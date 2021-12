Dresden

Wegen der corona-bedingten Einschränkungen in den vergangenen Schuljahren erleichtert Sachsen die Bedingungen für die Besondere Leistungsfeststellung (BLF) in der Klassenstufe 10 an Gymnasien. In diesem Schuljahr soll die Prüfung nicht als zentral gestellte Klassenarbeit stattfinden, wie das Kultusministerium auf LVZ-Anfrage bestätigte. Stattdessen soll „entsprechend den im Unterricht gesetzten Schwerpunkten“ die Note einer Klassenarbeit in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik mit doppelten Gewicht in die Zeugnisnote einfließen. „Die Entscheidung, welche Klassenarbeit doppelt gewichtet wird, trifft der Fachlehrer“, teilt das Ministerium mit.

Auch Erleichterungen beim Abitur

Die Änderungen wurden den Schulen bereits in einem Brief mitgeteilt. Im vergangenen Schuljahr hatte es die gleiche Regelungen für die BLF an den Gymnasien gegeben.

Auch für die Abiturienten wird es in diesem Schuljahr wieder Erleichterungen geben. Bestimmte Themenbereiche sollen im Abitur nicht abgefragt werden. Vom 11. bis 14. April 2022 soll zudem kein regulärer Unterricht stattfinden. Stattdessen soll dieser Zeitraum für die Prüfungsvorbereitung und für Konsultationen in den Prüfungsfächern genutzt werden.

Zweitkorrektur an der jeweiligen Schule

Auch die Abiturprüfungen werden wie in den vergangenen beiden Schuljahren an jeweiligen Schule zweit- und gegebenenfalls drittkorrigiert. Die Prüfungszeit wird um eine halbe Stunde verlängert. Die Inhalte für die mündliche Abiturprüfung werden in Verantwortung der jeweiligen Schule festgelegt, um den tatsächlich behandelten Unterrichtsstoff berücksichtigen zu können.

Von kol