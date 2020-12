Leipzig

Zwei Wochen vor den Weihnachtsfeiertagen zieht Sachsen die Regelungen der Corona-Schutz-Verordnung streng an. Ab dem 14. Dezember gilt im ganzen Freistaat ein harter Lockdown – fast alles schließt. Über die Feiertage soll es eine kurze Entspannung geben, Familienbesuche sollen möglich sein. Was gilt für Weihnachten und Silvester noch? Hinweis: Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Darf Weihnachten mit der Familie verbracht werden?

Ja, die Feiertage dürfen mit der Familie verbracht werden. Hierfür gelten aber besondere Regelungen über die Weihnachtszeit, die das Land Sachsen bereits benannt hat. Es dürfen sich zwischen dem 23. Dezember, 12 Uhr mittags bis spätestens zum 27. Dezember, 12 Uhr, zehn Personen treffen. Diese müssen aus dem engsten Familien- und Bekanntenkreis kommen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu. Erlaubt sind also zehn Personen über 14 Jahre plus Kinder. In anderen Bundesländern gelten ähnliche Regelungen zur Personenzahl. Allerdings kann hier der Zeitraum der gelockerten Regeln variieren – die Bundesregierung spricht von einem Zeitraum bis zum 1. Januar.

Darf man sich schon vor dem 23. Dezember mit der Familie treffen?

Ja, unter der Beachtung der Regelungen, denn die bisherigen Kontaktbeschränkungen werden erst ab dem 23. Dezember gelockert. Hier kommt es also auf die Größe der Familie an. Bis zum 23. Dezember gilt die Regelung, dass sich nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden auch dabei nicht mitgezählt.

Was muss bei den Besuchen beachtet werden?

Neben den gängigen Hygienemaßnahmen, wie beispielsweise regelmäßiges Händewaschen, sollten die Maßgaben der Corona-Schutz-Verordnung im Hinblick auf die Personenbegrenzung eingehalten werden. Sollte am Freitag die Entscheidung für eine Ausgangssperre fallen, müssen auch hier die Zeiten von 22 bis 6 Uhr beachtet werden – ein Aufenthalt in der Öffentlichkeit in der Zeit der Ausgangssperre ist dann ohne einen in der Verordnung genannten Grund verboten.

Wo darf man über die Feiertage übernachten?

Wer in Sachsen über die Feiertage etwas weiter weg fährt und nicht im eigenen Zuhause oder privat übernachtet, darf in einem Hotel oder einer Pension schlafen. Diese Regelung wird auch von einigen anderen Bundesländern durchgeführt.

Darf man Verwandte in anderen Bundesländern, trotz Ausgangsbeschränkungen, in der Weihnachtszeit besuchen?

Ja, das Land Sachsen erlaubt Besuche außerhalb des Freistaates. Was dabei aber zu beachten ist, sind die jeweiligen Bestimmungen in den einzelnen Bundesländern – hier könnten die Beschränkungen zu Besuchen anders aussehen. Auch Gäste, die aus einem anderen Bundesland nach Sachsen kommen, sind erlaubt – da muss sich aber an die hier geltenden Regelungen zur Kontaktbeschränkung gehalten werden.

Darf der Gottesdienst besucht werden?

Aktuell dürfen Gottesdienste und Glaubenshäuser besucht werden und das auch nach der ab 22 Uhr geltenden Ausgangssperre. Dabei muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen, mindestens 1,5 Meter Abstand und eine maximale Dauer von 60 Minuten eingehalten werden. Auch der Gesang ist reduziert, dabei muss ebenfalls die Maske auf dem Gesicht bleiben. Zudem werden Kontaktdaten erfasst. In Gebieten mit einem Inzidenzwert von über 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gelten noch schärfere Maßnahmen. Kirchen und Glaubensgemeinden müssen Hygienekonzepte vorweisen. Auch zu Weihnachten soll ein Kirchenbesuch unter den gegebenen Bedingungen jedoch möglich sein.

Wie viele Personen dürfen sich zu Silvester treffen?

Für die Zeit nach dem 27. Dezember bis zum 10. Januar gelten erneut die strengeren Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten plus Kinder unter 14 Jahren. Sollte es diesbezüglich in der neuen Verordnung keine Ausnahme geben, ist die große Silvestersause somit nicht erlaubt.

Darf ich zu Silvester zu Mitternacht auf der Straße anstoßen und böllern?

Das ist noch nicht ganz klar. Kommt es am Freitag zu einer künftigen Ausgangssperre zwischen 22 Und und 6 Uhr morgens ist der Aufenthalt zum Jahreswechsel draußen nicht gestattet – wer dazu also zum Böllern auf die Straße will, hat das Nachsehen. Anstoßen mit den Nachbarn geht schon wegen der Ausgangssperre nicht. Und eine weitere Regelung verbietet das: Geplant ist ab Montag eine sachsenweite Maskenpflicht und ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum.

Von Vanessa Gregor