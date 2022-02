Dresden

Wie sieht die Bilanz nach zwei Corona-Schuljahren aus – und wie soll es weitergehen? Im exklusiven LVZ-Doppel-Interview diskutieren Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) und die Vorsitzende des Landeselternrates, Nicolle Möller, über Lernrückstände, Personalprobleme und ihre Ansprüche an die Lehrkräfte. Dabei räumt der Minister auch ein, dass einiges hätte besser laufen müssen.

Frau Möller, hinter uns liegen zwei Corona-Schuljahre – wo drückt den Eltern der Schuh?

Möller: Mit dem Digitalunterricht und der häuslichen Lernzeit waren sowohl die Lehrer, als auch die Eltern und vor allem die Kinder überfordert. Inzwischen gibt es aber einen großen Fortschritt: Die verschiedenen Lernplattformen laufen und die meisten Schüler wie auch Lehrer können damit umgehen. Dagegen werden uns die Lernrückstände und das soziale Gefüge mindestens noch die nächsten zwei bis drei Jahre beschäftigen.

„Wir mussten Dinge tun, auf die unser Bildungssystem nicht vorbereitet gewesen ist“

Herr Piwarz, wie sieht Ihr persönliches Fazit aus?

Piwarz: Wir mussten Dinge tun, auf die unser Bildungssystem nicht vorbereitet gewesen ist. Schulschließungen waren bisher unvorstellbar. Ein weiteres Problem war, dass es häufig sehr kurzfristige Entscheidungen gegeben hat, aufgrund der notwendigen Abstimmungsprozesse. Diese Kritik kann ich nachvollziehen.

Zur Person Christian Piwarz (46) ist gebürtiger Dresdner und Rechtsanwalt. Im Jahr 2006 kam der ehemalige Landesvorsitzende der Jungen Union als Nachrücker in den sächsischen Landtag. Von 2009 bis 2017 war Piwarz der erste stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Mit dem Regierungswechsel im Dezember 2017 holte ihn der neue Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ins Kabinett, in dem er seither für das Kultusressort zuständig ist. Piwarz hat drei Kinder, sein großes Hobby ist zudem American Football. Er ist Mitglied der Dresden Monarchs und seit 2005 ehrenamtlicher Präsident des American-Football-Verbandes Sachsen. Bis zur seiner Ministerberufung war Piwarz auch Pressesprecher des American-Football-Verbandes-Deutschland. Die Zulassung als Anwalt ruht momentan.

Was hätte besser laufen müssen?

Piwarz: Insgesamt wurde insbesondere in der bundesweiten Diskussion zu lange vernachlässigt, was es mit den Kindern macht, wenn sie nicht zur Schule gehen können. Diese Folgen des Lockdowns sind zu spät in der allgemeinen Diskussion über Schutzmaßnahmen angekommen. Rückblickend hätten wir viel früher auf die Interessen der Kinder eingehen müssen und die Pandemie nicht nur aus der medizinischen-infektiologischen Perspektive sehen dürfen.

„Grundschüler wissen häufig gar nicht, was ein Klassenverband ist“

Möller: Nach dem ersten Halbjahr sehen wir jetzt viele Kinder, die von Gymnasien an Oberschulen wechseln, auch wenn sie nicht versetzungsgefährdet sind. Und Grundschüler wissen häufig gar nicht, was ein Klassenverband ist, die Lehrer sind als wichtige Ansprechpartner weggefallen. Das ist nicht nur in den unteren Klassen ein gravierendes Problem, sondern wächst sich in den weiterführenden Schulen aus. Und es ist auch zu beobachten, dass nicht wenige Eltern ihre Kinder zurückstellen und gar nicht einschulen lassen, weil unter anderem soziale Kompetenzen fehlen.

Piwarz: Vieles in der klassischen Schulvorbereitung konnte nicht umgesetzt werden. Deshalb müssen die neuen ersten Klassen die Möglichkeit haben, zunächst einmal in den Schulen anzukommen. Genauso brauchen die Kinder, die im Sommer auf eine Oberschule oder ein Gymnasium wechseln, Zeit, sich in den Schulen einzuleben.

„Viele Eltern sind all dem nicht gewachsen“

Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass es Defizite und Rückstände gibt – die Frage ist aber, wie die Kinder und Jugendlichen besser unterstützt werden sollen.

Möller: Es gibt Schulen, die in dieser Beziehung sehr agil sind. Aber vieles läuft nur auf freiwilliger Basis und ist immer von der zur Verfügung stehenden Zeit abhängig. Gerade um die sozialen Folgen abzufangen, brauchen wir deutlich mehr Personal an den Schulen. Dabei ist Lehrermangel ein Thema, aber es müssen viel mehr Schulsozialarbeiter und -psychologen eingestellt werden. Schließlich bemerkt nicht jeder Lehrer, wenn sich ein Kind zurückzieht. Viele Eltern sind all dem nicht gewachsen.

