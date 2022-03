Maskenpflicht in wenigen Bereichen - Kaum noch Corona-Regeln: Was ab 3. April in Sachsen gilt

Der Freedom Day in Sachsen kommt: Am Wochenende läuft der Großteil der bestehenden Corona-Maßnahmen aus. Die LVZ erklärt, was die Menschen dann noch beachten müssen – und wo welche Regeln gelten.