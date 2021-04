Leipzig

Weil die Corona-Infektionen in Sachsen wieder anziehen, geraten im Freistaat die Kliniken immer dichter an ihre Auslastungsgrenzen: Am Freitag lagen in Sachsen insgesamt 1127 Covid-19-Patienten auf den Normalstationen – bei 1300 belegten Betten wird ein Frühwarnsystem aktiviert, das härtere Lockdown-Einschränkungen vorsieht. Experten erwarten, dass diese Marke in den nächsten Tagen erreicht wird.

Mediziner sprechen sich für Lockdown-Verschärfung aus

Für diesen Fall fordert Professor Michael Albrecht von der Dresdner Uniklinik „konsequente“ Schritte. „Dann sollte so früh und so hart wie möglich reagiert werden“, sagte er den „Dresdner Neuesten Nachrichten“. „Das heißt ein richtiger Lockdown, ohne Ausnahme. Also: Maximale Einschränkung der Kontakte 14 Tage lang inklusive Ausgangssperren, geschlossenen Schulen und Kitas.“ Bislang ist diese Konsequenz in der Corona-Schutzverordnung noch nicht verankert.

Doch das sächsische Sozialministerium beobachtet die Entwicklung bereits sehr genau. Die 1300-Betten-Markte werde „nach derzeitigem Stand“ wohl nicht mehr in dieser Woche erreicht, hieß es dort am Freitag auf LVZ-Anfrage. Doch wenn dies geschehe, müssten schon nach der geltenden sächsischen Corona-Schutzverordnung „unabhängig vom Inzidenzwert“ Click-and-Meet-Angebote aufgehoben werden; ebenso die Öffnungen von Zoos, Tier- und botanischen Gärten, Museen, Galerien und Gedenkstätten zurückgedreht werden. Auch Modellprojekte dürfen nicht fortgesetzt werden und sämtliche Sportangebote für Kinder und Jugendliche müssten entfallen – selbst der Individualsport auf Außenanlagen.

Auslastung der Intensivstationen wächst

Weiterhin öffnen dürften Läden des täglichen Bedarfs und der Grundversorgung wie zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte, Supermärkte, Bau- und Gartenfachmärkte, Babyfachmärkte oder Buchläden. Zulässig bliebe auch der Betrieb von Friseursalons, Fußpflegen und medizinisch notwendiger körpernaher Dienstleistungen.

Die 1300-Betten-Marke ist in Sachsen ein Gradmesser für die künftige Auslastung der Intensivstationen. Denn der bisherige Verlauf der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass fünf Prozent aller Infizierten in Krankenhäusern aufgenommen werden und von diesen 20 Prozent auf einer Intensivstation betreut werden müssen. Eine hohe Bettenbelegung in den Normalstationen lässt deshalb steigende Patientenzahlen auf Intensivstationen erwarten. Am Freitag waren die Normalstationen für Covid-Erkrankte um im Freistaat zu 72 Prozent ausgelastet, die für Covid-Patienten verfügbaren Intensivkapazitäten zu 86 Prozent.

Während dieser Wert in Chemnitz und Dresden bei 78,5 und 71 Prozent lag, kam Leipzig am Freitag um 12 Uhr auf „nur“ 55,3 Prozent. Dafür waren die Covid-Intensivbetten in Leipzig zu 89 Prozent ausgelastet, in Dresden zu 79 Prozent und in Chemnitz zu 94 Prozent.

Corona-Patienten werden immer jünger

„Die Behandlungsdauer der Intensiv-Patienten ist deutlich länger als Ende letzten Jahres“, berichtet Manuela Powollik, Sprecherin des Leipziger Klinikums St. Georg. „Das liegt daran, dass das Durchschnittsalter der Patienten wesentlich gesunken ist. In der ersten Corona-Welle lag es bei 79 Jahren, in der zweiten bei 70 Jahren und in der jetzigen dritten Welle sind es 62 Jahre.“ Diese seien widerstandsfähiger und würden auf den Intensivstationen länger um ihr Leben kämpfen. Am Freitag wurden im St. Georg 41 Corona-Patienten stationär behandelt. Sieben davon wurden beatmet, fünf davon lagen auf der Intensivstation (ITS). Die ITS sei damit „nahezu ausgelastet“, so die Klinik-Sprecherin.

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) verlautbarte am Freitag, deutschlandweit habe sich seit dem 10. März die Zahl der Covid-Intensivpatienten von 2227 auf 4496 mehr als verdoppelt. „Das Bild wird sich in knapp 14 Tagen deutlicher zeichnen“, prophezeit dort Professor Christian Karagiannidis. „Denn dann wird die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen auf die 6000 zugehen – und das wird nur schwerlich aufzuhalten sein.“ Damit wären es mehr Patienten als auf der Spitze der zweiten Welle Ende Dezember/Anfang Januar.

Thüringen noch stärker betroffen

„In Köln und Düsseldorf sind jeweils nur 22 Betten auf den Intensivstationen frei – das sind unter zehn Prozent, also weniger als ein Bett pro Klinik“, ergänzte Professor Steffen Weber-Carstens vom Divi. Thüringen habe gerade mit mehr als 30 Prozent den höchsten Anteil an Covid-Patienten auf den Intensivstationen und gleichzeitig mit weniger als zehn Prozent freien Intensivbetten im gesamten Bundesland „ein wirkliches Problem“.

Von Andreas Tappert und Björn Meine