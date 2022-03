Dresden

Die schwarz-grün-rote Koalition wird einen Großteil der aktuell bestehenden Corona-Regeln in Sachsen am 2. April auslaufen lassen. Die Landesregierung soll am Dienstag eine neue Corona-Verordnung verabschieden, die gemäß dem Bundesinfektionsschutzgesetz nur noch Basisschutzmaßnahmen zulässt. Das bestätigte das Sozialministerium auf Anfrage. Damit soll in Sachsen die allgemeine Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen enden – beispielsweise beim Einkaufen. Auch 2G- oder 3G-Regeln sind ab 3. April demnach nicht mehr zulässig.

Mit dem Basisschutz sind nur noch wenige Maßnahmen gestattet: eine Maskenpflicht für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen sowie in bestimmten Gemeinschaftsunterkünften und im Öffentlichen Nahverkehr. Testpflichten in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Schulen und Kitas dürfen weiter umgesetzt werden. Sachsens Regierung will aber „dringend“ empfehlen, auch weiterhin eine FFP2-Maske zu tragen.

Keine Mehrheit in der Koalition

Schon in der vergangenen Woche hatte sich abgezeichnet, dass es in der Koalition keine Mehrheit für weitergehende Corona-Schutzmaßnahmen gibt. Dafür hätte der Landtag die bedrohliche Infektionslage ausrufen müssen. Voraussetzung für die bedrohliche Infektionslage ist laut Bundesgesetz eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten aufgrund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen. Diese Situation sei aber nicht erkennbar, hatte CDU-Fraktionschef Christian Hartmann argumentiert. Auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) betonte vergangenen Dienstag, dass laut einer Experten-Prognose ab 3. April kein weiterer Anstieg der Infektionszahlen und der Krankenhausbelegung zu erwarten sei.

Dennoch hatte es in den vergangenen Tagen koalitionsintern Gespräche gegeben, ob zumindest die erweiterte Maskenpflicht – speziell in Innenräumen – beibehalten werden könnte. Ministerin Köpping soll dafür geworben haben. Allerdings wurde darüber kein Konsens erzielt.

Personalmangel in Krankenhäusern

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Sachsen liegt aktuell bei 2093,6. Die Auslastung der Krankenhausbetten durch Patienten mit dem Corona-Virus ist leicht rückläufig: Derzeit sind 1493 Patienten auf den Normal- und 181 Patienten auf den Intensivstationen corona-positiv. Laut Einschätzung des Sozialressorts ist Covid-19 aber nur bei 60 Prozent dieser Fälle der Auslöser für die Behandlung im Krankenhaus.

Viele Krankenhäuser haben allerdings mit den Auswirkungen der Omikron-Welle zu kämpfen, weil sich ihre Mitarbeiter infiziert haben beziehungsweise in Quarantäne sind. Um auf diese Entwicklungen zu reagieren, hat beispielsweise das Chemnitzer Klinikum die Anzahl der Operationen um etwa 50 Prozent reduziert. Mitarbeiter wurden gebeten, Urlaube zu unterbrechen.

Lauterbach: Länder sollen Hotspot-Regel nutzen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) appellierte am Montag an die Länder, Hotspot-Regeln zu erlassen. Sie sollten nicht darauf spekulieren, dass die Infektionszahlen zurückgingen. Die Zahlen seien auf sehr hohem Niveau. „Somit muss die Losung der Stunde die sein, dass wir die Regel, die wir haben, nutzen und nicht eine Regel, die rechtlich nicht mehr erhältlich ist, beklagen“, sagte Lauterbach.

Bisher haben lediglich zwei Bundesländer erklärt, die Hotspot-Regel nutzen zu wollen: Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Auch Thüringen möchte die bestehenden Maßnahmen verlängern. Allerdings fehlt der Regierung eine Mehrheit im Landtag.

Von Kai Kollenberg