Zur Person Nicolle Möller (44) stammt aus Frankenberg (Mittelsachsen), ist gelernte Krankenschwester und wohnt seit 22 Jahren mit ihrer Familie in Freiberg. Mehr als ein Jahrzehnt arbeitete sie als Ausbilderin für Pflegeberufe, seit zwei Jahren in der Schulintegrationshilfe. In der Elternarbeit engagiert sich Nicolle Möller seit elf Jahren, zunächst als Klassenelternsprecherin, danach als Schulelternsprecherin in der Grundschule und Gymnasium sowie im Kreiselternrat Mittelsachsen. Im Landeselternrat ist die Mutter von zwei Töchtern (15 und 17 Jahre) seit 2015 tätig, den Vorsitz übernahm sie im Juli 2021. Daneben ist Nicolle Möller auch seit 2018 im Bundeselternrat aktiv. Neben den vielen Stunden im Ehrenamt liest sie vor allem Krimis, Thriller und Autobiografien. Ebenso ist Kochen eine Leidenschaft der Kaffeeliebhaberin, die sich auf reisen gern die Welt anschaut.

Herr Piwarz, geht diese Forderung zu weit – können Lehrer diese Aufgabe leisten?

Piwarz: Schule kann zwar einen wesentlichen Teil leisten, aber ich sehe die gesamte Gesellschaft gefordert. Es geht um Jugendhilfe, soziale Hilfssysteme, auch um den medizinischen Bereich. In diesem Zusammenhang sind mir zwei Dinge wichtig: Erstens müssen wir den Druck herausnehmen und zweitens soll den Kindern ausreichend Zeit gegeben werden. Die Defizite sind individuell – und so müssen wir auch herangehen, wenn es um das Aufholen geht. Das ist kein Sprint, sondern wird ein Marathon.

„Herr Piwarz, Sie müssen auch eine Lernstandserhebung vorschreiben“

Möller: Herr Piwarz, Sie vertrauen den Lehrern. Aber um die individuellen Defizite überhaupt feststellen zu können, müssen Sie auch eine verpflichtende Lernstandserhebung vorschreiben. An vielen Schulen plätschert inzwischen die scheinbare Normalität vor sich hin. Tatsächlich kann kaum ein Lehrer sagen, welche Rückstände es in seinen Klassen ganz konkret gibt. Aktuell geht die Schere zwischen lernstarken und lernschwächeren Schülern immer weiter auseinander und das Mittelfeld verringert sich zusehends.

Inwieweit wird es Nachbesserungen unter anderem beim Aufholprogramm geben?

Piwarz: Wir setzen uns im März mit der Landesservicestelle für das Aufholprogramm zusammen und werden schauen, wo wir nachsteuern müssen. Individuelle Rückstände lassen sich allerdings nur schwer mit einem allgemeingültigen Raster messen. Wir haben die Lehrerinnen und Lehrer schon frühzeitig aufgefordert, die Zeit nach den Sommerferien 2021 zu nutzen, um Lernstände zu erheben. Dafür gab es eine ausführliche Handlungsempfehlung mit Testaufgaben und umfangreiches Unterstützungsmaterial. Ich vertraue den Lehrern hier, doch ich erwarte auch, dass sie ihrer pädagogischen Pflicht nachkommen.

Möller: Das reicht häufig nicht aus, wie die Realität zeigt. Ich würde mir wünschen, dass Sie den Lehrern auch mal liebevoll etwas aufzuzwingen. Pädagogen, die ihren Beruf mit Herz und Seele leben, geben den Kindern die Möglichkeit, Rückstände individuell aufzuholen. Doch es gibt auch viele Lehrer, die es gewöhnt sind, ihre Noten so schnell wie möglich reinzuholen – und das ist traurig.

„Sowohl Lehrer als auch viele Eltern sind auf Zensuren konditioniert“

In diesem Schuljahr schien es fast nur darum zu gehen, möglichst viele Zensuren für den Fall eines weiteren Lockdowns zu sammeln. Wie wichtig sind die Noten überhaupt noch als Gradmesser?

Möller: Es ist schade, dass Kinder, Eltern und auch Lehrer auf diese Art unnötig unter Druck gesetzt werden. Insgesamt und unabhängig von Corona sollten nicht die Noten im Vordergrund stehen, sondern es sollte mehr schriftliche Einschätzungen auch in höheren Klassen geben. Damit könnten auch zukünftige Ausbildungsbetriebe mehr anfangen.

