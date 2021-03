Die Rückkehr war nur von kurzer Dauer: In der kommenden Woche werden in drei Landkreisen wieder alle Schulen und Kitas geschlossen. „Die Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD). Ausnahmeregelungen, wie es sie zuletzt noch gab, seien nicht mehr möglich, so Kultusminister Christian Piwarz (CDU).