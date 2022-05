Leipzig

Martin Kohlmann ist Rechtsanwalt und verteidigt aktuell jene Menschen, die wegen Verstößen gegen Corona-Regeln Bußgelder zahlen sollen. Nach Kohlmanns Worten läuft das Geschäft gut, zum Beispiel in der Woche vor Ostern: Acht Mal seien seine Mandantinnen und Mandanten frei gesprochen worden, acht Mal habe es Einstellungen gegeben, verurteilt worden sei niemand. Das alles, so Kohlmanns, habe sich in den „Arenen“ der Amtsgerichte in Pirna, Erfurt und Chemnitz zugetragen. Ein Triumph scheinbar, nicht nur für Kohlmann, den Anwalt. Sondern vor allem für Kohlmann, den Chef der rechtsextremen Kleinpartei „Freie Sachsen“, die die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen orchestriert hatte.

Die große Zeit dieser Proteste war im Herbst und Winter 2021, als es Montag für Montag in Dutzenden Orten Sachsens Demonstrationszüge gab. Lange Zeit waren die mit Verweis auf die hohen Infektionszahlen verboten, und die Menschen kamen klandestin zu sogenannten Spaziergängen zusammen. Bald hatten Rechtsextreme die Proteste vereinnahmt, es gab Zusammenstöße mit der Polizei und bundesweite Schlagzeilen. Am Nikolaustag 2021 wurden allein in Freiberg 451 Menschen bei der Auflösung einer Demonstration eingekesselt. 451 mal nahm die Polizei die Personalien auf, schrieb hunderte Ordnungswidrigkeitsanzeigen – die Teilnahme an einem verbotenen Aufzug war mit 250 Euro Bußgeld belegt. Was ist aus diesen ganzen Verfahren geworden?

Amtsgericht Freiberg: Wenige Fälle, keine Freisprüche

Die Stadt Freiberg war lange Zeit eine Hochburg der Corona-Proteste. Am örtlichen Amtsgericht ist einer Sprecherin zufolge aber bislang noch kein einziges Mal über illegale Corona-Proteste aus dem Herbst und Winter verhandelt worden. Allerdings, so sagt sie, gab es Prozesse zu zwei Protesten aus dem Frühjahr 2021, als es wegen der Pandemie ebenfalls Einschränkungen der Versammlungsfreiheit gegeben hatte. Die Zahl dieser Verfahren sei so gering, sagt die Sprecherin, dass man sie leicht händisch auszählen könne: 29, davon 15 schon verhandelt. Einer der abgeschlossenen Fälle wurde eingestellt – in allen anderen gab es Verurteilungen.

Ist der Kampf der Corona-Demonstranten gegen ihre Bußgeld-Bescheide also doch nicht so erfolgreich, wie es Anwalt und Parteichef Martin Kohlmann, dem Verfassungsschutz zufolge ein bestens vernetzter Rechtsextremist, aussehen lassen will?

„Freie Sachsen“ geben Rechtsberatung und ermutigen zum Widerspruch

Es gehört zur Strategie der „Freien Sachsen“, Demonstrationsteilnehmer zum Widerspruch gegen die von den Ordnungsbehörden ausgestellten Bußgeldbescheide aufzurufen. Dazu, wie man sich wehrt und wie die Fälle vor Gericht landen, hat die Partei eine Broschüre verfasst, online steht ein Musterformular zum Download für diejenigen bereit, die Widerspruch einreichen wollen. So sehr all das das gute Recht von jeder und jedem ist, so sehr ist die Idee dahinter bekannt aus der Reichsbürger-Szene: Alles anzweifeln, was vom Staat kommt – und die Behörden so lange mit Einsprüchen überziehen, bis sie hoffentlich überlastet aufgeben.

Von einer Überlastung kann dem Justizministerium zufolge keine Rede sein. Das Ministerium erfasst seit Anfang Januar 2021, wie oft vor Gerichten um Bußgeld-Bescheide wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln gerungen wird. Dabei geht es aber um Verstöße aller Art – vom Zeitschriftenladen, der ohne Hygienekonzept betrieben worden ist über den Mann, der sich weigert, eine Maske aufzusetzen bis eben zur Frau die bei untersagten Demonstrationen dabei war. Bis Februar 2022 sind 3385 solcher Verfahren vor sächsischen Amtsgerichten eingegangen, 1570 wurden von den Richterinnen und Richtern schon erledigt, und zwar so: 565 mal stellten sie die Verfahren ein, in 425 Fällen gab es Verurteilungen und freigesprochen wurden die Betroffenen in 60 Fällen.

Borna: Betroffene schwänzen Gerichtstermin

Auch wenn die Zahl der Verfahren zu den Protesten nicht zentral erfasst wird – eine Umfrage bei den Amtsgerichte vor Ort ergibt ein Bild, wie solche Prozesse in der Regel ablaufen. Eine Erkenntnis: Der Eifer der Corona-Protestierenden, sich bis zuletzt gegen ihre Bußgeldbescheide zu wehren, scheint nicht besonders groß zu sein. Am Amtsgericht Borna etwa sind aktuell rund 35 Verfahren wegen der Teilnahme an Protesten gegen die Corona-Maßnahmen anhängig. In den Fällen, in denen bereits verhandelt wurde, konnte einer Sprecherin zufolge nicht entschieden werden, da die Einsprüche entweder vor der Hauptverhandlung zurückgenommen worden oder die Betroffenen nicht zum Termin erschienen seien.

Beim Amtsgericht Dresden sind 2021 und 2022 insgesamt 745 Bußgeldverfahren im Zusammenhang mit den Corona-Verordnungen eingegangen – ein Großteil davon dürfte, so eine Sprecherin, im Zusammenhang mit den Protesten stehen. 2022 sind bis März zwölf der Verfahren eingestellt worden, bei acht wurde der Einspruch gegen den Bußgeldbescheid von den Betroffenen zurückgenommen. Sechs Mal gab es eine Verurteilung, einmal einen Freispruch.

Woher die sachsenweit vergleichsweise hohe Zahl der Einstellungen kommt? Rechtsanwalt und „Freie Sachsen“-Chef Martin Kohlmann wertet diesen Ausgang der Verfahren regelmäßig als verkappten Freispruch – Amtsrichter widersprechen: Betroffene müssten bei Einstellungen zwar kein Bußgeld zahlen, aber zu einem Freispruch reicht es wegen einiger Zweifel eben nicht. Dabei ist der juristische Umgang mit Verstößen gegen Corona-Regeln durchaus kompliziert, speziell was die Demonstrationen anbelangt. Die Schwierigkeiten wurden schon deutlich, als noch die Polizei die Sache in der Hand hatte. Die Beamten ließen etwa mutmaßliche Demonstrierende ohne Ausweiskontrollen und somit ohne juristische Konsequenzen ziehen, wenn diese sich auf einem Supermarkt-Parkplatz versammelt hatten. Dort seien Protestierende nicht ohne Weiteres von Kundinnen und Kunden zu unterscheiden gewesen.

Die Frage, ob jemand Teil einer als Spaziergang getarnten Demonstration war oder nur frische Luft schnappen wollte, ist nun auch für die Gerichte oft kniffelig. Davon berichtet Wolfgang Dammer, der als Richter am Amtsgericht in Döbeln mit derlei Fällen betraut ist. So habe es im Falle der Corona-Proteste Einstellungen von Verfahren gegeben, wenn die Betroffenen zwar von der Polizei vor Ort angetroffen worden waren, eine eindeutige Zuordnung zu einer Demo-Gruppe aber nicht möglich gewesen sei.

Von Denise Peikert