Dresden

Die Grünen versuchten noch am Dienstagmorgen eine politische Duftmarke zu setzen. Die gesundheitspolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Kathleen Kuhfuß, meldete sich via Pressemitteilung zu Wort: „Wir Bündnisgrüne halten den Wegfall der Maskenpflicht in Innenräumen für keine gute Idee angesichts der Lage.“ Man setze sich für eine Fortsetzung der Maskenpflicht ein. Einfluss auf die Entscheidung des Kabinetts zu den neuen Corona-Regeln hatte diese Wortmeldung nicht mehr.

Köpping: Empfehle die Ausrufung epidemischer Lage nicht

Seit Tagen diskutierte die schwarz-grün-rote Koalition darüber, ob der Landtag ganz Sachsen zum Hotspot erklären sollte. Allein dadurch hätte die Landesregierung – gemäß dem Infektionsschutzgesetz des Bundes – einen guten Teil der bestehenden Corona-Maßnahmen beibehalten können. Die CDU-Fraktion hatte sich allerdings früh festgelegt, dass eine bedrohliche Infektionslage derzeit nicht gebe: Die Voraussetzung dafür, nämlich überlastete Krankenhäuser, könne man nicht erkennen. Auch Beratungen am Montag ergaben kein anderes Bild.

Sozialministerin Petra Köpping (SPD) erklärte am Dienstag deshalb nach der Kabinettssitzung: „Aus momentaner Sicht könnte ich dem Landtag nicht empfehlen, die epidemische Lage auszurufen.“

„Notversorgung ist gesichert“

Die Prognosen, die der Landesregierung für die kommenden zwei Wochen vorliegen, sind vielleicht nicht rosig, aber auch keinesfalls dramatisch. Die Bettenbelegung in den Krankenhäuser habe sich auf einem hohen Wert eingepegelt, schilderte Köpping. Drastische Veränderungen gebe es nicht. Es sei vielmehr mit einem leichten Rückgang zu rechnen. 1519 corona-infizierte Patienten werden aktuell auf Normal- und 186 auf Intensivstation behandelt – am 12. April sollen es voraussichtlich 1277 beziehungsweise 150 sein.

„Die Notversorgung ist generell gesichert“, sagte die Ministerin. Zwar hatte beispielsweise das Krankenhaus Chemnitz angekündigt, Operationen abzusagen, weil das Personal an Corona erkrankt ist. Eine Überlastung sei aber nicht gegeben, so Köpping: „Wir haben einen Personalausfall in den Krankenhäusern von zirka 15 bis 25 Prozent. Das variiert.“

Lockerungen müssen kein Dauerzustand sein

In Sachsen bleiben deswegen ab Sonntag wenige Corona-Regeln erhalten: Eine FFP2-Maske muss lediglich in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen, in Gefängnissen oder im öffentlichen Nahverkehr getragen werden. Sämtliche 2G- oder 3G-Regeln sind außer Kraft gesetzt. Nur in manchen Bereichen wie in Kliniken müssen sich Besucher und Arbeitnehmer weiter regelmäßig testen. In Schulen soll die Testpflicht nach den Osterferien auslaufen.

Regierung will bei kritischer Klinik-Lage handeln

Diese Lockerungen müssen kein Dauerzustand sein. Wenn sich die Lage verschlechtert, will die Landesregierung die bedrohliche Infektionslage ausrufen lassen. „Wenn man Patienten aus Kapazitätsgründen umverlegt, sei es innerhalb oder außerhalb von Sachsen, wäre das eines der Kriterien“, sagte Köpping. Falls also ein Krankenhaus die Patientenanzahl nicht mehr bewältigen könnte, sodass ein anderes einspringen muss. Ähnliche Situationen hatte es im vergangenen Winter gegeben. Am Ende musste sächsische Patienten in andere Bundesländer verlegt werden.

Auch die Personallage in den Kliniken ist laut Köpping ein Kriterium. Wäre durch einen erhöhten Krankenstand die Versorgung nicht gewährleistet und könnten sich die Krankenhäuser nicht mehr gegenseitig unterstützen, würde man ebenfalls handeln. „Wir müssen vorsichtig bleiben.“

Von Kai Kollenberg