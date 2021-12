Dresden

Die sächsische Landesregierung will den bestehenden Teil-Lockdown in Sachsen ausweiten. Am heutigen Freitag soll die neue Verordnung vom Kabinett beschlossen werden, die am Montag (13. Dezember) in Kraft tritt und über Weihnachten und Silvester bis einschließlich 9. Januar 2022 gilt. Die Vorstellung der neuen Regeln ist für den späten Nachmittag in Dresden geplant. Die bisherigen Effekte durch den Teil-Lockdown seien „nicht so groß, wie sie sein müssten, um jetzt eine Entspannung in den Krankenhäusern zu erreichen“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Donnerstag.

Konkret will die Regierung eine Hotspot-Regelung für die Gastronomie einführen. „Ab einer Inzidenz über 1500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen die Gastronomie-Betriebe schließen müssen“, teilte das Sozialministerium nach den regierungsinternen Beratungen zur neuen Corona-Verordnung mit. Aktuell dürfen Cafés und Restaurants nur zwischen 6 bis 20 Uhr öffnen. Im Übrigen solle für diese Branche die bisherige 2G-Regelung, wonach nur Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten, sowie die Einschränkung der Öffnungszeiten beibehalten werden.

Aktuell wäre ein Landkreis vom Gastro-Lockdown betroffen

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Sachsen beträgt (Stand Freitag) landesweit 1081,9 (Donnerstag: 1104,5). Den geplanten Grenzwert von 1500 überschreitet aktuell nur der Landkreis Meißen (2517,4). Die Kreise Mittelsachsen (1482,7), Vogtland (1378,3) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (1341,5) liegen knapp darunter.

Die aktuellen Corona-Maßnahmen sollen laut Sozialministerium mit der neuen Verordnung beibehalten werden. Bars, Clubs und Sportstätten bleiben geschlossen. Auch der Freizeit- und Kulturbereich darf – mit Ausnahme von Bibliotheken – nicht öffnen. Großveranstaltungen und Messen sind untersagt, ebenso wie Weihnachtsmärkte. Auch die Ausgangsbeschränkungen in den Regionen mit einer Sieben-Tages-Inzidenz jenseits von 1000 sollen bestehen bleiben. Dort dürfen Ungeimpfte ihre Unterkunft zwischen 22 und 6 Uhr nur mit triftigem Grund verlassen.

Maximale Teilnehmerzahlen für private Feiern

Bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen soll es nach den Vorstellungen der Regierung eine Teilnehmerbegrenzung auf 50 Personen geben. Zudem ist in Sachsen zu Silvester ein Feuerwerksverbot für Plätze geplant, die von den Kommunen bestimmt werden. Darauf hatten sich vergangene Woche Bund und Länder geeinigt.

Die sächsischen 2G-Regeln bleiben unverändert: Die Gastronomie und der Handel dürfen nur Geimpften und Genesenen Zutritt gewähren. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, beispielsweise Supermärkte und Drogerien. In der schwarz-grün-roten Koalition hatte es zuletzt Überlegungen gegeben, in bestimmten Bereichen diese Regelungen zu verändern. Für die Restaurants war konkret 2G plus im Gespräch: Das hätte bedeutet, dass Geimpfte und Genesene auch einen aktuellen Corona-Test hätten vorzeigen müssen. Davon ist nun aber keine Rede mehr.

Weihnachtsferien werden nicht vorgezogen

Die Landesregierung kündigte zudem bereits am Dienstag an, die Weihnachtsferien nicht vorzuziehen. Die Kindertagesstätten und Schulen sollen wie geplant bis 22. Dezember geöffnet bleiben. Damit beginnen die Ferien am 23. Dezember und enden am 2. Januar.

„Es ist besser für Schülerinnen und Schüler und das Infektionsgeschehen insgesamt, wenn wir den Schulbetrieb unter strikten Hygieneregeln bis zu den regulären Weihnachtsferien aufrechterhalten“, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) die Entscheidung. Er verwies darauf, dass Infektionen in den Schulen eher erkannt werden, weil die Kinder drei Mal wöchentlich getestet werden.

Von Kai Kollenberg, Andreas Debski und Robert Nößler