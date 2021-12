Dresden

In der sächsischen CDU gibt es ein Gerücht über Roland Wöller, das gelegentlich erwähnt wird, um ihn zu beschreiben: Der 51-Jährige, so heißt es, lese seit Jugendtagen ausschließlich Biografien über bedeutende Persönlichkeiten. Also wirklich ausschließlich! Keine Belletristik, keine Gedichte, keine anderen Sachbücher – nur Biografien. Der Wahrheitsgehalt dessen hält sich in Grenzen. Wöller hat dieses Geraune mal mit einem amüsierten Lächeln quittiert. Dennoch sagt die Anekdote sehr viel über die Sicht auf ihn. Wöller wird als Intellektueller wahrgenommen, als jemand, der in anderen Sphären unterwegs ist und nicht im trüben politischen Alltag. Eben dezidiert kein Praktiker.

Kann so einer Innenminister sein?

Affäre um Affäre

Diese Frage begleitet Wöller, seitdem er vor vier Jahren das Amt übernommen hat. Gehandelt wurde der Volkswirt mit Doktortitel im Vorfeld allenfalls als Finanzminister. Die Überraschung war darum groß, als Ministerpräsident Michael Kretschmer ihm das Innenressort gab. Die Skepsis – auch in der eigenen Fraktion – ist nicht kleiner geworden.

Sächsische Innenminister müssen eine gewisse Widerstandskraft entwickeln. Die Reihe der Skandale und Affären innerhalb der hiesigen Sicherheitsbehörden ist immens. Auch Wöller hat damit seit Jahren zu kämpfen. Er musste zu den Unruhen nach der tödlichen Messerattacke in Chemnitz, zum „Hutbürger“, zum Fahrradverkauf bei der Polizei, zu gespeicherten Abgeordnetendaten beim Verfassungsschutz, der „Querdenken“-Demo in Leipzig, zu fehlender Munition beim Landeskriminalamt und zu den Silvester-Unruhen in Leipzig-Connewitz Stellung nehmen. Wöller handelte dabei, gelinde gesagt, oft unglücklich.

Ein Hang zum Dozieren

Seine Kommunikation ist fehleranfällig. Vor allem reagiert er oftmals nur. Wenn er doch einmal – wie bei den unzulässig gespeicherten Abgeordnetendaten – schnell an die Öffentlichkeit geht, muss er wenige Tage später im Detail zurückrudern. Wöller ist meist in der Defensive – und das liegt ihm nicht. Es widerspricht seinem Stil.

Wöller hat einen Hang zum Dozieren, er möchte einen Sachverhalt in ganzer Komplexität darstellen. Wo einfache Botschaften gefragt werden, beginnt Wöller einen Vortrag. Er liegt dabei in der Sache nicht immer falsch. Beim Beobachter bleibt aber der Eindruck, er laviere an entscheidenden Stellen.

Der Vorwurf lautet: Wöller nimmt die Lage nicht ernst

Als er vor zwei Wochen gefragt wurde, ob die Polizei „Corona-Spaziergänge“ unterbinden werde, antwortete Wöller: Erstens müssten die Beamten das Versammlungsrecht, zweitens die öffentliche Sicherheit gewährleisten und erst dann könnten Verstöße geahndet werden: „Dass nicht alles immer gleichzeitig zu einem Zeitpunkt so gemacht werden kann, dass man auch Ausschreitungen beziehungsweise Gewalt verhindern kann, ist klar.“ Ein Satz, den man zweimal lesen muss.

Hinterher musste er sich vorwerfen lassen, er nehme die Gefahr nicht ernst. Auch weil die Polizei bei den nächsten Demonstrationen nicht wirklich durchgriff. Der Minister hatte in den Augen der Öffentlichkeit vor den „Querdenkern“ regelrecht kapituliert. Er tat nichts, um diesem Bild entgegenzutreten.

Enges Vertrauensverhältnis zu Kretschmer

Politische Erfahrung hat Wöller dabei eigentlich reichlich: Seit 1999 sitzt er im Landtag. 2007 holte ihn der damalige Regierungschef Georg Milbradt als Umweltminister ins Kabinett, unter Stanislaw Tillich (beide CDU) wurde er 2008 Kultusminister. Knapp vier Jahre später trat Wöller wegen des Streits über ein Bildungspaket zurück. Viele sagen, er sei seinem Rauswurf zuvorgekommen.

