Berlin/Dresden

In Sachsen kommen die Auffrischungsimpfungen gegen Corona nur schleppend voran. Laut Sozialministerium wurden im Freistaat erst 42. 192 Booster-Impfungen verabreicht. Selbst in bevölkerungsärmeren Bundesländern waren es mehr Dosen – etwa in Thüringen (43.419) oder Schleswig-Holstein (90.630). Bundesweit waren es am Mittwoch knapp 1,7 Millionen.

Sachsen liegt bereits bei den Erst- und Zweitimpfungen am Ende der Statistik. Im Freistaat haben gerade 56,5 Prozent der Berechtigten ihre zweite Dosis erhalten. Kein Bundesland weist einen geringeren Wert auf. Zum Vergleich: Beim Spitzenreiter Bremen haben 77,8 Prozent zwei Spritzen gegen Corona erhalten.

Führende Ärztevertreter mahnen derweil schon zu mehr Tempo bei Auffrischungsimpfungen. Sowohl die Kassenärztliche Bundesvereinigung als auch der Hausärzteverband wiesen darauf hin, dass es Aufgabe der Politik sei, für die Booster-Impfungen zu werben.

Booster-Impfungen unabhängig vom Alter

Dass Politiker in diesen Tagen häufig auf den begrenzten Personenkreis verweisen, der für eine Auffrischungsimpfung infrage käme, täuscht über den Umstand hinweg, dass bereits jetzt jeder vollständig Geimpfte eine Booster-Impfung erhalten kann. Das geht aus der aktualisierten Impfverordnung des Bundes hervor: Demnach haben alle Bürgerinnen und Bürger den Anspruch auf eine weitere Impfdosis, wenn die letzte sechs Monate zurückliegt.

Impfkommission mit Empfehlung

Das Sächsische Sozialministerium verweist hingegen auf Empfehlungen der Ständigen- sowie der Sächsischen Impfkommission: Demnach wird der Altersgruppe der über 70-Jährigen, sowie Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen, Pflegepersonal und Risikopatientinnen und –patienten zu einer eine Booster-Impfung geraten. Sie soll frühestens sechs Monate nach der Grundimmunisierung erfolgen. Allerdings handelt es sich dabei nur um eine Empfehlung, dass nur diese Gruppe geimpft werden soll.

Laut Impfkommission lasse der Schutz bei älteren Menschen schneller nach. Sie sollten sich deshalb vorrangig um einen Booster bemühen. Expertinnen und Experten betonen außerdem, dass es derzeit keinen dringenden Grund gebe, auch Nicht-Risikogruppen ein weiteres Mal zu impfen. So reiche der normale Impfschutz aus. In Sachsen wird laut Sozialministerium der Großteil der Auffrischungen mit dem Biontech-Impfstoff durchgeführt.

Streit um „epidemische Lage“

SPD, Grüne und FDP wollen die Rechtsbasis für drastische Corona-Einschränkungen zum 25. November auslaufen lassen. Die „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ soll nach dem Willen der künftigen Koalitionspartner nach rund 20 Monaten enden. Bis zum Frühjahr sollen den Ländern aber weniger umfassende Vorgaben möglich sein. Spätestens am 20. März soll das Aus für sämtliche Corona-Beschränkungen kommen.

Kretschmer setzt auf mehr 2G

Kritik daran kam aus Sachsen, wo die Sorge um ein neuerliches Ausufern der Corona-Pandemie wächst. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht die pandemische Lage von nationaler Tragweite noch nicht am Ende angelangt. „Im Gegenteil – sie gewinnt gerade wieder an Kraft und Gefährlichkeit“, sagte er. „Schon im Frühjahr ist ein großer Fehler passiert. Die Politik hatte gegen den Rat der Wissenschaft die Aufhebung von Schutzmaßnahmen bei steigenden Infektionen entschieden. Die Folge waren die Bundesnotbremse und der Lockdown im Frühjahr. Wer Normalität erzwingen will, verhindert sie möglicherweise“, sagte Kretschmer. Derzeit könne man noch entscheiden, ob Einschränkungen auf Ungeimpfte konzentriert werden könnten. In einigen Wochen gebe es diese Option nicht mehr. „2G ist jetzt ein zwingendes Muss. Die Infektionen bei den ungeimpften Menschen bestimmen diese vierte Welle“, so der sächsische Regierungschef.

Köpping: „Pandemie-Müdigkeit rächt sich“

Auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) mahnte zur Vorsicht. „So sehr ich eine gewisse Pandemie-Müdigkeit verstehen kann – sie rächt sich. Das sehen wir jetzt an der Entwicklung der Infektionszahlen, aber auch an der steigenden Belastung in unseren Krankenhäusern“, sagte sie. Die Menschen müssten weiter vorsichtig sein, wenn sie vernünftig durch diesen Winter kommen wollten. „Eine Impfung schützt zuverlässig vor schweren Verläufen. Es ist die beste Antwort auf diese Pandemie“, so Köpping weiter.

Bei der sogenannten 2G-Regel ist nur noch geimpften und genesenen Personen Zutritt zu bestimmten Räumen und Veranstaltungen erlaubt. Bei der 3G-Regel auch negativ Getesteten. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften liegt in Sachsen bei über 450, bei Geimpften dagegen nur bei rund 50.

FDP warnt vor Spaltung

Der Dresdner FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst warf Kretschmer vor, „die Uhr offenbar zurückdrehen“ zu wollen: „Mit seiner Forderung fördert er eine Spaltung der Gesellschaft in Geimpfte und Genesene auf der einen und Ungeimpfte auf der anderen Seite.“

In Sachsen hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche stark zugenommen. Das Robert-Koch-Institut wies den Inzidenzwert am Donnerstag für Sachsen mit 238,6 aus, nach 200,8 am Vortag. Der Freistaat liegt deutlich über dem bundesweiten Wert (130,2) und hat nach Thüringen (259,8) die zweithöchste Wocheninzidenz.

Kliniken füllen sich

Unterdessen füllen sich die Krankenhäuser im Freistaat weiter. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden mit Stand Mittwoch 532 Covid-19-Patienten auf Normal- und 159 auf Intensivstationen behandelt. Die Vorwarnstufe greift ab 650 belegten Betten auf Normalstationen oder 180 auf Intensivstationen. Die sächsische Krankenhausgesellschaft sprach von einer „Besorgnis erregenden Entwicklung“.

Von Jens Rometsch, Lilly ­Günthner und Florian Reinke