Piwarz: Ich habe schon im vergangenen Schuljahr darum gebeten, auf Noten-Rallyes zu verzichten und nicht um jeden Preis Zensuren zu verteilen. Aber dieser Automatismus ist wohl bei uns allen drin: Sowohl Lehrer als auch viele Eltern sind auf Zensuren konditioniert. Doch die Kinder brauchen einfach ihre Zeit. Es gibt ja beispielsweise auch die Möglichkeit, danebengegangene Tests aufzuarbeiten und zu wiederholen. Dagegen sollte es das freiwillige Wiederholen eines Schuljahres nur in Ausnahmefällen geben.

Und was ist mit Zensuren im Allgemeinen?

Piwarz: Es gibt inzwischen auch in Sachsen die Möglichkeit der Worturteile. Die Diskussion um Kopfnoten hat aber gezeigt, wie wichtig Noten für Eltern, Schüler und die späteren Arbeitgeber sind. Außerdem müssen wir aufpassen, bei Worturteilen nicht in Formelkompromisse zu geraten und uns – ähnlich wie bei Arbeitsbewertungen – in allgemeinen Wendungen verlieren. Natürlich ist der ganzheitliche Blick wichtig, auf absehbare Zeit werden wir jedoch auf Noten in den Zeugnissen nicht verzichten können.

„Ich habe jedoch das Gefühl, dass Lehrer teilweise resigniert haben“

Frau Möller, eine Hauptkritik der Eltern zielt auf die mangelhafte Kommunikation mit Lehrkräften. Was sollte sich in dieser Beziehung ändern?

Möller: Ein großer Teil der Elternschaft kann sich nicht beschweren, da in den Corona-Jahren von den Lehrern regelmäßig Rückmeldungen gekommen sind. Aber es gibt auch viele Schüler – und der Anteil ist nicht unbeträchtlich –, die von ihren Lehrern während des Lockdown nichts gehört haben. Manche Kinder haben drei Monate lang keine Aufgaben abgegeben. So etwas müssen Lehrer merken und sich kümmern. Ich habe jedoch das Gefühl, dass Lehrer teilweise resigniert haben. Das muss unbedingt besser werden.

Herr Piwarz, inwieweit können Lehrer diesen Anspruch überhaupt umsetzen – oder haben Eltern eine zu hohe Erwartungshaltung?

Piwarz: Kommunikation ist das A und O – und ich halte es nicht für zu viel verlangt, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer regelmäßig E-Mails in den Klassenverteiler schreibt. Aber unser Schulsystem stößt an eine Grenze, wenn Kinder über einen längeren Zeitraum keine Schule besuchen. Die Präsenzpflicht und der direkte Kontakt zwischen Schülern und Lehrkräften ist auf Dauer nicht ersetzbar.

„Eine häusliche Unterstützung, wie sie vor 10 oder 20 Jahren noch normal war, gibt es heutzutage vielfach nicht mehr“

Ist das sächsische Bildungssystem möglicherweise zu wenig flexibel, um auf diese Fälle eingehen zu können?

Piwarz: Wir haben es mit einer immer heterogeneren Schülerschaft und damit auch Elternschaft zu tun. Eine häusliche Unterstützung, wie sie vor 10 oder 20 Jahren noch normal war, gibt es heutzutage vielfach nicht mehr oder kann zumindest nicht als gegeben angesehen werden. Schon wenn die Kinder in die Schule kommen, gibt es große Unterschiede im Leistungsvermögen. Wir können versuchen, diese Kluft so gut es geht zu reduzieren – aber zur Ehrlichkeit gehört, dass das nur begrenzt gelingt.

Möller: Gerade deshalb brauchen wir ja noch mehr Unterstützungssysteme. Die Kinder brauchen unsere Hilfe.

„Wir müssen unbedingt mehr zusätzliches Personal in die Schulen bekommen“

Piwarz: Das stimmt. Wir sind aktuell in der Aufstellung des Doppelhaushalts für 2023 und 2024. Dabei ist mir sehr wichtig, dass nicht nur ausreichend Lehrerstellen zur Verfügung stehen werden, sondern dass auch die gerade eingeführten Assistenzsysteme zumindest weitergeführt werden. Wir müssen unbedingt mehr zusätzliches Personal in die Schulen bekommen. Letztlich brauchen wir auch den Schulterschluss mit den Kommunen, die für die Schulsozialarbeit zuständig sind: Bei den Diskussionen über Kreishaushalte droht dieses Thema ab und an hinten runter zu fallen.

Von Andreas Debski