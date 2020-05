Mehr als 300 Menschen haben sich am Dienstag in Leipzig trotz Verboten zum Protest auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz versammelt. Neben einer Ablehnung der Corona-Schutzmaßnahmen wurden auch Ressentiments gegen Bill Gates und George Soros laut. Im LVZ-Interview erklären die beiden Organisatoren ihre Motivation.

Corona-Proteste in Leipzig: „Ich dachte: So ist eine totalitäre Diktatur“

Organisatoren im Interview - Corona-Proteste in Leipzig: „Ich dachte: So ist eine totalitäre Diktatur“