Corona, Risikogebiete und Grenzen: Was ist eigentlich mit Polen?

Dresden

Von Sachsen nach Tschechien zu reisen, ist problemlos möglich. Doch wer wieder zurückkommt, muss in Quarantäne und sich beim Gesundheitsamt melden. Denn seit vergangenem Freitag gilt das ganze Land als Risikogebiet. Das brachte bis Donnerstag auch Shopping-Touristen, die sich entlang der Grenze mit Zigaretten, Benzin und Co. eindeckten, in die Bredouille. Dann trat eine Ausnahmeregelung in Kraft, die den Kurzbesuch ohne anschließende Quarantänemaßnahmen wieder erlaubte – nicht aber die Teilnahme an Sportveranstaltungen oder anderen Großevents.

Nur Spanien hat mehr Neuinfektionen

Wer sich angesichts der sehr hohen Neuinfektionszahlen in Tschechien Sorgen macht, hat noch eine weitere Alternative: Polen. Dort sind die Kippen ähnlich günstig, die Corona-Neuinfektionszahlen aber bei Weitem nicht so hoch wie bei den tschechischen Nachbarn. In Polen waren nach Angaben des European Centre for Disease Prevention and Control ( ECDC) zuletzt 39 Einwohner pro 100.000 in den letzten 14 Tagen positiv getestet worden (Stand: 01.10.). Zum Vergleich: Die Zahl in Deutschland liegt bei 30,8, in Tschechien bei sagenhaften 271,8. Das toppt nur Spanien mit einem Wert von 330,2.

Tschechien hatte tageweise mit mehr als 3000 Neuinfektionen zu kämpfen, dabei ist es wesentlich kleiner als Deutschland. Gesundheitsminister Adam Vojtech war Anfang vergangener Woche zurückgetreten, auf ihn folgte Roman Prymula. Im Land gelten zahlreiche Corona-Regeln wie Maskenpflicht und Sperrstunden.

Als die Grenzen zu Tschechien und Polen im Frühjahr wegen Corona wochenlang komplett geschlossen geblieben waren, blühte der Handel mit Zigaretten an der sogenannten Grünen Grenze – also irgendwo im Nirgendwo abseits der offiziellen Grenzübergänge. Soweit soll es nicht wieder kommen, das hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) mehrmals bekräftigt. Auch Tschechien selbst schließt diese Maßnahme derzeit aus. „Im Augenblick droht uns aus den Nachbarländern kein Risiko“, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula am Dienstag.

Von Franziska Kästner