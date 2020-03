Sachsen hilft kleinen Unternehmen

Dresden

Unter dem Motto „Beschäftigung sichern, Unternehmen gezielt helfen“ lud die Sächsische Landesregierung am Dienstag Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände des Freistaats zu einem Corona-Krisengipfel ein. Konkret erging die Einladung für die Veranstaltung, an der auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) teilnahm, an ausgewählte Gewerkschaftsvertreter, Spitzenvertreter der sächsischen Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern, der Wirtschaftsverbände, des Handwerkstags und der Bundesagentur für Arbeit.

„Wir arbeiten an Programmen, die vor allem der kleinteiligen Wirtschaft helfen sollen“, hatte Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) noch am Nachmittag angekündigt bei der Vorstellung neuer Einschränkungen für das öffentliche Leben. Insbesondere Selbstständige und Freiberufler sollen davon profitieren.

Wirtschaft in Sachsen besonders kleinteilig

Dulig, Sachsens Bundesagentur-Chef Klaus Peter Hansen und Bürgschaftsbank-Geschäftsführer Markus H. Michalow traten dann am Abend noch einmal vor die Presse. Tenor: Das Land erlebe eine in der Neuzeit nie dagewesene Krise, nun gelte es Solidarität zu organisieren. „Wir erleben wirtschaftliche Einbrüche, die zunehmen werden“, warnte der Minister. Dabei sei die Wirtschaft Sachsens besonders kleinteilig, was denn auch besondere Maßnahmen erfordere. Dulig kündigte an, man werde mit eigenen Mitteln helfen, wo die Mittel des Bundes noch nicht griffen.

Konkret geht es dabei um einen „Sachsenfonds“, dessen Umfang zwar noch nicht konkret abzuschätzen sei, aber der sich vermutlich im dreistelligen Millionenbereich bewegen werde. Über die Sächsische Aufbaubank soll es rasch möglich sein, öffentliche Darlehen bis zu 100 000 Euro aufzunehmen. Der Kredit mit achtjähriger Laufzeit ist zinsfrei und in den ersten drei Jahren auch tilgungsfrei. Dulig sagte, man sei im Gespräch mit der Sächsischen Aufbaubank, damit die Umsetzung ab nächster Woche möglich sei.

Rasche Hilfe für bis zu 12 000 Unternehmen

Michalow sagte, man sei optimistisch 10 000 bis 12 000 Unternehmen sehr schnell mit Bürgschaften zu bedienen können. Hansen verwies darauf, dass für viele Unternehmen das Kurzarbeitergeld „Mittel der Wahl“ sein werde. Solo-Selbstständigen und Geringverdienern bliebe allerdings nur die Möglichkeit ALG II zu beantragen. Er kündigte gleichzeitig an, dass die BA vorerst nur noch auf elektronischen Weg und per Telefon erreichbar sein werde.

Dulig ( SPD) hatte bereits im Vorfeld des Gipfels von einer Situation gesprochen, „die es so in der neueren Zeit noch nicht gegeben hat“. Es stellten sich viele Fragen, für die man noch keine Antworten habe. Nach dem Beschluss der Bundesregierung könnten sächsische Unternehmen, in denen zehn Prozent der Mitarbeiter ausfielen, nun zumindest Kurzarbeitergeld erhalten. „Sie bekommen auch die Sozialbeiträge von der Bundesagentur erstattet“, sagte der Minister. Das sei eine flexible Hilfe, um Unternehmen zu unterstützen.

Wirtschaftsminister verweist auf Beratungsangebote

Der Wirtschaftsminister verwies zudem auf einen Fragen und Antworten-Katalog auf den Seiten des Wirtschaftsministeriums, sowie auf Internet- und Beratungsangebote der Sächsischen Aufbaubank. Dort erführen Unternehmen in Not, wohin sie sich wenden könnten.

Von Roland Herold