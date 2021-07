Leipzig

Sächsische Epidemiologen warnen vor einem erneut starken Ansteigen der Corona-Infektionen im Freistaat aufgrund der sich ausbreitenden Delta-Mutation. „Wir haben mittels mathematischer Modellierungen den Einfluss von Impfquote und Lockerungen auf die Pandemieentwicklung in Sachsen untersucht. Die aktuelle Lage ist demnach instabil, und man muss mit einer vierten Welle rechnen“, heißt es im aktuellen Bericht der Forschungsgruppe um Professor Markus Scholz (Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie, Uni Leipzig).

Nur wenn im Herbst etwa 84 Prozent der Erwachsenen im Freistaat geimpft seien, ließen sich Inzidenz-Werte von mehr als 50 tatsächlich verhindern. „Von dieser Impfquote ist Sachsen aber deutlich entfernt. Bei einem zu erwartenden Anstieg der Kontaktintensitäten muss man hingegen bereits im Laufe des Spätsommers – wie in anderen europäischen Ländern schon jetzt beobachtet – mit einem starken Anstieg der Inzidenzen rechnen“, so die Wissenschaftler weiter. Aktuell sind erst etwa 52 Prozent der 3,4 Millionen Erwachsenen im Freistaat vollständig gegen Corona geimpft, ist die Impfkampagne des Freistaates aber zunehmen ins Stocken geraten.

„Long Covid“ für Bewertung wichtig

Scholz und Kollegen sprachen sich deshalb für weiterhin vorsichtiges Agieren und den Ausbau der Teststrategie aus. Die aktuell noch niedrigen Infektionszahlen böten den Behörden dabei die Gelegenheit, ihre Systeme der Kontaktverfolgung und der elektronischen Verarbeitung noch einmal zu steigern. In der Vergangenheit gab es immer wieder Verzögerungen bei der Übermittlungen von relevanten Gesundheitsdaten aus Sachsen – so beispielsweise beim Fortschreiten der Impfquote und bei den Infektionszahlen aus den Kreisen.

Zudem mahnten die Wissenschaftler, dass bei der Bewertung der Corona-Gefahren künftig auch die möglichen Langzeitfolgen der Covid-19-Erkrankungen unter anderem im neuropsychiatrischen Bereich – bekannt als „Long Covid“ – mehr in Betracht gezogen werden. Inzwischen gebe es dazu auch erste Studien, welche die Gefahren belegten.

In den vergangenen Wochen und Monaten seien die Infektionszahlen in Sachsen schneller und stärker als in anderen Teilen der Republik gefallen. Der Rückgang der dritten Welle sei dabei nur zu einem kleinen Teil auf den Fortschritt der Impfungen zurückzuführen, schreiben die Forscher in ihrer Analyse. Für die Prognose der nächsten Corona-Welle spiele das Impfniveau nun aber eine wesentliche Rolle. Die Epidemiologen haben sechs Szenarien simuliert, die neben Impffortschritt auch saisonale Effekte, Grad der Testungen sowie mögliche Kontaktbeschränkungen oder weitere Lockerungen berücksichtigen.

Modellierung des weiteren Corona-Verlaufs für Sachsen im aktuellen Bulletin des Instituts für Medizin. Informatik, Statistik und Epidemiologie (IMISE) an der Universität Leipzig. Quelle: IMISE, Universität Leipzig

„Der Vergleich dieser Szenarien legt nahe, dass mit einer vierten Welle spätestens im Oktober zu rechnen ist.“ Steigt die Kontaktintensität bis dahin wieder an, braucht es eine Durchimpfung der Erwachsenen von etwa 84 Prozent, um die Kontrolle über die Infektionen behalten zu können. Allerdings könnte auch eine solche hohe Quote keine absolute Sicherheit garantieren, warnen die Wissenschaftler. Würden sich die Kontakte wieder deutlich steigern, „wäre selbst bei dieser hohen Impfquote ein rascher Inzidenzanstieg zu erwarten, wie bereits jetzt in anderen europäischen Ländern beobachtet.“

Der Epidemiologe Markus Scholz vom Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie an der Universität Leipzig. Quelle: Uni Leipzig

Schutzkonzepte in Schulen sollten erweitert werden

Weil ein Großteil der Schülerinnen und Schüler bisher keinen Impfschutz hat und die Folgen von „Long Covid“ für diese bisher noch nicht erforscht sind, raten die Wissenschaftler die vorhandenen Schutzkonzepte in den Schulen weiter zu ergänzen. Dabei seien das Tragen von Masken sowie zweimal wöchentliche Testungen wichtig. In Kindergärten könnten auch die sogenannten „Lolli-Tests“ künftig flächendeckender eingesetzt werden. Zudem hätten Studien in den USA gezeigt, dass der Einsatz von mobilen Filtergeräten als Ergänzung zum Lüften sinnvoll ist.

Für das sächsische Gesundheitssystem haben die Forscher bei ihren Prognosen auch gute Nachrichten. Eine erneut hohe Corona-Infektionsrate würde voraussichtlich nicht dazu führen, dass dieses noch einmal in Gefahr gerät, überlastet zu werden. Auch ein wieder steiles Ansteigen der Todesfälle in Folge von schweren Covid-19-Erkrankungen sei bisher nicht zu erwarten.

Von Matthias Puppe