Dennoch stand für manchen in der CDU nie infrage, dass Kretschmer auf ihn als Minister setzen würde. Beide sollen ein enges Vertrauensverhältnis haben, wird in Dresden erzählt. Kretschmer hat in allen Krisen nichts auf seinen Innenminister kommen lassen. Er hat ihn gelobt und verteidigt, wenn die kleinen Koalitionspartner, die Grünen und die SPD, Wöllers Rauswurf forderten. Der Hashtag #WoellerRuecktritt trendet alle paar Wochen auf Twitter. Eine gleichnamige Internetseite, die aus dem Umfeld der sächsischen Linken stammt, bietet eine Liste von Pannen an, die mit Wöller in Verbindung gebracht werden.

„Jeder Journalist ist ein potenzieller Heckenschütze“

Wöllers Bilanz als Innenminister ist aber gar nicht so negativ. Er entließ den Verfassungsschutzchef Gordian Meyer-Plath – ein Schritt, den viele in der Landespolitik als überfällig empfanden. Er hat sich entschiedener als mancher in der CDU dafür eingesetzt, dass Pegida als verfassungsfeindlich eingestuft wird. In seiner Amtszeit gehen die Sicherheitskräfte gegen Rechtsextremisten in den eigenen Reihen schneller und konsequenter vor. Auch bei der Polizeiausbildung will Wöller härter durchgreifen.

Dass dieses Positive in Vergessenheit gerät, erklären Parteifreunde mit der Abneigung des Ministers gegenüber Medien. Im Zweifelsfall wittere er selbst bei harmlosen Anfragen eine versteckte Agenda: „Jeder Journalist ist ein potenzieller Heckenschütze für ihn.“ Er habe eben nicht vergessen, wie Medien vor rund zehn Jahren mit ihm umgegangen seien. Damals geriet seine Doktorarbeit unter Plagiatsverdacht, es gab unangenehme Schlagzeilen. Wöller durfte den Titel behalten. Einzelne Journalisten werden seit damals ignoriert.

Zu spät, zu lax, heißt es aus der Koalition

Ein Liebling der Öffentlichkeit war Wöller nie – und wird es vermutlich nicht werden. Ihn muss aber beunruhigen, mit welcher Vehemenz derzeit hinter den Kulissen gegen ihn Stimmung gemacht wird. Der Aufmarsch der Corona-Kritiker vor dem Privathaus von Petra Köpping hat die Grünen aufgeschreckt und die SPD entrüstet. Wenige Stunden nach dem Vorfall war rum, dass die Sozialdemokraten seit Wochen eine höhere Sicherheitsstufe für Köpping gefordert hatten.

Wöller habe sich darum nicht gekümmert, lautete der Vorwurf. Auch an seine Aussagen, die sich als Nachsicht gegenüber Corona-Leugner lesen ließen, das Nichteingreifen der Polizei über lange Zeit, wurde erinnert. Was nützt es da, die Polizei in den vergangenen Tagen Ansammlungen von Protestlern auflöste und der Innenminister jetzt mehr Härte ankündigte? Zu spät, zu lax handele dieser Minister, wird ihm von den kleinen Koalitionspartnern vorgehalten.

Wöllers Vorgänger hielt lange durch

In der CDU möchte man den Innenminister kaum in Schutz nehmen. Es wurde in der Partei bemerkt, dass bei der Landtagssitzung am Montag weder Kretschmer noch CDU-Fraktionschef Christian Hartmann sich öffentlich pro Wöller äußerten. Nun wird gerätselt, ob das eher gut oder eher schlecht ist. Mit Prognosen tun sich aber alle schwer.

Hoffnung kann Wöller die Amtszeit seines Vorgängers machen. Wieder und wieder wurde Markus Ulbig in seiner Zeit als Innenminister für politisch tot erklärt. Am Ende war er mit acht Jahren und knapp drei Monaten so lange in diesem Amt wie in den vergangenen 100 Jahren kein anderer Demokrat. Gemessen daran hat Roland Wöller noch einiges vor sich. Im Guten wie im Schlechten.

Von Kai Kollenberg