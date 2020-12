Rostock

Mehr als 350 Kilometer Luftlinie sind es von Sachsen bis an die Ostseeküste. Der rot-weiße Helikopter der DRF Luftrettung mit der Kennung D-HDST braucht für die Strecke nur etwas mehr als eine Stunde. Die Landung in Rostock – für den Patienten an Bord soll es die Rettung sein. Denn in der Hansestadt kann dem Schwerstkranken noch geholfen werden. Hier gibt es Hoffnung, dem tödlichen Virus doch noch trotzen zu können.

Weil in Sachsen die Kliniken voll sind, ist vor Weihnachten eine bisher einzigartige Luftbrücke zwischen dem Südosten und dem Nordosten angelaufen: MV nimmt bis Jahresende insgesamt zehn schwer kranke Covid-19-Patienten aus Sachsen auf.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachte ein Hubschrauber die erste Patientin in die Hansestadt, nach OZ-Informationen eine erst 34 Jahre alte Frau. Am Mittwoch folgten dann gleich die nächsten beiden Covid-19-Patienten. Behandelt werden sie in der Uni-Klinik und im Südstadt-Krankenhaus.

Vom „Hotspot“ in den „Coldspot“

Zwischen Rostock und der Region rund um Dresden liegen in der Pandemie Welten: Mit einer Inzidenz von 637 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche ist der Landkreis Bautzen – von dort stammt D-HDST – Deutschlands „Hotspot“. Nirgendwo wütet das Coronavirus heftiger. Rostock hingegen liegt mit einer Inzidenz von knapp über 30 nach wie vor am untersten Ende der Skala des Robert Koch-Institutes ( RKI).

Und auch in den Krankenhäusern ist die Lage nicht annähernd vergleichbar: Während laut Intensivregister in Rostock aktuell gerade mal zwei Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden, sind es in der Region Bautzen 39 Fälle. Im Nachbarkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge liegen sogar mehr als 141 Corona-Patienten auf der Intensivstation. Vier von fünf Notfall-Betten sind dort mit Covid-19-Fällen belegt.

Der Norden hilft

Dass es dazu kommen kann, dass Kliniken überfüllt sind und Patienten verlegt werden müssen – seit Monaten warnen Politiker genau vor diesem Szenario. In Sachsen ist es nun wahr geworden. Und den Nachbarbundesländern droht Ähnliches. „ Deutschland ist in verschiedene Regionen eingeteilt, in denen die Länder und Kliniken bei Engpässen einander helfen sollen“, sagt Prof. Dr. Christian Schmidt, Vorstandschef der Rostocker Uni-Klinik.

Sachsen gehört zu einem Kleeblatt mit Thüringen beispielsweise – und mit Sachsen-Anhalt. Doch auch dort werden Intensivbetten knapp. Die Fallzahlen liegen kaum noch niedriger als in den Hotspots an der Grenze zu Tschechien. Im Norden sieht das anders aus: „Also helfen wir. Weil wir noch Kapazitäten freihaben“, so Schmidt.

MV nimmt zehn Patienten auf

„In Sachsen hat sich die Pandemie-Situation in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt. Die Zahlen von Covid-19-Neuinfektionen gehen sehr schnell nach oben“, sagt auch Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU). Die Regierung in Dresden habe deshalb in Schwerin um Hilfe gebeten. Und MV hilft – allerdings vorerst in einem überschaubaren Rahmen: Zehn Patienten nimmt der Nordosten auf.

Denn auch in Teilen von MV füllen sich die Betten mehr und mehr mit Corona-Infizierten. Aktuell werden an der Universitätsmedizin Greifswald bereits 19 Patienten mit Covid-19 behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Dennoch sagt Glawe: „Das ist auch eine Frage von solidarischer Unterstützung in Pandemie-Zeiten. Die Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald sowie das Südstadt-Klinikum in Rostock stehen zur Verfügung.“

Zum Fest dürfte die Luftbrücke aus Sachsen zunächst vor allem nach Rostock gehen: Dort gibt es noch die meisten freien Kapazitäten. Doch auch die Uni-Medizin bleibt zurückhaltend: Denn die größte Klinik des Landes hat auch die Aufgabe, die kleineren Krankenhäuser in der Region im Notfall zu entlasten.

Bevor Patienten aus anderen Regionen nach MV verlegt werden können, wird geprüft, wie sich die Lage in der Region entwickelt. „Wir werden sicherstellen, dass ausreichend Ressourcen vorgehalten werden, um die Patientenversorgung über den Jahreswechsel in der Region zu gewährleisten“, sagt Prof. Dr. Daniel Reuter, Chef der Intensivtherapie in der Rostocker Uni-Medizin. Aktuell sind in MV noch gut 25 Prozent der Intensivbetten frei – mehr als 150 an der Zahl.

Am Abend traf die erste Patientin aus Sachsen im Rostocker Südstadt-Klinikum ein. Quelle: Joachim Kloock

Transport unter höchsten Schutzmaßnahmen

Für die Patienten, die nach MV verlegt werden, dürfte es das traurigste Weihnachtsfest ihres Lebens werden: Besuche von Angehörigen sind nicht möglich. Vermutlich werden sie wochenlang fern der Heimat bleiben müssen. Und bereits der Transport findet unter strengen Schutzmaßnahmen statt: Die Besatzungen der Helikopter tragen während des gesamten Fluges Schutzmasken.

Die besonders schweren Fälle kommen in Ganzkörper-Boxen, in denen sie beatmet werden können. Am Landeplatz werden sie ebenfalls von Ärzten und Pflegern unter Ganzkörper-Vollschutz in Empfang genommen. MV will kein Risiko eingehen.

Helikopter „verfliegt“ sich

Am Abend traf auch in der Rostocker Südstadt die erste Covid-19-Patientin aus Sachsen ein – eine 58 Jahre alte Frau. Petitesse am Rande: Die Piloten des Intensiv-Transporthubschraubers waren zunächst am „falschen“ Krankenhaus in Rostock gelandet – auf dem Landeplatz der Neurologie im Stadtteil Gehlsdorf.

Von Andreas Meyer