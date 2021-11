Leipzig

Wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen in Sachsen sollen Leipzig, Dresden und Chemnitz wieder eigene Impfzentren bekommen. Darauf drängt Sozialministerin Petra Köpping (SPD) und machte den Plan am Freitag nach LVZ-Informationen im Corona-Ausschuss zum Thema. Derzeit werde noch nach möglichen Standorten gesucht. Die Mietverträge für die Ende September geschlossenen Impfzentren waren zuvor langfristig ausgehandelt worden. In Leipzig hatte die medizinische Station auf der Neuen Messe gearbeitet.

Weiteres Problem sei das Personal für die drei Zentren. Das Sozialministerium befindet sich den Angaben zufolge mit dem Deutschen Roten Kreuz in Abstimmung. Auch die Hausärzte sollen einen neuen Anreiz bekommen. Für einen Impf-Einsatz am Wochenende sollen sie eine Pauschale erhalten. Über die Höhe wurde zunächst nichts bekannt. Am Montag sollen dazu zwischen Köpping und Ärzteverbänden Gespräche stattfinden.

Sachsen hat nach wie vor die schlechteste Impfquote in Deutschland. Die Impfzentren waren im Frühjahr durch mobile Impfteams ersetzt worden. Diese schaffen den Ansturm aber nicht mehr, seitdem sich auch Personen ab 18 Jahren eine Boosterspritze abholen können. Bei den Hausärzten sind dagegen viele Praxen aus der Vorsorge gegen Corona ausgestiegen. Der Aufwand sei viel zu hoch, kritisieren die Mediziner.

Von LVZ