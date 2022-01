Dresden

Die schwarz-grün-rote Koalition in Sachsen ringt um die künftige Corona-Verordnung. Zwischen CDU, Grünen und SPD gibt es unterschiedliche Vorstellungen, ob angesichts sinkender Inzidenzen im Freistaat Lockerungen ermöglicht werden sollten. Ein Teil der Koalition will mit Blick auf die Bund-Länder-Schalte an diesem Freitag zudem vorschnelle Festlegungen vermeiden.

Neue Verordnung wohl erst kommende Woche

Als wahrscheinlich gilt deswegen, dass die aktuelle Verordnung, die am 9. Januar ausläuft, zunächst um wenige Tage verlängert wird. Nach der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bund würde dann am Freitag das sächsische Kabinett über die Eckpunkte der nächsten Verordnung beraten. Die abschließende Absprache fände dann kommende Woche statt.

Debatte über Höchstgrenze für Demonstrationen

Allenfalls die Höchstgrenze bei Versammlungen könnte schon kurzfristig geändert werden, heißt es aus der Koalition. Am Montagnachmittag gab es aber noch keine Übereinkunft über eine konkrete Zahl. Bisher sind Demonstrationen nur ortsfest und mit maximal zehn Personen möglich.

Nicht nur vonseiten der Polizeigewerkschaft GdP hatte es Kritik an der geringen Teilnehmerzahl gegeben. Die AfD hat für Mittwoch eine Sondersitzung des Landtags anberaumen lassen, um über das Thema zu diskutieren. Sie will die Einschränkungen komplett aufheben lassen: Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit werde aktuell „weitestgehend bis zur Unkenntlichkeit eingeschränkt“.

Sozialministerium hält sich bedeckt

Der Druck in der Koalition, in Sachsen den aktuellen Teil-Lockdown zu lockern, ist teilweise groß. Die landesweite Sieben-Tages-Inzidenz sinkt und liegt aktuell bei 327,1. In der CDU gibt es seit Wochen Forderungen, beispielsweise den Betrieb von Skiliften zu gestatten. Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) hatte sich zudem jüngst für eine Wiederöffnung von Kultureinrichtungen im Januar ausgesprochen.

Das Sozialministerium, das für die Erarbeitung der Corona-Verordnung zuständig ist, hält sich bislang mit Zusagen zurück. Anders als in der Vergangenheit hat das Haus auch noch keinen Eckpunkte-Entwurf an die Koalitionspartner verschickt, in dem Leitlinien für die zukünftigen Maßnahmen skizziert werden. Überlegungen für etwaige Öffnungen gibt es nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ aber bereits in der Landesregierung.

Werden Lockerungen an Patientenzahl gekoppelt?

Demnach könnten Lockerungen an das Unterschreiten der bisherigen Überlastungsstufe geknüpft werden. Diese Stufe galt, wenn 1300 Corona-Patienten auf den Normalstationen der Krankenhäuser und 420 auf den Intensivstationen versorgt werden. Öffnungen in bestimmten Bereichen könnten ermöglicht werden, falls diese beiden Grenzwerte an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten würden, lautet ein Vorschlag. Derzeit werden in Sachsen 1091 Covid-19-Patienten auf Normal- und 443 auf Intensivstation behandelt.

Dürfen Museen und Sportanlagen bald wieder öffnen?

Konkret wurde unter anderem die Öffnung der Museen oder der Außensportanlage für den Vereinssport mit dem Modell „2G plus“ ins Auge gefasst. Dabei wird nur Geimpften und Genesenen der Zutritt gewährt. Zudem muss ein tagesaktueller Corona-Test vorgelegt werden. Die Booster-Impfung könnte allerdings nach den Überlegungen der Landesregierung den aktuellen Corona-Test ersetzen.

Ebenso wurde beispielsweise über die Öffnung von kulturellen Bildungsangebote für unter 16-Jährige oder die Wiederzulassung von körpernahe Dienstleistungen mit „2G plus“-Modell diskutiert. Bisher sind Dienstleistungen verboten, wenn sie keinem medizinischen oder therapeutischem Zweck dienen. Dazu zählt beispielsweise der Besuch bei der Kosmetikerin.

Von Kai Kollenberg