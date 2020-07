Leipzig

Am 18. Juli tritt eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft. Viele Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wurden überarbeitet und angepasst. Nach zahlreichen Lockerungen in den vergangenen Monaten ist es jedoch schwer, den Überblick zu behalten, welche Aktivitäten erlaubt sind und was weiterhin verboten bleibt. Wir geben einen Überblick, was Sie noch nicht wieder dürfen und mit welchen Bußgeldern Sie bei Verstößen rechnen müssen.

Treffen mit mehr als 10 Personen

Ein Treffen in der Öffentlichkeit ist nur mit bis zu 10 Personen möglich. Im privaten Rahmen ist ein Zusammenkommen auch ohne Begrenzung erlaubt, allerdings gelten auch beim gemütlichen Grillen im Garten oder einer Feier mit Freunden im Wohnzimmer die Abstandsregeln. Für eine zu große Zusammenkunft in der Öffentlichkeit kann ein Bußgeld von 150 Euro oder eine Verwarnung von 50 Euro verhängt werden.

Anzeige

Mindestabstand nicht einhalten

Egal ob im Café, beim Einkaufen oder mit Freunden im Park – das Abstandsgebot von 1,5 Metern gilt immer und soll auch weiterhin als eine der wichtigsten Corona-Schutzmaßnahmen bestehen bleiben. In Kindergärten und Schulen gilt die Regel allerdings nicht mehr. Außerdem kann ab dem 18. Juli in zahlreichen Einrichtungen bei Veranstaltungen wie Konzerten oder Theateraufführungen die Abstandsregel gelockert werden, wenn dafür eine datenschutzkonforme Kontaktverfolgung durchgeführt wird. Wer sich vorsätzlich nicht an den Mindestabstand hält, muss mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen.

Weitere DNN+ Artikel

Ohne Maske in Bus, Bahn oder Geschäft

Die Maskenpflicht gilt auch weiterhin in allen Einkaufsläden und im öffentlichen Nahverkehr. Also überall dort, wo die Abstandsregel nur schwer einzuhalten ist. Des Weiteren wird empfohlen, die Maske auch in der Öffentlichkeit zum Beispiel in gut besuchten Einkaufsstraßen zu tragen. Ein Verstoß kann zu einem Platzverweis führen. Die Leipziger Verkehrsbetriebe kontrollieren die Maskenpflicht allerdings nicht, sie setzen auf eine freiwillige Einhaltung.

Zu große Familien- und Firmenfeiern

Ob mit der Familie, Kollegen oder Vereinsmitgliedern – durch die neuesten Lockerungen sind Feiern im größeren Rahmen wieder erlaubt. Bei Familienfeiern gilt eine Obergrenze von 100 Gästen, bei Betriebs- oder Vereinsfeiern dürfen maximal 50 Personen anwesend sein. Auch hier gilt in jedem Fall die Abstandsregel. Zu viele Gäste können für den Organisator schnell teuer werden. Der Bußgeldkatalog sieht eine Strafe von 500 Euro vor.

Tanzen in Bars oder Musikclubs

Das Tanzen in Bars, Clubs oder auf Festen bleibt weiterhin verboten. Diskotheken und „Tanzlustbarkeiten“ dürfen nicht öffnen. Im Rahmen von Tanzschulen oder -vereinen ist die gemeinsame rhythmische Bewegung allerdings wieder erlaubt. Veranstalter einer unzulässigen Tanzveranstaltung zahlen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro.

Sportveranstaltungen mit Zuschauern

Für Sportwettkämpfe mit genehmigtem Hygienekonzept gilt eine Obergrenze von 1000 Gästen, Wettkämpfe im Vereins- und Breitensport können mit bis zu 50 Zuschauern sogar ohne ein solches Konzept wieder stattfinden. Sportgroßveranstaltungen sind allerdings noch nicht wieder mit Publikum möglich und bleiben bis zum 31. Oktober 2020 untersagt – zu Test- oder Freundschaftsspielen von RB Leipzig, Lok oder Chemie können aktuell noch keine Gäste kommen. Ab dem 1. September können Ausnahmeregelungen durch datenschutzkonforme Kontaktnachverfolgung und ein genehmigtes Hygienekonzept greifen. Ein Auftakt mit Fans zur neuen Saison ist denkbar, falls die aktuellen Lockerungen bestehen bleiben.

Besuch von Festivals

Mindestens bis zum 1. September sind Großveranstaltungen nicht möglich, ab dann könnten unter besonderen Auflagen und mit genehmigtem Hygienekonzept auch Festivals wieder stattfinden. Ein kleines Festival ist allerdings schon vorher denkbar, denn Volksfeste und Jahrmärkte sind jetzt mit bis zu 1000 Besuchern wieder möglich. Tanzen ist allerdings nicht erlaubt und der Abstand muss eingehalten werden.

Im Urlaub verreisen

Die Reisewarnungen für alle EU-Länder (inzwischen auch Schweden) wurden aufgehoben. Eine Quarantäne nach der Rückreise ist in diesem Fall nicht mehr verpflichtend. Für andere Nationen gelten teilweise noch Reisewarnungen, eine Rückkehr ist dann oft mit einer zweiwöchigen Isolation verbunden. Eine Übersicht finden Sie hier. Ähnliche Regelungen sollen bald auch bundesweit für Regionen gelten, die als Corona-Hotspots eingeordnet wurden. So könnte eine Einreise in betroffene Landkreise verboten werden oder eine Quarantäne für Ausreisende verhängt werden. Darauf haben sich Bund und Länder am Donnerstag geeinigt.

Prostituierte oder Bordelle aufsuchen

Nein, alle Prostitutionsstätten müssen auch weiterhin geschlossen bleiben. Auch Prostitutionsvermittlung und die Nutzung von Prostitutionsfahrzeugen ist verboten. Organisatoren müssen mit einer Strafe von mindestens 500 Euro rechnen, Besucher mit einer Strafe von 150 Euro.

Besuch von Dampfbad oder -sauna

Schwimmbäder können unter strengen Hygieneauflagen und unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder besucht werden. Dampfbäder und Dampfsaunen müssen allerdings geschlossen bleiben. Reguläre Saunen und Schwimmbäder können besucht werden, solange die Einrichtung ein genehmigtes Hygienekonzept vorliegen hat. Ein Verstoß gegen das Hygienekonzept kann für Besucher mit einem Platzverweis oder einem Hausverbot geahndet werden.

Von Tilman Kortenhaus