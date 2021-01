Corona-Krisenmanagement: Was läuft in Sachsen schief?

Dresden

Immer wieder gibt es Kritik am Corona-Krisenmanagement des Freistaates – jetzt soll ein neuer, hochrangiger Corona-Ausschuss die entscheidenden Verbesserungen bringen. Das Gremium wird bereits als zweites Kabinett angesehen. Doch was steckt wirklich hinter der Umstrukturierung?

Wo liegen die Probleme?

Ob Impftermin, Corona-Test oder 15-Kilometer-Regel – vielen Menschen fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Das liegt zum einen an fortwährend neuen Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen. Zum anderen sind die Probleme in Sachsen allerdings auch hausgemacht. So ist ein Krisenstab mit Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) und Innenminister Roland Wöller ( CDU) an der Spitze eingesetzt worden, um die Entscheidungen zu koordinieren. Doch häufig wird sich im Klein-Klein verloren, verästeln die Diskussionen. Für Unmut sorgt außerdem, dass sich Wöller häufig vertreten lässt. Die Lösung sollte in einer Task Force unter der Leitung von Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar liegen – aber es wurde nur ein Quasi-Paralleluniversum installiert.

Anzeige

Hinzu kommt, dass sich manche Kabinettsmitglieder nur allzu gern wegzuducken scheinen, wenn es um Unangenehmes beispielsweise in den Bereichen Gastronomie, Tourismus oder Kultur geht. Ein einheitliches und vor allem gemeinsames Agieren wie auch Kommunizieren in der Öffentlichkeit ist allerdings dringend notwendig.

Welche Rolle spielt der Ministerpräsident?

Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) denkt gern laut nach, insbesondere in der Öffentlichkeit. Das macht ihn einerseits menschlich und sympathisch, wie auch seine Beliebtheitswerte zeigen, anderseits sorgt der Regierungschef mit seinen nicht selten situationsabhängigen Äußerungen bisweilen für Verwirrung. So sprach er unlängst beim Besuch in einer Dresdner Klinik schon über Lockdown-Lockerungen, während parallel mit der Bundeskanzlerin über verschärfte Corona-Schutzmaßnahmen verhandelt wurde. Auch seine „Schulen schließen“-Forderung, in der ZDF-Sendung von Maybrit Illner per Videoschalte verbreitet, gehört in diese Kategorie und musste einen Tag später klargestellt werden.

Was Kretschmer intern aber wohl am meisten angekreidet wird, ist sein zumindest für Krisenzeiten zu freundlicher Führungsstil: Irgendwann ist die Zeit gekommen, in der mit der Hand auf den Tisch gehauen werden muss – und das im Übrigen auch gegenüber den Landräten, von denen sich der Ministerpräsident und auch das Kabinett zu häufig treiben lassen.

Lesen Sie auch: Das sind die neuen Corona-Regeln in Sachsen

Warum steht das Sozialministerium in der Kritik?

Sozialministerin Petra Köpping ist das Gesicht der Krise – ob sie nun will oder nicht. Schon während der ersten Welle hatte ihr Ressort alle Hände voll zu tun, doch momentan wiegt die Last noch schwerer. So wirkt die Ministerin wie eine Getriebene, die nicht immer souverän agiert und zunehmend allein gelassen fühlt. Das liegt nicht allein an den weitaus höheren Infektionszahlen als im Frühjahr 2020, sondern vor allem an Unzulänglichkeiten im Krisenmanagement sowohl inner- als auch außerhalb des Ministeriums. Nicht ganz so gut meinende Zungen hatten das Sozialressort bereits unter Köppings Vorgängerin Barbara Klepsch ( CDU) als Resterampe tituliert.

Die unzureichende Personalausstattung, die sich mit der Zuständigkeit für Geflügelpest und Afrikanische Schweinepest noch potenzierte, rächt sich nun – genauso die Ablehnung der meisten Verstärkungsgesuche, die Hilferufen gleichkamen. Genauso war das Deutsche Rote Kreuz der Herausforderung der Impf-Koordination kaum gewachsen. Mit Axel Meyer hat nun ein ausgewiesener Krisenmanager den Corona-Stab übernommen, weiteres Personal soll schnell – auch für eine bessere Kommunikation – kommen.

Lesen Sie auch: Sollen die Abschlussklassen weiter zur Schule gehen?

Wie ist die Stimmung im Kabinett?

Die beiden Vize-Ministerpräsidenten Wolfram Günther (Grüne) und Martin Dulig ( SPD) hatten im November, im Zusammenhang mit dem Desaster der Querdenken-Demonstration, von einer „tiefen Vertrauenskrise“ und einer mangelhaften Fehlerkultur gesprochen. Diese Zustandsbeschreibung gilt dem Vernehmen nach auch zwei Monate später, selbst wenn einige Befriedungsversuche unternommen wurden.

Verschärfend sollen in den vergangenen Wochen allerdings zwischenmenschliche Dissonanzen zwischen dem Ministerpräsidenten und der Sozialministerin hinzukommen sein. Im Zuge der Haushaltsverhandlungen und den ihrem Ressort drohenden Kürzungen hatte Köpping in einem Interview mit der „ Sächsischen Zeitung“ gesagt, dass sie von Kretschmer „persönlich enttäuscht“ sei. Der derart Kritisierte legte später in der „Freien Presse“, ebenfalls öffentlichkeitswirksam, nach und erklärte: Er hätte sich gewünscht, früher vor dem Ausmaß der Pandemie gewarnt worden zu sein. Danach korrigierte sich Kretschmer zwar, dass er sich nur selbst und niemand anderem einen Vorwurf mache – ein Beigeschmack ist dennoch hängengeblieben.

Lesen Sie auch: Nach Querdenker-Demo: Offener Koalitionsstreit in Sachsen

Was kann der neue Corona-Ausschuss ausrichten?

Mit dem neuen Corona-Kabinett, das es in ähnlicher Form bereits im Frühjahr 2020 gegeben hatte, soll nun das Krisenmanagement deutlich besser werden. Die Vorzeichen stehen jedenfalls nicht schlecht, um schneller und effizienter arbeiten zu können. Mit dem Einbinden aller Koalitionspartner, von Staatskanzlei und Ministerpräsident sowie dem Quasi-Ausschalten des Krisenstabes und der Task Force wird eine echte Entscheidungsstruktur geschaffen. Der „Corona-Ausschuss“ wird sich dreimal pro Woche zusammensetzen, der Krisenstab nur noch einmal. Zudem wird die Stabsstelle im Sozialministerium zum Schwergewicht. „Jeder soll wissen, was er zu entscheiden hat“, erklärt Petra Köpping. Bis zu dieser Erkenntnis hat es innerhalb der Landesregierung allerdings einige Zeit gedauert.

Von Andreas Debski