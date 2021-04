Leipzig/Dresden

Nach Ende der Osterferien haben die Corona-Infektionszahlen unter Sachsens Kindern wieder deutlich angezogen. Dabei registrieren die Gesundheitsämter im Freistaat auch mehr betroffene Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder als beispielsweise noch auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember 2020. Laut Robert-Koch-Institut wurden vergangene Woche im Freistaat 1113 Neuinfektionen in der Gruppe bis 14 Jahren erkannt – das ist der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie und das Zehnfache gegenüber der Zeit vor den Öffnungen von Grundschulen und Kitas am 15. Februar.

Zweifellos werden durch die inzwischen wöchentlichen Selbsttestungen in den Bildungseinrichtungen mehr Hinweise auf Infektionen entdeckt als früher – allerdings hat sich seit Mitte Februar auch die Trefferquote bei positiven Befunden nahezu verdoppelt. Bundesweit liefert inzwischen jeder achte durchgeführte PCR-Test den Beweis für eine aktive Infektion, mit Tendenz steigend.

Aus dem Dresdner Kultusministerium hieß es am Montag auf LVZ-Nachfrage, in der vergangenen Woche seien bei 93 Lehrerinnen und Lehrern sowie insgesamt 756 Schülerinnen und Schüler Hinweise auf eine aktive Infektion gefunden worden. Im Vergleich zur letzten Woche vor den Ferien ist das bei den zunehmend geimpften Erwachsenen ein Rückgang von 30 Prozent, aber auch eine 30 prozentige Steigerung bei Kindern und Jugendlichen. Letztere stehen bisher auch noch auf keinem Impfplan.

Infektiologe Lübbert: Hinter den Zahlen stehen Fakten

„Das ist leider ein Hinweis darauf, dass Kitas und Schulen am Infektionsgeschehen teilnehmen, insbesondere bei hohen Inzidenzen“, sagt Professor Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik. Klar sei auch, dass nach Ende der Osterferien am Montag vergangener Woche die Zahlen bei Kindern und Jugendlichen schon bald noch mehr ansteigen könnten.

„Ich bin auch Vater – und natürlich ist es eine Katastrophe, dass es seit fast einem Jahr keinen regulären Unterricht mehr gibt. Aber hinter diesen Zahlen stehen Fakten, die man einfach sehen muss“, so Lübbert. Die Schul-Tests seien wichtig, sie lieferten aber keine hundertprozentig zuverlässige Detektion von Infektionen. „Die besten Schnelltests erkennen circa 80 Prozent aller Infizierten, die schlechtesten nur etwa 35 bis 40 Prozent“, erklärt der Infektiologe.

Epidemiologe Scholz: Verzehnfachung in nur sechs Wochen

Professor Markus Scholz vom Institut für medizinische Informatik und Epidemiologie der Universität Leipzig warnte schon vor Wochen mit Blick auf das Infektionsgeschehen unter Kindern in Nordsachsen, dass Schulöffnungen einen Anteil am Steigen der dritten Pandemie-Welle in Sachsen haben. „Nach dem Beginn der Grundschulöffnungen am 15. Februar stiegen die Inzidenzen in dem entsprechenden Alterssegment rapide. Wir haben in der Altersgruppe 5-14 innerhalb von sechs Wochen fast eine Verzehnfachung der Inzidenz gesehen. Das ist eine viel stärkere Steigerung als in den anderen Altersgruppen“, so Scholz am Montag.

Nachweislich seien in dieser Altersgruppe die Zahlen auch zuerst angestiegen. „Dies spricht für ein hohes Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit geöffneten Schulen, damals jedoch noch ohne Testkonzept. Seit Ende März gibt es nur noch geringe Steigerungen der Inzidenzen. Ursachen hierfür könnten die eingeführten Selbsttests an Schulen, die generelle flächendeckende Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests sowie temporäre Auswirkungen der Osterferien sein“, so der Epidemiologe weiter.

Gesundheitsamt: Schulöffnung und Mutation für Zunahme verantwortlich

Im Gesundheitsamt der Stadt Leipzig wurden beispielsweise während der eineinhalb Wochen schulfreien Zeit halb so viele Infektionen registriert – sowohl in Kitas, als auch bei Schulkindern. Die nun erneut steigenden Infektionszahlen „sind einerseits auf die schrittweise Öffnung als auch auf die Zunahme der verschiedenen Virusvarianten zurückzuführen“, so eine Sprecherin gegenüber der LVZ. Laut Einschätzung der Behörde liegen die Infektionsquellen der Kinder hauptsächlich im privaten Bereich. „Liegt bei einem Positivfall eine Virusmutation vor, nimmt häufig auch die Zahl der Ansteckungen in den Einrichtungen zu“, so die Angaben der Stadtverwaltung.

Sachsens Kultusministerium will die Bildungseinrichtungen auch bei hohen Infektionszahlen nach Möglichkeit offen halten. Ressortchef Christian Piwarz (CDU) kritisierte die im Infektionsschutzgesetz geplanten inzidenzabhängigen Schulschließungen zuletzt scharf. „Es entsetzt, dass das Recht der Kinder auf Bildung und Teilhabe keine Gültigkeit mehr haben soll. Ich dachte wir wären schon weiter gewesen“, so Piwarz gegenüber der LVZ. „Wenn wir die 100er Inzidenz zum Maßstab erheben, dann droht, dass die Schulen bis zum Sommer nicht mehr öffnen können. Ein so fatales Signal an Kinder und Eltern können die Abgeordneten nicht ernsthaft senden wollen.“ Sollte sich der Bundestag wie jetzt geplant auf eine Inzidenz-Grenze von 165 einigen, müsste in Sachsen allerdings auch die überwiegende Mehrheit Landkreise und Städte ihre Bildungseinrichtungen und Kitas schließen. Derzeit liegen nur Leipzig und Dresden unter dieser Marke.

Von Björn Meine und Matthias Puppe