Dresden

Die sächsische Landesregierung will am Dienstag weitere Lockerungen der aktuellen Corona-Regeln beschließen. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Montag an. Sie verwies auf andere Bundesländer, die bereits von den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz abgewichen sind und Lockerungen möglich gemacht haben.

25 Prozent Auslastung im Stadion

Laut Köpping soll unter anderem die Obergrenze für die Zuschauerzahl in Stadien nach oben angepasst werden. Man werde mit anderen Bundesländern „gleichziehen“, sagte die Ministerin, „weil wir in Sachsen nach wie vor die zweitniedrigste Inzidenz in ganz Deutschland haben“. Die „Bild“-Zeitung berichtet, dass Sachsen künftig eine Auslastung von 25 Prozent der Kapazität zulassen möchte. Bei RB Leipzig dürften dann knapp 11.000 Fans in Stadion.

Die Landesregierung war wegen einer Klage des Leipziger Bundesligisten unter Druck geraten. Der Verein hatte vergangene Woche einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Bautzen eingereicht und eine Auslastung von 50 Prozent verlangt. Auch andere sächsische Profivereine hatten die aktuelle Regelung in Sachsen, die eine Obergrenze von 1000 Zuschauern festlegt, scharf kritisiert.

Werte der Vorwarnstufe unterschritten

Aktuell steigt in Sachsen die Inzidenz zwar wieder leicht an. Sie liegt derzeit bei 621,5. Allerdings wird nun die sogenannte Vorwarnstufe unterschritten, die sich an der Krankenhausauslastung orientiert. Sie griff bisher, wenn 650 Normal- oder 180 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt sind. Diese Werte werden momentan aber nicht erreicht.

Laut Öffnungsplan, den die Landesregierung vor zwei Wochen veröffentlich hat, müsste deshalb ein Großteil der bestehenden Einschränkungen zurückgenommen werden. Darauf drängt beispielsweise der Einzelhandel, wo laut Stufenplan bei Unterschreiten der Vorwarnstufe nicht einmal mehr die 3G-Regel vorgeschrieben wäre. Allerdings ist der Stufenplan rechtlich nicht bindend, sondern soll den Bürgern nur als „Perspektive“ dienen, mit welchen Regelungen sie ab wann rechnen können.

Köpping: Werden nicht allen Wünschen entsprechen

Köpping verwies darauf, dass man die derzeitig günstige Krankenhausauslastung bei der neuen Verordnung berücksichtigen werde. Das hieße aber nicht, „dass wir in jedem einzelnen Fall den Wünschen und Bedürfnissen nachkommen können.“ Man werde einen Teil der Möglichkeiten schaffen, „damit es es Erleichterungen entsprechend unserer Inzidenz gibt“.

Das sächsische Kabinett wird am Dienstag die neue Corona-Verordnung beschließen, die ab 6. Februar gelten soll. Damit könnte bereits beim Heimspiel von Dynamo Dresden an diesem Sonntag wieder deutlich mehr Zuschauer als zuletzt zugelassen werden.

Von Kai Kollenberg