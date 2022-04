Dresden

Am kommenden Sonntag tritt in Sachsen eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Es ist die mittlerweile 53. Auflage – und die Änderungen halten sich in Grenzen. Wegen der sinkenden Patientenzahlen in den Krankenhäusern könnte es sein, dass Ende Mai weitere Maßnahmen wegfallen. Hier ein Überblick zur Corona-Situation.

Wo besteht weiterhin eine Maskenpflicht?

Eine FFP2-Maske muss bis 28. Mai weiterhin in Gesundheitseinrichtungen – beispielsweise in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen – getragen werden. Das gilt ebenfalls für Gemeinschaftsunterkünfte wie Obdachlosenstationen oder Gefängnisse. Ausnahme: Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen dürfen auch eine medizinische Maske tragen, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern zu den betreuten, behandelnden oder gepflegten Personen einhalten.

Auch die FFP2-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr bleibt weiter bestehen. Eine Ausnahme gibt es nur für Schülerinnen und Schüler (6 bis 16 Jahre): Sie dürfen eine OP- beziehungsweise medizinische Maske in Bussen und Bahnen aufsetzen. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind von der Maskenpflicht befreit.

Wo muss keine Maske getragen werden?

Beim Einkaufen, bei Veranstaltungen, in Restaurants und Cafés ist eine Maske seit April nicht mehr vorgeschrieben – und dabei bleibt es auch. Allerdings können die Supermärkte, die Veranstalter und Gastronomen von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und auf einer Maske bestehen. In der Schule müssen Schüler und Lehrer generell keine Maske mehr tragen – weder im Unterricht, noch auf den Gängen. Das gilt unabhängig von der Schulform. Freiwillig darf natürlich immer eine Maske getragen werden: Die Gesundheitsministerin gibt die dringliche Empfehlung, in Gebäuden weiterhin einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und sich auch noch bei den Kontakten einzuschränken.

Wer muss sich noch testen lassen?

Die Testpflicht gilt nur noch in wenigen Bereichen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Hospizen, Werkstätten für behinderte Menschen, Asylbewerber-Unterkünften und Gefängnissen brauchen zwei Mal pro Woche einen aktuellen Test. In stationären Pflegeeinrichtungen, in der Tagespflege und in ambulanten Pflegediensten ist mindestens drei Mal wöchentlich ein tagesaktueller Nachweis vorzulegen. Eine Testpflicht besteht ebenfalls weiterhin für Gäste solcher Einrichtungen.

Darüber hinaus schreibt die neue Corona-Schutzverordnung auch für den Zutritt zu heilpädagogischen Kitas einen negativen Test-Nachweis vor. Dies gilt aber nicht für die betreuten Kinder oder Personen, die Kinder bringen oder abholen.

Wann werden die letzten Einschränkungen fallen?

Die neue Corona-Schutzverordnung gilt bis 28. Mai. Die Gesundheitsministerin (SPD) sagte am Dienstag: Es gebe „die Absicht“, danach auch die letzten Einschränkungen fallen zu lassen – wenn sich bis dahin „alles normalisiert“ habe. Entsprechende Vereinbarungen könnten auf der Gesundheitsministerkonferenz an diesem Donnerstag getroffen werden. Voraussetzung sei allerdings, dass die Krankenhäuser wieder in Normalbetrieb laufen.

Wie ist die Lage in den Krankenhäusern?

Aktuell werden in Sachsen auf den Normalstationen 873 Patientinnen und Patienten behandelt, die eine Corona-Infektion aufweisen. Intensivmedizinisch müssen noch 123 Menschen betreut werden. Damit gibt es laut Köpping „wirklich keine Überlastung“. Die neuen, seit Montag geltenden Quarantäne-Regeln – also die Verkürzung der Isolation – würde dazu beitragen, dass wieder mehr Personal in den Kliniken zur Verfügung stehe. Die Prognosen der sächsischen Krankenhauskoordinatoren gehen von sinkenden Belegungen aus: Demnach werden in zwei Wochen 483 Erkrankte auf Normal- und 61 auf Intensivstationen vorhergesagt.

Wie zuverlässig sind die aktuellen Inzidenzen?

Sachsen belegt mit 669,8 bei den Sieben-Tage-Inzidenzen aktuell den 14. Platz unter den 16 Bundesländern. Allerdings melden die Gesundheitsämter immer noch Infektionen aus der Osterwoche nach, so dass es weiterhin einen Verzug gibt. Die Aussagekraft der Inzidenzwerte nennt die Gesundheitsministerin aber aus einem anderen Grund „etwas verschwommen“: Neue Ansteckungen werden meist nur noch bei deutlichen Symptomen und auch zufällig bei anderweitig nötigen Tests entdeckt und gemeldet. „Die tatsächliche Inzidenz könnte höher liegen“, erklärt Köpping.

Wie entwickelt sich die Impfquote?

Die Impfbereitschaft in Sachsen ist „weiterhin sehr verhalten“, so die Gesundheitsministerin: „Das, was uns nach wie vor Sorge macht, ist die Impfquote in Sachsen.“ Aktuell sind 64,7 Prozent der Menschen zwei Mal geimpft und 48,6 Prozent geboostert. Bei den über 60-Jährigen liegt der Anteil bei 82,8 Prozent beziehungsweise 70,9 Prozent, sagte Köpping und appellierte nochmals eindringlich an die Menschen, sich impfen lassen – „damit es einen guten Herbst geben kann“. Ob dann auch zu einer vierten Corona-Impfung aufgerufen werde, ließ sie offen: Dazu würden die Empfehlungen des Robert Koch-Institutes abgewartet.

Von Andreas Debski