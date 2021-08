Corona-Schutzimpfung für Kinder: Verunsicherung bei Eltern und Ärzten

Leipzig

Seit der Entscheidung der Sächsischen Impfkommission (Siko), die Coronaschutzimpfung auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zu empfehlen, steht das Telefon bei Dr. Melanie Ahaus nicht mehr still. Sie ist Sprecherin des sächsischen Landesverbandes für Kinder- und Jugendmedizin und praktiziert selbst in Leipzig als Kinder- und Jugendärztin. „Eltern fragen jetzt verstärkt bei uns an, was das bedeutet und wie sie sich nun verhalten sollen.“ Die Verwirrung sei groß. „Aber für uns Kinderärzte in Sachsen bedeutet es erst mal eine Erleichterung, dass eine offizielle Stelle eine Empfehlung überhaupt ausgesprochen hat“, so Ahaus.

Bislang gilt deutschlandweit das Wort der Ständigen Impfkommission (Stiko). Diese empfiehlt die Covid-19-Impfung für Erwachsene, aber nur in ausgewählten Fällen auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. „Wir müssen aufklären – auch darüber, dass die Stiko die Impfung für junge Menschen nicht grundsätzlich ablehnt und dass der Impfstoff für Personen ab zwölf Jahre auch zugelassen ist“, so die Sprecherin des Landesverbandes.

Berufsverband der Kinderärzte gibt keine allgemeine Impfempfehlung

Ahaus selbst hat schon Kinder gegen Covid-19 geimpft. Gleichwohl gibt es unter Leipziger Medizinern durchaus eine Zurückhaltung, was die Impfung von Kindern und Jugendlichen angeht. „In Leipzig impfen noch nicht alle Kinderärzte gegen Covid-19“, sagt Ahaus. Das habe einerseits logistische Gründe, weil etwa lange Zeit der Impfstoff gar nicht verfügbar war. Es gebe aber auch unter den Ärzten eine Verunsicherung.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte Deutschland teilt bislang die Haltung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die Impfempfehlungen für ganz Deutschland entwickelt. Die Stiko empfiehlt bislang die Impfung nur für Kinder, die ein erhöhtes Risiko haben, bei einer Coronainfektion einen schweren Verlauf zu erleben. „Wir halten uns an das, was die Ständige Impfkommission empfiehlt“, sagt Jakob Maske, Sprecher des Bundesverbandes, auf LVZ-Anfrage. Man sei froh, dass es mit der Stiko ein unabhängiges Gremium gebe, das sich nicht von politischen Entscheidungen leiten lasse. „Die Stiko ist das führende Expertengremium, das die Bundesregierung berät. Offenbar gibt es gute Gründe, warum sie die Empfehlung für Kinder und Jugendliche zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausspricht“, so Maske.

Renommierter Kinderarzt äußert Bedenken

Ähnlich kritisch hatte sich bereits der renommierte Kindermediziner Patrick Hundsdörfer geäußert. Der Leiter des Helios-Pädiatrie-Zentrums Berlin und Stammzellforscher an der Charité hatte im LVZ-Gespräch gesagt: „Wir haben aktuell einfach nicht genug Daten über die Effekte von Covid-19-Impfungen bei Kindern – weder über gute, den Impfschutz, noch über schlechte, die Nebenwirkungen.“ Er folge daher lieber den Empfehlungen der Stiko. „Es gibt bisher keine allgemeine Empfehlung und daher muss es einen guten Grund dafür geben, warum man ein Kind gegen Covid-19 impft“, sagte der Mediziner.

Sächsische Impfkommission war schön öfter Vorreiter

Auch der sächsische Landesverband der Kinder- und Jugendärzte hat sich seit der Entscheidung der Sächsischen Impfkommission (Siko) am Montag noch nicht neu dazu positioniert. „Grundsätzlich folgen wir in Sachsen aber den Empfehlungen der Siko“, so die Sprecherin weiter. Die Sächsische Impfkommission sei auch in anderen Fällen in der Vergangenheit schon Vorreiter gewesen, hebt sie hervor. So etwa bei der Schutzimpfung gegen Rotaviren oder HPV. „Da hatte sich die Stiko der sächsischen Haltung auch erst später angeschlossen.“

