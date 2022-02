Leipzig

Im sächsischen Einzelhandel stehen die Zeichen auf Sturm. In der vergangenen Woche hatten Bund und Länder gemeinsam beschlossen, die 3G-Regel im Handel komplett zu kippen. Stattdessen soll beim Einkauf künftig nur noch das Tragen einer FFP2-Maske notwendig sein. In den Nachbarbundesländern Thüringen und Sachsen-Anhalt wurde das bereits am Tag danach umgesetzt.

Sachsen dagegen wird wohl erst am Dienstag nachziehen. Die sächsische Staatsregierung habe sich „im Interesse eines geordneten Verfahrens“ dazu entschlossen, diesen Lockerungsschritt in der dann stattfindenden Kabinettssitzung umzusetzen, hieß es auf Anfrage aus der Staatskanzlei in Dresden. Anschließend aber wird es erneut Tage bis zum Inkrafttreten dauern. Nach internen Informationen soll sich Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) für eine schnellere Umsetzung ausgesprochen haben.

IHK fürchtet Einkaufstourismus der Sachsen

Gerade aber der nicht zur Grundversorgung zählende Einzelhandel im Freistaat verzeichnet wegen der Einschränkungen Umsatzrückgänge von bis zu 50 Prozent. Eine 3G-Regel, also der Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete wie zuletzt in Sachsen praktiziert, hat daran offenbar wenig ändern können. Vor dem Hintergrund, dass nun auch noch das Geschäft in den Winterferien wegbricht, platzt den Einzelhändlerinnen und –händlern an der Basis jetzt der Kragen.

Die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig fordert die zügige Umsetzung des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz. Hauptgeschäftsführer Thomas Hofmann sagte am Montag, nun müssten endlich Taten folgen. Da etliche Bundesländer bereits die G-Regelungen für den Einzelhandel abgeschafft hätten, dürfe auch Sachsen nicht länger warten und müsse unverzüglich nachziehen. „Ansonsten droht aufgrund der ungleichen Bedingungen Einkaufstourismus in die Nachbarbundesländer und weiterer Kaufkraftabzug aus Sachsen, wobei der sächsische Einzelhandel derweil dringend jeden Euro Umsatz benötigt“, mahnt Hofmann.

„Schlechtes Signal der Staatsregierung“

Mit Unverständnis habe man vernommen, dass die Lockerungen erst später als in allen anderen Bundesländern umgesetzt werden sollen, erklärt auch die City Leipzig Marketing, ein Zusammenschluss Leipziger Händler, in einem Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). „Wir fragen uns ernsthaft warum?“, heißt es da. Die Mitgliedsunternehmen seien enttäuscht, dass Sachsen als Letztes die Regelungen abschaffen wird. „Das schlechte Signal, was dabei von der Staatsregierung in Richtung der sächsischen Wirtschaft ausgesandt werden würde, sollte bei den Entscheidungen des Kabinetts berücksichtigt werden“, mahnen die Händler.

Die 3G-Regelung für den Handel umgehend außer Vollzug zu setzen, sei im Hinblick auf die zweite Ferienwoche von großer Wichtigkeit. Umgeben von anderen Bundesländern und auch dem EU-Ausland, wo diese Regelung längst abgeschafft ist oder kurzfristig wegfallen wird, entstünden weiterer Verlust und enorme Wettbewerbsverzerrung, heißt es in dem Schreiben. Unterschrieben ist es vom Vorsitzenden Thomas Oehme, der auch Centermanager der Promenaden im Leipziger Hauptbahnhof ist.

„Schnellstmöglich“ ist schon vorbei

Janine Gerhardt, Centermanagerin der Höfe am Brühl, fordert ebenfalls: „Die Einschränkungen im Handel sollten, wie in den anderen Bundesländern, auch in Sachsen zügig zurückgenommen werden.“ Mittlerweile habe eine Vielzahl an Studien belegt, dass der stationäre Handel durch seine Schutz- und Hygienekonzepte sicher sei. „Bei allem Verständnis für Eindämmungsmaßnahmen sollten diese zielgenau sein und nicht Industrien fortlaufend pauschal benachteiligen, die erwiesenermaßen keine Infektionstreiber sind“, so die Centermanagerin.

Gunter Engelmann-Merkel, Geschäftsführer vom Handelsverband Sachsen sagt, die Händlerinnen und Händler säßen in den Startlöchern und brauchten zur Abschaffung der G-Regelungen keinerlei Vorlaufzeit. „Diese ganzen G-Regelungen haben nichts gebracht, um das Pandemie-Geschehen positiv zu beeinflussen.“ Die einzig sinnvolle Schlussfolgerung sei daher: „So schnell wie möglich weg damit!“ „Schnellstmöglich“ sei in diesem Zusammenhang allerdings leider schon vorbei.

Man habe deshalb die Landesregierung darauf hingewiesen, dass nicht gewartet werden dürfe bis zum 6. März, wenn die aktuelle Corona-Schutzverordnung ausläuft. „Für uns hier in Sachsen, die wir so viele Einschränkungen gehabt haben, zählt nun jeder Tag“, erinnert Engelmann-Merkel. „Wir haben hier eine ganz, ganz schwere Hypothek für die Zukunft.“ Es werde Jahre dauern, um die Kunden-Bindungen wieder aufzubauen. „Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir Ellenbogen-Freiheit bekommen“, mahnt Engelmann-Merkel.

Von Roland Herold und Kai Kollenberg