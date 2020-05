Corona-Lockerungen – Trotzdem viele Fragezeichen bei Sachsens Winzern

Radebeul

Die Corona-Krise stellt die Sachsenwinzer bei der Planung ihrer Veranstaltungen weiter vor Herausforderungen. Noch überwiegen die Fragen, konkrete Antworten hat der Weinbauverband bisher keine.

Geschäftsführer Michael Thomas verweist auf Bestimmungen und Vorgaben des Freistaates – und die sind in stetigem Wandel. So plane man für Sommer eine Gebietsweinprämierung unter strengen Hygienevorschriften. „Wir hoffen, dass die Landesweinprüfung auch in diesem Jahr stattfinden kann“, sagt Thomas vage. Geplant sei, die Verkostung im Juli durchzuführen. Bei der Landesweinprämierung sollen überwiegend handverlesene Winzer selbst die besten Weine der Region prämieren. Seit Jahren macht jedoch nur ein geringer Teil der Betriebe im Anbaugebiet mit, allen voran die großen Weingüter, die – mit Regionalmedaillen für Marketing beklebt – besonders viele Weinflaschen verkaufen müssen.

Es fehlt der Großabnehmer Gastronomie

Die traditionelle Große Gemeinsame Jungweinprobe mit Saale-Unstrut wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben, so Thomas. „Alternativen für die sächsischen Winzer sind individuelle Kundentermine und -ansprachen, ebenso wie das Versenden von Verkostungsmustern.“ Viele Weingüter hätten inzwischen auch ihre Online-Aktivitäten verstärkt, so Thomas. Auffällig sind viele Preisnachlässe, Rabatte und versandkostenfreier Versand – bei Sachsenwinzern sonst eher seltene Aktionen. Das Interesse der Endverbraucher sei zufriedenstellend, ist aus der Branche zu hören. Die bislang noch geschlossene Gastronomie fiel als Abnehmer jedoch weitestgehend weg.

Die Tage des offenen Weinguts am 29. und 30. August stehen derzeit in den Sternen, da sie unter die Großveranstaltungen in Sachsen fallen, die bis mindestens Ende August untersagt sind. In der Regel pilgern hunderte Besucher zu den einzelnen Winzern und werden in überfüllten Sonderbussen zwischen den Weingütern kutschiert. Man befinde sich „hier noch im Austausch mit den Organisatoren – um eine Entscheidung im Sinne der Besucher aber auch Weingüter zu finden“, sagte Verbandsboss Thomas. „Natürlich auch hier unter Berücksichtigung aller Vorgaben zum Gesundheitsschutz“, merkt er an.

Die Tage des offenen Weinguts werden von den Betrieben selbst organisiert, die Werbung übernimmt der Tourismusverband Dresden-Elbland. Der sieht sich aber nicht in der Verantwortung, sollte bei der Veranstaltung etwas nicht funktionieren.

Von Lars Müller