause bestellt, muss einen Rachenabstrich durchführen.

Ein Abstrich aus dem Rachenraum sollte professionell gemacht werden. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Die Probe wird dann abgeholt und in einem Labor untersucht, innerhalb von 48 Stunden soll ein Ergebnis vorliegen, das sich online einsehen lässt.

Ist der PCR-Test für Zuhause sinnvoll?

Nein. Zwar ist der Vorteil eines Tests für Zuhause, dass man die Wohnung oder das Haus nicht verlassen und keine Praxis aufsuchen muss. So minimiert man das Risiko, andere anzustecken. Dr. Corinna Pietsch, Fachärztin für Virologie am Universitätsklinikum in Leipzig, rät von einem Selbsttest zuhause ab. „Alles, was mit dem Material passiert, bevor es im Labor ankommt, hat großen Einfluss auf das Testergebnis", sagt sie. Beim Abstrich muss ein Stäbchen tief in den Rachenraum eingeführt werden. Weil das unangenehm ist, führen viele Menschen den Test nicht richtig durch - und entnehmen nur Proben aus der Mundhöhle. Das kann den Test verfälschen. „Ich würde immer dazu raten, den Abstrich vom Fachpersonal machen zu lassen", sagt Corinna Pietsch.

Gibt es Antikörper-Tests für Zuhause?

Ja. In den Leipziger Apotheken und online findet sich beispielsweise der Test der Firma Aproof für 49 Euro. Die Antikörper des Corona-Virus werden im Schnitt zwischen zehn und 14 Tagen nach einer Infektion gebildet. Deshalb sollte man auch einen Antikörper-Test frühestens drei bis vier Wochen nach einem Infektionsverdacht durchführen. Die Durchführung eines Antikörper-Tests zuhause ist weitaus einfacher als die eines PCR-Tests: Mit einer Lanzette erfolgt ein Stich in die Fingerkuppe, so dass es ein wenig blutet. Das Blut muss auf eine Filterkarte aufgebracht werden. Diese wird verpackt und ins Labor geschickt. Auch hier soll innerhalb von 48 Stunden nach Probeneingang ein Ergebnis vorliegen.

Lesen Sie auch: Gibt es in Leipzig eine Ausgangssperre oder nicht?

Aussagekraft ist gering

Bin ich immun gegen Corona, wenn ich Antikörper im Blut habe?

Nicht unbedingt. Werden Antikörper im Blut nachgewiesen, bedeutet das zuerst einmal nur, dass man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits einmal mit dem Coronavirus infiziert war. Doch der Test kann nichts über die Qualität und Funktion dieser Antikörper aussagen. „Deswegen gibt es auch Personen, die sich bereits ein zweites Mal infiziert haben", sagt Dr. Corinna Pietsch.

Sind Corona-Tests für Zuhause grundsätzlich zu empfehlen?

Nein. Das Risiko, einen PCR-Test falsch durchzuführen oder einen Antikörper-Test falsch zu interpretieren ist größer als das Risiko, sich in einer Arztpraxis mit dem Corona-Virus anzustecken. Vor allem aber können die Folgen falscher Testergebnisse fatal sein - wähnt sich eine infizierte Person aufgrund eines falsch negativen Tests in Sicherheit, ist die Gefahr groß, dass sie noch viele weitere Personen ansteckt.

Von Vanessa Gregor