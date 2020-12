Dresden

Im Kampf gegen die grassierende Corona-Infektionswelle schränkt Sachsen das öffentliche Leben drastisch ein. Ab Montag soll ein Lockdown in Kraft treten, der mit Ausnahme über Weihnachten (23. bis 27.12.) bis zum 10. Januar 2021 gelten soll. Demnach werden Schulen, Kitas und viele Geschäfte geschlossen. Diese Eckpunkte gaben Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und die Vize-Regierungschefs Wolfram Günther (Grüne) und Martin Dulig ( SPD) am Dienstag gemeinsam in Dresden bekannt.

Kretschmer : „Wollen Freistaat zur Ruhe bringen“

„Die Situation ist extrem gefährlich“, sagte Regierungschef Kretschmer mit Verweis auf die aktuellen Corona-Infektionszahlen im Freistaat. In manchen Regionen gebe es bereits keine Intensivbetten für Corona-Patienten mehr. „Deshalb wollen wir den Freistaat zur Ruhe bringen.“ Laut Kretschmer wird es am Freitag eine Extra-Sitzung des Kabinetts geben, bei der die einzelnen Maßnahmen dann konkret und im Detail festgelegt werden. Bei den Schulen und Kitas sei es ein schweres Ringen gewesen, so Kretschmer. „Wir wollten sie ursprünglich nicht schließen“, sagte er. Jetzt gehe es aber nicht mehr anders.

Maskenpflicht im öffentlichen Raum

Zu den Festlegungen, die ab Montag in Kraft treten sollen, gehört auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Zudem werde es laut Wirtschaftsminister Dulig ein öffentliches Alkoholverbot geben. Der SPD-Vizeregierungschef machte klar, dass das Kabinett über wirtschaftliche Hilfen für betroffene Betriebe beraten werde. Er wies zudem noch darauf hin, dass die sprunghafte Zunahme der Infektionen in Sachsen durch Corona-Leugner und -Skeptiker mitverursacht wurde. „Es kann nicht sein, dass dort, wo die größte Ablehnung der Maskenpflicht herrscht, das größte Infektionsgeschehen registriert wird“, kritisierte er. „ Sachsen muss wieder ein Land der Vernunft werden.“ Ministerpräsident Kretschmer räumte ein, dass im Oktober schnelles Handeln in der Krise besser gewesen wäre.

Notbetreuung für Kitas und Horte

Ähnlich wie im Frühjahr beim ersten Corona-Lockdown will die Landesregierung für Kitas und Horte ein Notkonzept zur Betreuung aufstellen. Das soll Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, entlasten. Umweltminister Wolfram Günther kündigte aber eine strenge Überprüfung der Zulassungskriterien an. Der Vizeregierungschef machte auch klar, dass es unter Auflagen von Hygiene-Konzepten weiter Versammlungen und Demonstrationen abgehalten werden können. Auch Bundesliga-Vereine wie RB Leipzig können wie gehabt weiter ihre Spiele austragen.

Für Schüler wieder Modell Homeschooling

Mit dem Lockdown kommt auf Sachsens Schüler – und damit vielfach auch auf ihre Eltern – ab Montag wieder das bereits aus dem Frühjahr bekannte Modell Homeschooling zu. Die Schulen bleiben vom 14. Dezember bis 10. Januar 2021 geschlossen. „Häusliche Lernzeit bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause an ihren Aufgaben weiterarbeiten werden, die ihnen ihre Lehrer auf digitalen Wegen zukommen lassen“, sagte Dirk Reelfs, Sprecher des Kultusministeriums, auf LVZ-Nachfrage unmittelbar nach der Verkündung des Lockdowns. In Fällen, wo eine digitale Kommunikation aufgrund fehlenden Breitband-Ausbaus immer noch nicht möglich ist, werde die Zulieferung analog sicher gestellt. „Lehrer werden ihren Schülern dann Hausaufgaben vorbeibringen oder zuschicken“, so der SMK-Sprecher weiter.

Zwei Sachsen-Kreise bei Inzidenz mit Höchstwert

Die Corona-Infektionsrate bleibt in Sachsen auf einem hohen Niveau. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut ( RKI) für den Freistaat 319 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das ist mit deutlichem Abstand der höchste Wert aller Bundesländer. Die Landkreise Bautzen (500,7) und Sächsische Schweiz -Osterzgebirge (508) übersprangen bei der Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI auch wieder die 500-Marke.

Bundesweit hatte lediglich der Landkreis Regen in Niederbayern am Dienstag mit 578,7 einen höheren Inzidenzwert.

Von André Böhmer