Hannover

Damit ein Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigt, ist im Vergleich zum PCR-Test eine größere Virusmenge notwendig. Schnelltests können also nur hohe Viruslasten nachweisen. Dies gilt für Omikron ebenso wie für Delta. Das bedeutet aber auch, dass ein negatives Antigen-Testergebnis die Möglichkeit einer Infektion mit Sars-CoV-2 nicht vollständig ausschließt.

Ein negatives Testergebnis gibt lediglich an, dass es weniger wahrscheinlich ist, in eben diesem Moment für andere ansteckend zu sein. Laut RKI ist es durchaus möglich, dass eine infizierte Person, die ein negatives Antigentestergebnis erhält, bereits am darauffolgenden Tag plötzlich ein positives Ergebnis bekommt. Die Viruslast im Nasen-Rachenraum ist dann womöglich noch gestiegen. Eine hohe Viruslast entwickelt sich in der Regel aber zu Beginn einer Infektion. Dabei kann man Symptome wie Husten, Kopfschmerzen und Schnupfen verspüren – es gibt aber auch asymptomatische Verläufe. Deshalb ist es ratsam, sich bei einem Corona-Verdacht wiederholt zu testen, um auf Nummer sicher zu gehen.

Schicken Sie uns Ihre Frage! Haben Sie auch eine Frage zum Thema Corona, die wir beantworten sollen? Hier einreichen!

Ein PCR-Test bietet mehr Sicherheit

Das RKI betont zudem, dass solche Tests nur bei denjenigen angewendet werden sollten, bei denen ein falsch negatives Ergebnis nicht zu schwerwiegenden Konsequenzen führt. In sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bietet ein PCR-Test mehr Sicherheit. Bei vielen Menschen verläuft die Infektion auch ganz ohne Symptome.

Deshalb empfiehlt das RKI, wenn viele Menschen zusammenkommen, trotz eines negativen Schnelltests weiterhin die AHA+L-Regeln einzuhalten und eine Maske zu tragen.

Von RND/she