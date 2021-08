Dresden

Das Vogtland ist Sachsens Impf-Hochburg, im Erzgebirgskreis sind nur etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung vollständig geimpft: Dies geht aus einer internen Statistik der Landesregierung hervor, die der Leipziger Volkszeitung (LVZ) vorliegt. Zum ersten Mal lässt sich anhand der Daten ablesen, wie die Impfkampagne in den Regionen vorangekommen ist.

Die Tabelle enthält demnach die Gesamtzahlen aller Impfungen seit Start der Impfaktion (Stand: 25. Juli). Die Rohdaten für die Aufstellung stammen von Robert-Koch-Institut (RKI). Die Angaben zu den Impfungen beziehen sich auf die jeweiligen Impfstellen in den Kreisen und kreisfreien Städten. Impfungen mit dem Impfstoff Johnson&Johnson sind allerdings möglicherweise nicht enthalten. Das Sozialministerium hat zu dieser Frage laut Auflistung keine Antwort vom RKI enthalten.

Tabelle verdeutlicht Tendenzen

Zwar verweist die Tabelle in den Erläuterungen darauf, dass es Abweichungen zwischen Wohn- und Impfort geben kann. Die Sächsinnen und Sachsen können und konnten nämlich jedes Impfzentrum nutzen – und haben diese Möglichkeit auch in Anspruch genommen. Leipziger fuhren beispielsweise in Impfzentren in den benachbarten Kreisen oder gar ins Vogtland. Aus Dresden pendelten Impfwillige mitunter bis nach Löbau (Kreis Görlitz), weil dort Termine frei waren. Die Tabelle verdeutlicht dennoch Tendenzen.

Aktion im Vogtland macht sich bezahlt

So hat es sich anscheinend bezahlt gemacht, dass die Landesregierung im Frühjahr wegen der hohen Infektionszahlen Extradosen Impfstoff für das Vogtland bereitstellte und ohne Priorisierung impfen ließ. Dort waren zum Stichtag der Tabelle 61,8 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Auf Rang zwei folgt der Landkreis Leipzig (53,7 Prozent), danach Chemnitz (53,1 Prozent).

Besonders der Chemnitzer Wert überrascht. Bislang lag die Vermutung nahe, dass die Impfbereitschaft dort nicht sehr hoch ist. Bei der Anzahl der Impfungen in Hausarztpraxen war Chemnitz zuletzt im Sachsenvergleich an letzter Position. In der drittgrößten sächsischen Stadt wird aber augenscheinlich das Impfzentrum stärker frequentiert.

Schlechte Werte für Leipzig und Dresden

Auffallend ist auch, wie vergleichsweise verhalten laut Statistik das Impfverhalten in Dresden und Leipzig ist – die Landeshauptstadt befindet sich im Ranking der vollständig Geimpften sogar auf dem drittletzten Platz. Ob dies allein auf die Impfpendler zurückzuführen ist, ist unklar.

Die These, dass vor allem im Erzgebirge und im Landkreis Bautzen die Impfskepsis groß ist, wird durch die Tabelle der Landesregierung zumindest gestützt. In beiden Landkreisen lag die Anzahl der vollständig Geimpften Ende Juli bei oder knapp über 36 Prozent.

Zusammenhang zwischen AfD-Sympathie und Impfunwillen?

Dass der Unwillen zur Corona-Schutzimpfung besonders in Regionen mit hohem AfD-Wahlergebnis vorhanden ist, lässt sich durch die vorhandenen Zahlen nicht vollends belegen: Zwar trifft dies beispielsweise auf Bautzen zu. Im Kreis hat die AfD bei der vergangenen Landtagswahl drei von fünf Wahlkreisen gewonnen. Für den Kreis Görlitz, wo die AfD 2019 zwei von vier Direktmandate holte, weist die Statistik aber eine Impfquote von 52,6 Prozent aus: Platz vier in Sachsen.

Sechs Regionen über Deutschlandschnitt

Wie verhältnismäßig groß der regionale Fortschritt zum Teil trotz der allgemeinen Impfmüdigkeit in Sachsen ist, zeigt ein Vergleich mit den deutschlandweiten Daten zum Stichtag der Tabelle. Am 25. Juli waren bundesweit laut Robert-Koch-Institut 49,4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Sechs Regionen im Freistaat lagen ausweislich der Tabelle über diesem Wert.

Mittlerweile sind in Deutschland 53,6 Prozent der Bevölkerung zum zweiten Mal geimpft. Sachsen liegt mit seiner Impfquote darunter: Das RKI weist aktuell 48,2 Prozent aus.

Von Kai Kollenberg