Dresden

Diese neue Regelung wird viele Menschen aufatmen lassen: In Sachsen fällt ab Freitag die Maskenpflicht beim Einkaufen weg. Voraussetzung ist, dass der Inzidenzwert unter 10 liegt. Darauf hat sich die sächsische Landesregierung mit der neuen Corona-Schutzverordnung geeinigt, die am 16. Juli in Kraft tritt und bis 28. Juli gelten wird. 

„Wenn Sie einkaufen gehen, brauchen Sie keine Masken aufzusetzen“, kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden an. Eine weitere Bedingung sei aber, dass der Mindestabstand von 1,50 Meter in Ladengeschäften und Supermärkten eingehalten werden kann. Dagegen bleibt es bei der Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen, Pflegeheimen sowie im öffentlichen Nahverkehr. Derzeit liegen alle Landkreise und Städte im Freistaat unter dem Schwellenwert von zehn wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.

Ohne Negativtest kommen Urlaubsrückkehrer nicht auf Arbeit

Allerdings wird es auch neue Einschränkungen geben: Wer fünf Werktage nicht an seinem Arbeitsplatz gewesen ist, muss künftig ein negatives Testergebnis vorlegen oder sich vor Ort unter Aufsicht selbst testen. Das gelte für alle, die aus dem Urlaub – oder einer vergleichbaren Arbeitsbefreiung – zurückkehren, erklärte die Sozialministerin. Ohne den entsprechenden Nachweis darf niemand an seinen Arbeitsplatz. Das Gleiche gilt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach einem Urlaub zunächst im Homeoffice sind und erst später wieder an ihren angestammten Arbeitsplatz zurückkehren. Diese neue Testpflicht gilt nicht für vollständig Geimpfte und Covid-19-Genesene.

Lockerungen auch für Großveranstaltungen

Köpping kündigte außerdem an, dass ab Freitag für Großveranstaltungen neue Regeln gelten. Bei einem Inzidenzwert unter 50 sind Veranstaltungen mit der Hälfte der maximalen Besucherkapazität, höchstens aber 5000 Personen möglich. Voraussetzung sind Kontaktnachverfolgungen vorzugsweise mit personalisierten Tickets, tagesaktuelle Tests für Ungeimpfte und Nicht-Genesene sowie eine Maskenpflicht außerhalb des eigenen Platzes. Das Hygienekonzept muss zudem eine „Begrenzung von Ausschank und Konsum von Alkohol“ sowie ein Zutrittsverbot für „erkennbar alkoholisierte Personen“ beinhalten.

Veranstaltungen mit bis zu 25.000 Besuchern sollen möglich sein, wenn der Inzidenzwert unter 35 liegt – das betrifft auch Fußballspiele. Hier gilt ebenfalls, dass nur 50 Prozent der zulässigen Plätze ausgeschöpft werden dürfen. Von dieser Regel kann aber im Rahmen des Hygienekonzeptes abgewichen werden. „Das können die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden“, sagte Köpping.

In Impfzentren sind keine Termine mehr notwendig

Zudem wird das Impfen in Sachsen ab Mittwoch einfacher: „Sie können zu jeder Tageszeit einfach ins Impfzentrum gehen“, kündigte die Sozialministerin an. Seit Kurzem galt die Regelung, dass man sich ab 14 Uhr in den Impfzentren ohne Termin impfen lassen konnte. Es bestehe „freie Wahl der Impfstoffe in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit, Zulassung und Arztentscheidung“, erklärte DRK-Sprecher Kai Kranich. Die Freigabe gilt nur im Impfzentrum Grimma nicht. Impfwillige ab dem 14. Lebensjahr können sich mit Biontech oder Moderna immunisieren lassen, ab dem 60. Lebensjahr wird eine Kreuzimpfung – zunächst mit Astrazeneca, danach mit Biontech oder Moderna – angeboten.

Von Andreas Debski und Kai Kollenberg