Dresden

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) trat am Dienstag nicht mehr selbst vor die Presse. Was hätte er erklären sollen? Seine eigene Fraktion hatte ihm am Morgen die Gefolgschaft verweigert, von einem Corona-Hotspot Sachsen mit erweiterten Schutzmaßnahmen wollte sie nichts wissen. Da schweigt man als Regierungschef lieber – jedes weitere Wort wäre zu viel. Das Vorgehen der CDU-Landtagsabgeordneten gegenüber ihrem Parteifreund ist auch so schon außergewöhnlich genug.

Bislang hatte es eine Art stille Übereinkunft zwischen der Fraktion und dem Ministerpräsidenten gegeben. Man stimmte nicht immer überein, vor allem wegen der Corona-Maßnahmen kam es zu kleineren und größeren Reibereien. Während viele CDU-Parlamentarier eher einer laxeren Pandemiepolitik das Wort reden, gehört Kretschmer zum Team Vorsicht. Trotz dieses Spannungsfeldes gelang es im Regelfall, Meinungsverschiedenheiten hinter geschlossen Türen zu klären. Anschließend wurde allenfalls von einer erhöhten Gesprächslautstärke gemunkelt oder über den wenig einsichtigen Ministerpräsidenten geschimpft. Den offenen Widerstand wagte die Fraktion nicht. Seit Dienstag ist das anders.

Selbst diplomatische Hinweise helfen nicht

Unmissverständlich erklärte Fraktionschef Christian Hartmann, wie die Fraktion Kretschmers aktuelle Corona-Politik bewertet. Selbst der diplomatische Hinweis, dass es „aus heutiger Sicht“ auf ein Nein hinauslief, konnte nichts retten. Ebenso wenig das Bekenntnis, dass der Ministerpräsident das Vertrauen genieße. Fest steht: Kretschmer kann sich im Zweifelsfall nicht mehr auf die eigenen Leute verlassen. Im Gegenzug gibt sich ein gehöriger Teil der Fraktion dem süßen Rausch hin, es dem Ministerpräsidenten mal richtig gezeigt zu haben. Schlechte Voraussetzungen für eine weitere gedeihliche Zusammenarbeit.

Kretschmer hat diese missliche Lage selbst verschuldet. Er hat versucht, die Fraktion unter Druck zu setzen. Obwohl ihm wichtige Teile der Fraktion deutlich machten, dass er die Corona-Hotspot-Regel fallen lassen sollte, forcierte er diese Option. Die meisten Fraktionäre erfuhren davon aus der Zeitung. Am Ende drängte Kretschmer sie dadurch regelrecht zu ihrer Auflehnung.

Neue Nahrung für Gerüchte

Der Streit wäre auszuhalten, wenn die nächsten Monate Besserung versprächen. Doch die CDU-Abgeordneten sind schon nervös genug. Im Juni werden neue Landräte in Sachsen gewählt, viele in der CDU rechnen mit Niederlagen in den Landkreisen. Ebenso viele blicken mit Sorge auf die Umfragewerte im Freistaat. Ein angeschlagener Ministerpräsident, dem seine Fraktion nicht vollends vertraut, ist alles andere als ein Erfolgsfaktor. Seit Dienstag haben Gerüchte über ein vorzeitiges Aus des Ministerpräsidenten neue Nahrung bekommen.

Von Kai Kollenberg