Dresden

„So schön wie das Elbpanorama ist der wirtschaftliche Ausblick in Sachsen leider derzeit nicht“. Andreas Sperl, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Dresden, bemühte am Dienstag in der Landeshauptstadt den Vergleich, um die Wirtschaftsentwicklung in Sachsen Anfang des neuen Jahres zu umschreiben. Diese wird nach Ansicht der Unternehmen derzeit stark von der Corona-Pandemie und den mit ihr verbundenen Einschränkungen ausgebremst. Die drei IHK stellten dazu eine repräsentative Umfrage vor, an der sich rund 1800 Betriebe mit rund 92 500 Beschäftigten beteiligten.

Der Geschäftsklimaindex als Summe aus Lage und Erwartung ging danach von 122 auf 111 Punkte zurück. Grund für die durchwachsenen Aussichten im Vergleich zum Herbst sind laut Umfrage neben den pandemiebedingten Einschränkungen Personalausfälle, Lieferengpässe und Preissteigerungen. Die gute Nachricht dabei: Zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr sah es sogar noch 17 Punkte schlechter aus. 

Mehr Exporte für USA, Großbritannien und China

Vor allem Industrie, Dienstleistungssektor, Bauwirtschaft und Großhandel wirken hier als Treiber. Dagegen sehen Einzelhandel, Verkehrsgewerbe und der touristische Bereich ihre Perspektiven derzeit eher düster. Letzterer war durch die Absage der Weihnachtsmärkte, fehlende Veranstaltungen und die harten 2G-Zugangsbeschränkungen besonders schwer betroffen. Das Verarbeitende Gewerbe legt beim Inlandsgeschäft eine regelrechte Achterbahnfahrt hin, während sich das Auslandsgeschäft relativ stabil entwickelte. Dort waren die Zuwächse im Handel mit den USA (plus 42 Prozent), mit Großbritannien (plus 37 Prozent) und mit dem wichtigsten Exportland China (plus 19 Prozent) eindeutig die Treiber.

Die Autoindustrie sorgte für über ein Drittel mehr Zuwachs. Denn Sachsen exportierte im vergangenen Jahr für über 15 Milliarden Euro Autos und Autoersatzteile. Dahinter folgen abgeschlagen Maschinenbau, Datenverarbeitungsgeräte und elektrische Ausrüstungen. Hans-Joachim Wunderlich, Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, fordert in diesem Zusammenhang eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik insbesondere zu Asien. So werde der wichtige chinesische Markt durch verschiedene Normen geradezu abgeschottet. Auch der Iran als wichtiger Abnehmer der Maschinenbauindustrie müsse stärker einbezogen werden.

Fachkräftemangel als Wachstumshemmnis

Als Risiken werden von den befragten Unternehmen die explodierenden Energiepreise, der Fachkräftemangel, hohe Arbeitskosten sowie gestiegene Roh- und Kraftstoffpreise ausgemacht. „Der Fachkräftemangel ist ein echtes Wachstumshemmnis“, sagt Sperl. Denn immerhin mehr als jedes fünfte Unternehmen im Freistaat plant, seine Belegschaft aufzustocken. Deshalb müsse das Fachkräftezuwanderungsgesetz schnellstens „entschlackt“ werden. Von der Landespolitik erwartet die Wirtschaft darum, dass zugewanderte Fachkräfte auf eine Willkommenskultur und -struktur stoßen, betont Thomas Hofmann, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Leipzig.

Erhebliche Preisanstiege treffen vor allem den Verkehrsbereich. Ihm folgen Großhandel und Bau. Als kritischste Maßnahmen der Politik werden darum die Angleichung der Energiesteuer für Diesel, die Festsetzung eines Mindestpreises für CO2-Zertifikate von 60 Euro pro Tonne und die Anhebung des flächendeckenden Mindestlohns auf 12 Euro genannt. Positiv dagegen schätzen die Unternehmen die Senkung der Hürden für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse, die Erhöhung der Minijob-Grenze auf 520 Euro pro Monat sowie den Wegfall der EEG-Umlage ab 2023 ein.

Mindestlohn-Erhöhung soll gestreckt werden

Künftig müssten Corona-Beschränkungen nachvollziehbarer gestaltet und schrittweise aufgehoben werden, lautet eine der Kernforderungen. Darüber hinaus wird die Abfederung der Kosten für Strom und Gas von den Unternehmen als notwendig erachtet – unter anderem durch vorgezogenen kompletten Wegfall der EEG-Umlage. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro soll dagegen über die gesamte Legislaturperiode der Bundesregierung hinweg gestreckt werden. Weitere Schwerpunkte sind der Breitband- und der Straßenausbau in Sachsen.

Weiterhin fordern die sächsischen Unternehmen, beim Strukturwandel in den Braunkohleregionen umzusteuern. Hier müsse ein höherer Teil der finanziellen Mittel in den Revieren ankommen, um die Umgestaltung dort abzusichern. Unternehmen sollten außerdem künftig Zugang zu diesen Geldern haben, wenn dadurch der Strukturwandel vorangetrieben wird.

Von Roland Herold