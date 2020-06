Dresden/Leipzig

Reiserückkehrer aus Schweden müssen sich auch in Sachsen für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Da das skandinavische Land vom Robert-Koch-Institut ( RKI) als Risikogebiet eingestuft wurde, gelte eine entsprechende Regel in der sächsischen Corona-Quarantäne-Verordnung, sagte Andreas Friedrich, Sprecher des sächsischen Sozialministeriums, am Mittwoch auf LVZ-Anfrage.

Bußgeld droht

Für Schweden wird vom RKI seit dem Wochenende eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern angegeben. „Die Einreisenden müssen sich auf unmittelbarem Weg nach Hause begeben und anschließend das zuständige Gesundheitsamt kontaktieren und angeben, dass sie aus Schweden eingereist sind“, betonte der Ministeriumssprecher. Wer sich nicht daran halte, riskiere ein Bußgeld.

Zuvor hatten bereits andere Bundesländer wie Thüringen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein auf entsprechende Quarantäne-Regeln hingewiesen. Die Rückkehrer müssen unverzüglich in die eigene Wohnung oder an ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort und dort 14 Tage bleiben – selbst Einkäufe sind untersagt.

Schweden derzeit einiges Risikogebiet in der EU

Schweden gilt laut RKI derzeit als einziges Risikogebiet innerhalb der Europäischen Union. Großbritannien und Portugal liegen derzeit bei unter 25 Neuinfektionen. Belgien, die Niederlande, Polen, Rumänien und Estland bei unter zehn Fällen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche.

Von Robert Nößler