Corona-Krise: Was wird aus dem Sommerurlaub in Dänemark?

Flensburg/Dänemark

Die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland sollen von diesem Sonnabend an langsam gelockert werden. Ein vollständiges Ende der wegen der Coronavirus-Pandemie eingeführten Grenzkontrollen soll Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) zufolge jedoch erst für den 15. Juni angestrebt werden. Das teilte der Minister am Mittwoch bei der Bundespressekonferenz in Berlin mit.

Nicht alle Grenzkontrollen werden gleichzeitig gelockert

Der Grenzübertritt aus Luxemburg wird demnach in der Nacht zum kommenden Sonnabend erleichtert. An den Grenzen zu Frankreich, Österreich und der Schweiz sollen die Kontrollen noch bis zum 15. Juni fortgesetzt werden. Auf touristische Reisen ins Ausland sollen die Bürger aber auch in den kommenden Wochen verzichten. Bis zum 14. Juni gilt aktuell noch eine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Wovon sind Lockerungen der Grenzkontrollen abhängig? Die Lockerung der Grenzkontrollen sind laut dem Bundesinnenministerium eine Folge der positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens. Sollte die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den Nachbarregionen wieder stärker ansteigen, würden die Kontrollen wieder intensiviert. Orientierung bietet der in Deutschland geltende Richtwert von mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. In Schleswig-Holstein gibt es derzeit keinen Kreis beziehungsweise kreisfreie Stadt, in welcher die Obergrenze überschritten wird.

An der deutsch-dänischen Grenze ist die Situation eine andere. Deutschland sei auch an seiner nördlichsten Grenze bereit, die Kontrollen einzustellen, sobald die dänische Regierung ihre „laufenden Konsultationen“ mit den Nachbarstaaten vollzogen habe. Zuletzt hatte Staatsministerin Mette Frederiksen angekündigt, die deutsch-dänische Grenze vorerst bis zum 1. Juni geschlossen halten zu wollen. Ob und wie die Grenze zu Deutschland dann geöffnet wird, soll in weiteren Beratungsgesprächen erörtert werden.

Besteht doch noch Hoffnung für den Sommerurlaub in Dänemark ?

„Ich bin sehr froh über das ermutigende Signal des Bundesinnenministers, dass die Kontrollen auch aus Sicht der Bundesregierung entfallen können“, sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU). Voraussetzung für die Öffnung der deutsch-dänischen Grenze sei nun „natürlich die Zustimmung auch auf dänischer Seite. Das respektieren wir natürlich. Aber unser Wunsch als schleswig-holsteinische Landesregierung ist, dass Grenzkontrollen ab dem 15. Mai nicht mehr durchgeführt werden. Ich bin hoffnungsvoll, dass dies auch passieren wird.“

Deutsch-Dänische Handelskammer fordert Grenzöffnung

„Wenn man Restaurants öffnet, dann ist es doch ziemlich klar, dass man auch die Grenzen wieder öffnen kann und ein Stückchen Normalität zulässt“, sagt Reiner Perau, Geschäftsführer der Deutsch-Dänischen Handelskammer mit Sitz in Kopenhagen. Die Grenzen auch weiterhin geschlossen zu halten, sei nicht angemessen. „Wir befinden uns in keiner akuten Notsituation mehr“, betont er. Zwar funktioniere der Warenaustausch auch trotz geschlossener Grenze, „aber auch wichtige Geschäftsreisen können nicht mehr ohne Weiteres stattfinden. Man kann nicht alles über Video-Calls lösen – Reisen müssen wieder möglich sein.“ Hinzu komme der Tourismus. „Viele Deutsche verbringen die Sommerferien in einem Ferienhaus bei uns. Das ist ein großer Wirtschaftsfaktor für Dänemark. Ich gehe davon aus, dass die Grenze zwischen den nächsten fünf bis zehn Tagen wieder geöffnet wird“, so Perau.

Reederei Scandlines hofft auf Öffnung deutsch-dänischer Grenze

Lockerungen an der deutsch-dänischen Grenze kämen auch der Reederei Scandlines zugute: „Wir freuen uns darüber, dass es endlich konkrete Infos gibt“, sagt Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Zwar fahre die Fähre noch immer regelmäßig alle 40 bis 60 Minuten (statt alle halbe Stunde vor der Coronavirus-Pandemie) jeweils von Puttgarden nach Rødby und von Rostock nach Gedser und umgekehrt. „Aber es sind fast nur Lkw-Fahrer und Personen mit triftigem Grund, die wir mitnehmen“, sagt Ustrup Svendsen. Scandlines warte nur noch auf grünes Licht, um wieder mehr Passagiere befördern zu können. Abstandsmarkierungen seien an Bord angebracht, die vermehrte Reinigung und Desinfektion organisiert. „Wir sind startklar. Auch wenn uns bewusst ist, dass sich nicht sofort alles ändern wird und wir auf einem Mal wieder super viele Fahrgäste haben werden.“

Von Josephine Andreoli