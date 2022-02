Dresden

Die Zahl der Extremismus-Verfahren hat in Sachsen einen neuen Höchststand erreicht: Das beim Landeskriminalamt angesiedelte Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) hat im vergangenen Jahr 1272 Fälle bearbeitet – das sind mehr als doppelt so viele wie 2020. Damals hatte es 615 Verfahren gegeben.

Mit 687 Beschuldigten wurden ebenfalls deutlich mehr Verdächtige ermittelt als in vorangegangenen Jahren (2020: 400; 2019: 351). Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote von 52 auf 57 Prozent. Das geht aus einer LKA-Aufstellung zur politischen Kriminalität hervor, die der LVZ exklusiv vorliegt.

Fast die Hälfte der Fälle passt nicht in klassische Kategorien

Für den starken Anstieg sind in erster Linie die Corona-Proteste verantwortlich. Dazu heißt es in einer Lageeinschätzung des PTAZ: „Eine im Vergleich zu den Vorjahren wachsende Herausforderung stellt insbesondere der Phänomenbereich ,nicht zuzuordnen’ dar. Dies resultiert aus den Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus und den damit verbundenen Resonanzen.“ Das bedeutet: Die klassischen Extremismus-Bereiche Rechts, Links und Ausländische Ideologie greifen in diesem Zusammenhang nicht mehr – auch wenn der Hintergrund nach Ansicht der Staatsschützer eindeutig politisch ist.

Verfahren zu Corona-Protesten steigen stark an

Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Das PTAZ ermittelte im vergangenen Jahr in insgesamt 529 Extremismus-Verfahren, die sich nicht den bekannten Kategorien zuordnen ließen – im Jahr 2020 waren es noch 194. Parallel stieg die Aufklärungsquote bei diesen Fällen von 67 auf 82 Prozent. „Im vergangenen Jahr ist auch das Corona-Protestgeschehen stark in den Fokus der Arbeit des PTAZ gerückt. Demokratiefeinde nutzen die Pandemie, um Bürgerinnen und Bürger für ihre rechtsextremistische Agenda zu vereinnahmen“, erklärt Innenminister Roland Wöller (CDU) gegenüber der LVZ.

Zahl der Verfahren gegen mutmaßliche Linksextremisten steigt

Zum anderen macht sich in der PTAZ-Bilanz auch die Arbeit der vergleichsweise neuen Soko LinX bemerkbar: Hier werden seit 2020 sämtliche mutmaßlich linksextremistischen Fälle in Sachsen zentral gesammelt. Die Verfahren reichen vom sogenannten Propagandadelikt über Verstöße gegen das Versammlungsgesetz bis hin zu Körperverletzungen und Sachbeschädigungen wie etwa Brandstiftungen. Auch aufgrund dieser Konzentration kletterten die Ermittlungsverfahren von 27 (2019) über 287 (2020) auf nun 495, heißt es zur Erklärung. Im Vergleich stagniert die Aufklärungsquote bei 29 Prozent, wobei 324 Beschuldigte ausgemacht werden konnten.

Zwei Drittel der schweren Neonazi-Straftaten werden aufgeklärt

Wesentlich erfolgreicher sind die Extremismus-Sonderermittler im rechten Spektrum. Bei den vorliegenden Fällen handelt es sich meist um schwere Straftaten, beispielsweise Propagandadelikte von Neonazis sind in die PTAZ-Statistik nicht eingeflossen: Von den 88 Fällen (2020: 60) sind 56 (2020: 41) aufgeklärt worden. Damit bleibt die Quote mit 64 Prozent etwa konstant. Insgesamt wurden 177 Verdächtige für schwere Straftaten ermittelt. Die Masse der rechtsextremistischen Fälle wird weiterhin dezentral bearbeitet, allerdings mit der Soko Rex im Landeskriminalamt an der Spitze.

Extremismus-Spezialisten ermitteln wegen krimineller Vereinigung

Das PTAZ machte im vergangenen Jahr gleich mehrfach von sich reden. Im linken Spektrum führte die Sondereinheit ein umfangreiches Ermittlungsverfahren für die Generalbundesanwaltschaft aufgrund des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Im rechten Bereich wurde für die Bundesanwaltschaft ein Online-Versandhandel ausgehoben. Daneben laufen die Ermittlungen zu der Chat-Gruppe „Dresden Offline-Vernetzung“, die den sächsischen Ministerpräsidenten offenbar ermorden wollten, beim PTAZ zusammen.

Potenzielle islamische Gefährder wurden in Sachsen gestellt

Mit insgesamt 22 Fällen (2020: 24) nimmt der durch Ausländer verübte Extremismus eine vergleichsweise geringe Rolle in Sachsen ein, wobei zuletzt 45 Prozent (2020: 71) der Verfahren aufgeklärt wurden. So konnten beispielsweise ein mutmaßlicher Terrorist aus Frankreich in Dresden festgenommen und ein Unterstützer des Islamischen Staates im Freistaat identifiziert werden.

Wöller: Härteres Vorgehen gegen Extremismus im Internet

Bei den Ermittlungen rücken extremistische Bestrebungen im Netz immer stärker in den Fokus. „In diesem Zusammenhang gilt es, künftig noch mehr das Internet, speziell die sozialen Medien, im Blick zu haben – vor allem im Hinblick auf die Mobilisierung, die Vernetzung und die Verbreitung von Hass und Hetze“, kündigt der Innenminister ein härteres Vorgehen an. Deshalb sei Anfang Februar im PTAZ die Zentralstelle zur Bekämpfung von politisch motivierter Kriminalität im Internet eingerichtet worden, so Wöller. Dort arbeiten 14 Spezialisten an einer verbesserten Aufklärung.

In sächsischer Sondereinheit ermitteln 237 Spezialisten

Das PTAZ hatte im Jahr 2013 als Operatives Abwehrzentrum (OAZ) seine Arbeit aufgenommen. Als Grund galten damals die Pannen bei den NSU-Ermittlungen. Langjähriger OAZ-Chef war der Leipziger Polizeipräsident Bernd Merbitz, der inzwischen im Ruhestand ist. Für das neue PTAZ arbeiten gegenwärtig 237 Spezialisten, etwa die Hälfte befasst sich in der Soko Rex mit Ermittlungen im Neonazi-Bereich. Wöller kündigt an: „Wir werden politisch motivierte Straftaten weiterhin mit allen dem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgen.“

Von Andreas Debski