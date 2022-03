Corona: Kretschmer will Hotspot-Regeln für ganz Sachsen

Dresden

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) drängt darauf, dass der Landtag wegen der Corona-Situation die bedrohliche Infektionslage für den Freistaat ausruft. Entsprechende Informationen wurden der LVZ aus Koalitionskreisen bestätigt. Der Regierungschef möchte demnach verhindern, dass Sachsen nach dem 2. April einen Großteil der bestehenden Corona-Schutzmaßnahmen verliert. Im Gespräch ist, den Landtag am 29. März zu einer Sondersitzung zu laden.

Nach dem neuen Infektionsschutzgesetz sind ab dem 3. April nur noch wenige Maßnahmen möglich, um das Coronavirus einzudämmen: eine Maskenpflicht für Pflege- und Gesundheitseinrichtungen sowie in bestimmten Gemeinschaftsunterkünften und im Öffentlichen Nahverkehr. Der sogenannte Basisschutz umfasst auch Testpflichten in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, Schulen und Kitas.

Hotspot-Regel: Erweiterte Maskenpflicht und Hygieneauflagen

In Gebietskörperschaften mit bedrohlicher Infektionslage können mittels einer Hotspot-Regelung weitere Instrumente gestattet werden: Konkret geht es um die Maskenpflicht für weitere Bereiche, Abstandsgebote und Hygieneauflagen. Auch Nachweispflichten sind erlaubt – beispielsweise 2G- oder 3G-Regeln. Allerdings muss der Landtag dafür eine bedrohliche Infektionslage feststellen. Diese greift laut Infektionsschutzgesetz, falls eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten aufgrund einer besonders hohen Anzahl von Neuinfektionen droht.

Der Freistaat hat derzeit eine Sieben-Tages-Inzidenz von 2.320,1. Am Montag wurden 7.756 Neuinfektionen festgestellt. In fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten hat die Inzidenz mittlerweile die 2000-er Marke überschritten. Spitzenreiter in Sachsen ist der Landkreis Leipzig mit einer Inzidenz von 2686,3. In den Kliniken werden 1462 Patienten mit dem Coronavirus auf Normal- und 178 Patienten auf Intensivstation behandelt.

Droht Überbelastung der Krankenhäuser?

Innerhalb der sächsischen Landesregierung und der schwarz-grün-roten Koalition ist man unsicher, ob sich mit dieser Lage die Hotspot-Regeln für ganz Sachsen rechtssicher begründen ließen. Das Sozialministerium hat vergangene Woche erklärt, dass eine Überlastung der Krankenhäuser nicht drohe. Die Regierung überlegt deswegen, ob sie einen argumentativen Umweg nutzt. Sie würde demnach anführen, dass in den Krankenhäusern derzeit weniger Personal durch Corona-Erkrankungen zur Verfügung steht, was zu einer Überlastung führe.

Ähnlich hatte sich die Krankenhausgesellschaft Sachsen geäußert. Sie hatte zuletzt erklärt, dass angesichts steigender Inzidenzen und des damit verbundenen Personalausfalls „die Funktions- und Leistungsfähigkeit“ der Krankenhäuser „weiterhin und zum Teil gravierend eingeschränkt“ ist.

CDU-Fraktion als Unsicherheitsfaktor

Auch abseits rechtlicher Fragen muss Kretschmer Überzeugungsarbeit leisten. Zwar hat er vergangene Woche im geschäftsführenden CDU-Fraktionsvorstand seine Überlegungen vorgestellt. Allerdings ist die Fraktion dem Vernehmen nach skeptisch. CDU-Fraktionäre wollen nicht prognostizieren, ob die Abgeordneten Kretschmer folgen werden. Offiziell heißt es aus der Fraktion, dass das Thema bei einer Fraktionssitzung am Dienstag besprochen werde. Eine Festlegung habe es bisher noch nicht gegeben.

Grüne und SPD hätten mit dem Feststellen der bedrohlichen Infektionslage eher weniger Probleme. Beide Fraktionen und Parteien hatten in den vergangenen Monaten eher zur Vorsicht in Corona-Fragen geneigt.

Von Kai Kollenberg