Corona-Krise: Sachsens Landeszentrale startet digitalen Bürgerdialog

Leipzig/Dresden

Dialog-Offensive im Netz, statt Wutausbrüche auf den Protestaktionen: Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung kündigte am Dienstag in Dresden an, dass sie in den nächsten Wochen mit Online-Bürgerforen verstärkt in die aktuellen Corona-Debatten eingreifen will. „Wir wollen die Frage beantworten, was Sachsen aus der Krise lernen kann“, sagte Roland Löffler, Direktor der Landeszentrale, am Dienstag bei der Vorstellung des Digitalprojekts in Dresden. Das Projekt mit dem offiziellen Titel „Aus der Krise lernen? Offene Gesellschaft in der Post-Corona-Phase“ startet am 8. Juni. Laut Löffler werden Themenschwerpunkte wie Wirtschaft und Mittelstand, Medizin, Soziales und Bildungsgerechtigkeit gesetzt. Pro Woche sind vier Online-Bürgerdebatten geplant.

Das Kabinett hatte zuvor eine finanzielle Unterstützung des Projektes in Höhe von 120 000 Euro beschlossen. Die Landeszentrale steuert 45 000 Euro bei. „Wir benötigen zum Thema Corona eine breite öffentliche Debatte, die sachlich bleibt und die Fragen nach den Lehren aus der ersten Coronaphase stellt“, sagte Sachsens Justiz- und Demokratieministerin, Katja Meier (Grüne), zu deren Ministerium die Landeszentrale seit Ende 2019 gehört, Laut Meier sei die Landeszentrale gut für dieses Projekt aufgestellt. Die Ministerin verwies auf die Bürgerforen zur Landtagswahl 2019 in allen Wahlkreisen, zu den Medienpartnern gehörte damals auch die LVZ.

Vorbereitet werden die Online-Debatten durch Artikel und Anzeigen in den kostenfreien Wochen- und Anzeigenblättern Sachsens. Damit können laut Löffler pro Woche rund 1,5 Millionen Haushalte erreicht werden. Leserinnen und Leser sollen ihre Fragen an die Landeszentrale schicken und sie dann im Netz diskutieren. Löffler zeigte sich überzeugt davon, dass Extremisten und Verschwörungstheoretiker die Bürgerforen nicht unterwandern und missbrauchen. „Unsere Experten können in den Chats vieles steuern.“

Von André Böhmer