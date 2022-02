Dresden

Sachsen lockert ab Mittwoch die Corona-Regeln – trotz hoher Inzidenzzahlen. Unter anderem gibt es Änderungen beim Außensport, beim Einkaufen und in Zoos, Museen und botanischen Gärten.

„Wir werden Maßnahmen ergreifen, die das Leben ein Stück weit erleichtern“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden. „Wir lockern aber mit Bedacht.“ Trotz Omikron-Welle sei derzeit keine Überlastung der Betten auf Normal- und Intensivstationen in den Kliniken in den nächsten Wochen zu befürchten.

Dennoch läge Sachsen mit 63,8 Prozent Grundimmunisierung immer noch an letzter Stelle bei der Impfquote im Ranking der Bundesländer. 265.000 der über 60-Jährigen im Freistaat seien noch nicht geimpft.

Erleichterungen im Handel

Mit den Anpassungen der Corona-Notfallverordnung, die schon ab23. Februar in Kraft treten, werden die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz und der Gesundheitsminister aus der vergangenen Woche umgesetzt. Danach sind ab Mittwoch zum Einkaufen weder ein Impf- oder Genesenen-Nachweis noch ein Test erforderlich. Es reicht eine FFP2-Maske. Außerdem entfallen im Handel ab 4. März die Quadratmeter-Regelungen, die den Kundenstrom begrenzen sollten.

Für private Zusammenkünfte mit ausschließlich Geimpften und Genesenen gibt es ab Mittwoch keine Obergrenze mehr. Ist dagegen ein Ungeimpfter oder nicht Genesener darunter, darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen.

Geimpft, genesen oder getestet (3G) ist die Voraussetzung, damit bei Beerdigungen und Hochzeiten künftig die Begrenzung der Teilnehmerzahl aufgehoben wird. 3G gilt auch für Museen, Gedenkstätten, Ausstellungsräume, Innenräume von Zoos, botanischen Gärten und Tierparks. Das Gleiche gilt auf Außensportanlagen, womit beispielsweise die Nutzung von Skigebieten für Ungeimpfte möglich wird – und Sportvereine wieder komplett trainieren können.

Ab 4. März weitere Lockerungen

Die Eckpunkte für die neue Corona-Schutzverordnung ab 4. März sehen zudem vor, dass gar keine Schließungen mehr erfolgen. In Reise- und Versicherungsbüros sowie bei Kirchenbesuchen entfallen dann die G-Regeln. Clubs können unter 2Gplus öffnen, weil dort keine Maske getragen und kein Abstand gehalten werden könne, so Köpping.

Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen kann die 2G-Regel (dann ohne Maske am Platz) oder die 3G-Regel (mit Maske am Platz) gezogen werden. In Innensportanlagen, in Spielbanken, bei körpernahen Dienstleistungen und Veranstaltungen bis 1000 Personen gilt 3G.

2G hingegen ist bei Veranstaltungen ab 1001 Personen, Messen, Kongressen, in Bädern und Sauna künftig Voraussetzung für die Nutzung. Der Besuch von Dampfsaunen und Bordellen ist mit 2Gplus erlaubt. Großveranstaltungen dürfen im Innenbereich bis zu 60 Prozent ausgelastet werden, maximal bis zu 6000 Gäste. Im Außenbereich sind es bis zu 75 Prozent, maximal bis zu 25.000 Gäste.

Von Roland Herold