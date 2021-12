Dresden

Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vertraut in der Corona-Krise auf einen sächsischen Experten: Professor Reinhard Berner (57) wurde in das Expertengremium berufen, das künftig die Bundesregierung beraten soll. Berner ist auf Infektionskrankheiten spezialisiert und leitet seit 2012 die Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Dresden.

Er hatte – neben dem Leipziger Professor Wieland Kiess – viel beachtete Studien zu Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen durchgeführt. Von ihm stammt der Satz: „Kinder sind nicht die Treiber der Pandemie.“ Das sächsische Kultusministerium vertraut seit der ersten Corona-Welle auf Berners Expertise.

Hochrangiges Expertengremium tagt erstmals am Dienstag

Dem neuen Corona-Rat gehören neben Soziologen und Psychologen die bekannten Virologen Christian Drosten, Hendrik Streeck und Melanie Brinkmann an. Außerdem wurden Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission, sowie Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, berufen. Aus Thüringen wird Cornelia Betsch dabei sein: Sie ist Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt.

Das 19-köpfige Expertengremium soll die Ampel-Koalition bei der Bekämpfung der Corona-Krise beraten und an diesem Dienstag erstmals zusammenkommen. Es ist geplant, dass die Fachleute ein Mal pro Woche tagen.

Berner zählt zu führenden Kinderärzten Deutschlands

Berner, der auch den Lehrstuhl für Pädiatrie an der Medizinischen Fakultät der TU Dresden inne hat und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin ist, zählt zu den führenden Kinderärzten in Deutschland. Er hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Lockdown-Zeiten zum Jahreswechsel 2020/21 beraten – und sich als Einziger der Runde gegen weitere Kita- und Schulschließungen ausgesprochen.

Dresdner Professor warnt vor weiteren Schulschließungen

Dieses Credo hat Berner beibehalten: Erst vor wenigen Tagen warnte der Mediziner vor schwerwiegenden Folgen von Kita- und Schulschließungen. Man könne die Einrichtungen mit Testungen, Hygienemaßnahmen und großzügigem Quarantänemanagement offenhalten, da Kinder einen relativ milden Verlauf haben. Dagegen müsse der Schutz durch das Impfen der Erwachsenen im Vordergrund stehen, mahnte der Kinder- und Jugendarzt – „und nicht der Schutz der Erwachsenen durch das Schließen von Klassen oder Schulen“.

Studien zeigen „bitteres Lehrgeld“ der ersten Corona-Wellen

Zur Begründung sagte Berner: Man habe in den vorherigen Corona-Wellen „bitteres Lehrgeld“ gezahlt, die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen habe sich deutlich verschlechtert. Denn nicht nur die Bildung werde behindert, so der Dresdner – in vielen Studien sei auch klar geworden, „wie krank die Kinder ohne Schule und Kita werden“. Das betreffe nicht allein Medien-Missbrauch und Bewegungsmangel, sondern auch chronische und psychische Erkrankungen.

Infektiologe: Flächendeckende Kinder-Impfung nicht notwendig

Außerdem hatte Berner zuletzt betont, dass er keine dringende Notwendigkeit für eine flächendeckende Impfempfehlung für gesunde Fünf- bis Zwölfjähriger sehe. Kinder mit Vorerkrankungen und besonderem Risiko für Ansteckung und schweren Verlauf oder bei gefährdeten Familienmitgliedern sollten den zugelassenen Impfstoff bekommen, so der Klinikdirektor – darüber hinaus sei die Gefahr eines schweren Verlaufs bei Kinder sehr gering.

Von Andreas Debski