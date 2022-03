Dresden

In Sachsen sollen ab 3. April die Corona-Beschränkungen großflächig gestrichen werden. Darauf hat sich die sächsische Landesregierung am Dienstag verständigt. Hintergrund sind die kürzlich in Kraft getretenen Änderungen im Bundesinfektionsschutzgesetz. Verschärfte Maßnahmen sind nur noch in sogenannten Hotspots möglich – doch um eine solche epidemische Lage in Sachsen ausrufen zu können, fehlen laut Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) aktuell die Voraussetzungen.

Ministerin: Aktuell keine Überlastung des Gesundheitssystems

„Für eine epidemische Lage braucht man eine gute Begründung“, erklärte Köpping nach der entscheidenden Kabinettssitzung. So sei die wesentliche Bedingung, dass sich eine „besonders gefährliche Virusvariante“ im Freistaat ausbreite und durch einen starken Anstieg der Infektionszahlen die Überlastung der Krankenhäuser drohe. „Wir gehen derzeit aber nicht von einer Überlastung des Gesundheitssystems aus“, erklärte die Ministerin.

Sollte sich die Situation in Sachsen in den nächsten Tagen nicht dramatisch verschärfen, könne ab 3. April nur noch ein „Basisschutz“ angeordnet werden. Am kommenden Dienstag will die Landesregierung eine neue, entsprechende Verordnung beschließen.

Corona-Maßnahmen werden deutlich reduziert

Demnach sollen FFP2-Masken für den Gesundheits- und Sozialbereich vorgeschrieben bleiben. An allen anderen Orten – etwa beim Einkaufen oder bei Veranstaltungen – werden die Masken aber fallen. Das schließt auch die Schulen ein, wo bislang noch auf den Fluren und außerhalb des Unterrichts im Gebäude ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.

Zugleich sollen sämtliche Zugangsbeschränkungen gestrichen werden. Das schließt aktuelle 2G- oder 3G-Regeln ein, etwa in der Gastronomie, im Freizeit- und im Kulturbereich, genauso im Sport und in Bädern. Köpping mahnte allerdings, weiterhin vorsichtig zu sein: FFP2-Masken werden „dringend empfohlen“, auch sollten Mindestabstände eingehalten und die Kontakte freiwillig beschränkt werden.

Testpflicht an Schulen bleibt bestehen – Maskenpflicht fällt weg

Eine Testpflicht besteht laut der geplanten Corona-Schutzverordnung weiterhin im Gesundheits- und Sozialbereich sowie in den Schulen. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler auch nach dem 3. April wahrscheinlich zwei Mal pro Woche einen Corona-Selbsttest absolvieren oder einen aktuellen Nachweis vorlegen müssen. Für Genesene und Geimpfte gilt dies nicht.

Epidemiologe: Aktuelle Omikron-Welle könnte bis Mai dauern

Zuvor hatte der Leipziger Informatiker und Epidemiologe Prof. Markus Löffler in der Kabinettssitzung die aktuellen Prognosen vorgestellt. Aufgrund der noch bis 2. April laufenden Corona-Regeln rechnet er damit, dass die Infektionen nicht mehr so rasant wie zuletzt steigen. Danach geht der Epidemiologe von sinkenden Ansteckungszahlen aus. Demnach könnten sich die täglichen Neuinfektionen – verglichen zum aktuellen Stand von etwa 18.000 – erst bis Mitte April halbieren. Löffler geht aber auch von einer „großen Dunkelziffer“ unentdeckter Infektionen aus. Ein Abklingen der Omikron-Welle dürfte nur allmählich erfolgen und „bis weit in den Mai“ dauern.

Köpping: Hoher Personalausfall in den Krankenhäusern

„Fest steht: Wir sind in der sechsten Welle“, machte Köpping klar. Die aktuell sehr vielen Ansteckungen seien auf die neue Omikron-Variante zurückzuführen – und diese schlage in den Krankenhäusern durch, sagte die Gesundheitsministerin: „Wir haben in den Kliniken einen hohen Personalausfall.“ Allein 10 bis 15 Prozent der Beschäftigten sei momentan aufgrund von Corona-Infektionen oder Quarantäne-Maßnahmen nicht auf Arbeit. Deshalb müssten bereits wieder planbare Operationen abgesagt oder auch Notaufnahmen stundenweise geschlossen werden, so Köpping.

Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen etwa stabil

Die sächsischen Krankenhaus-Koordinatoren erwarten, dass die Normalstationen mindestens bis Ende der nächsten Woche mit 1680 bis 1830 Patientinnen und Patienten belegt sein werden. Damit wäre die ursprüngliche Überlastungsstufe weiterhin erreicht, die aber nicht mehr zählt. Allerdings werden gegenwärtig nur etwa 60 Prozent wegen Corona behandelt – die restlichen rund 40 Prozent liegt wegen anderer Erkrankungen in den Kliniken. Zugleich werden auf den Intensivstationen zwischen 166 und 189 Corona-Schwerstkranke prognostiziert. Hier lag die bisherige Grenze zur Überlastung bei 420.

