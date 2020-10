Im sächsischen Erzgebirge wurde laut Landrat Frank Vogel (CDU) am Montag der Grenzwert für die wöchentlichen Neuinfektionen deutlich überschritten. Vogel kündigte deshalb Verschärfungen der Schutzmaßnahmen an. In den Stunden später veröffentlichen Zahlen des sächsischen Sozialministerium sieht die Lage dagegen noch entspannter aus.