Corona-Impfungen in Sachsen: Darum stockt die Verteilung und so soll es besser werden

Seit zehn Tagen wird in Sachsen gegen das Corona-Virus geimpft. Nachdem am 27. Dezember die 85-jährige Hanna Hertzsch aus Lichtentanne ( Landkreis Zwickau) die erste Dosis des lang erwarteten Impfstoffs erhalten hat, fahren mobile Impfteams durch den besonders hart getroffenen Freistaat und versuchen den Anteil der Geschützten jeden Tag zu vergrößern. Das funktioniert allerdings weniger zügig, als erwartet. Bisher wurden von den mehr als drei Millionen Erwachsenen in Sachsen erst gut 5000 geimpft. Warum geht es so langsam? Im Folgenden werden ein paar Aspekte beantwortet.

Wie viel Impfstoff gibt es bereits in Sachsen ?

Aus anderen Bundesländern ist viel Kritik zu hören, dass die Menge des bisher gelieferten Impfstoffs nicht ausreicht und die Schutzmaßnahmen deshalb nur schleppend vorankommen. In Sachsen ist dagegen ein solcher Engpass nicht das Problem. Wie es aus dem Sozialministerium auf Nachfrage der LVZ hieß, seien bereits 68.250 Impfdosen geliefert worden. Etwa die Hälfte davon (38.025 Impfdosen) sei an die Krankenhäuser ausgegeben worden, damit dort die an vorderster Front agierenden Ärzte und das Pflegepersonal geschützt werden können. Zudem ist bereits Nachschub angekündigt. Am kommenden Freitag (8. Januar) soll die nächste Lieferung aus Berlin eintreffen, hieß es Dresden.

Wie sah der Impfplan in Sachsen aus?

Zum Start der Impfungen am 27. Dezember teilte das Sozialministerium mit, dass pro Tag etwa 13.000 Bürgerinnen und Bürger geimpft werden können. Wer als erstes drankommt, richte sich nach der Impfverordnung des Bundes (CoronaImpfV). Darin sind Personengruppen mit höchster, hoher und erhöhter Priorität benannt. „In Sachsen werden zunächst Bewohner und Personal von Pflegeheimen sowie Gesundheitspersonal mit hohen Ansteckungsrisiko ein Impfangebot bekommen. Zunächst wird in Kliniken und durch mobile Teams geimpft. Die rund 990 Pflegeheime in Sachsen bekommen Formulare, um sich für die Impfung anzumelden“, so die Angaben zum Impfstart.

Was ist bisher davon umgesetzt?

In den ersten zehn Tagen bis zum heutigen Dienstag wurden in Sachsen erst 4866 der verfügbaren 68.250 Impfdosen tatsächlich verabreicht. Der Freistaat ist damit zwar nicht das Schlusslicht in der Republik – im benachbarten Thüringen wurden erst 810 Menschen geimpft – allerdings geht es in den meisten anderen Bundesländern tatsächlich deutlich schneller. In Sachsen-Anhalt wurden bereits fast dreimal so viele Einwohner (13.366) mit der ersten von zwei notwendigen Dosen versehen, in Hessen sind es bereits 33.405, in Bayern gar 66.258.

Was sagt das Ministerium zum erfolgten Start?

Auf Nachfrage hieß es aus Dresden, der Impfstart sei planmäßig am 27. Dezember erfolgt. „Auch über die Feiertage wurde geimpft, durch mobile Teams und in Krankenhäusern“, so eine Sprecherin. Gerade die Pflegeheime seien sehr aktiv bei der Impfaktion dabei. „Mittels Webinaren beim DRK werden sie über die Impfaktion informiert. Auch in den Kliniken beim Personal steigt unserer Beobachtung nach die Impfbereitschaft.“ Aktuell seien bereits in 29 Krankenhäusern Impfungen erfolgt, heißt es aus dem Ministerium. Das ist etwas mehr als ein Drittel der insgesamt 80 Kliniken im Freistaat.

Warum ist erst ein Bruchteil des Impfstoffes im Einsatz?

So stark wie in Sachsen hat sich das Corona-Virus nirgends sonst in Deutschland ausgebreitet. Vor dem harten Lockdown hieß es, etwa 20 Prozent der Pflegeheime stünden bereits unter Quarantäne. Offenbar hat sich diese Situation über Weihnachten noch verschärft. „Knapp 43 Prozent der vollstationären Pflege- und Altenheime (278 von 654) sind derzeit von Infektionen betroffen. Somit kann dort nicht oder nur teilweise geimpft werden, abhängig davon ob und welche Bereiche der Einrichtung unter Quarantäne stehen“, so die Ministeriumssprecherin. Die Quarantäne dürfe nicht gebrochen werden. Dazu kommt: In Pflegeheimen wo geimpft werden könnte, liegen offenbar nicht überall auch Einverständniserklärungen der Sorgeberechtigten schon vor. „Dies sorgt manchmal auch für kurzfristige Absagen der Impftermine“, heißt es aus dem SMS.

Verweigern Corona-Leugner ihren Angehörigen die Impfung ?

Kurz vor dem Start der Impfungen in Deutschland wurden in vielen Telegram-Gruppen von Corona-Leugnern Widerspruchsformulare verteilt, mit denen die Vakzinationen der Angehörigen verhindert werden sollten. Da Sachsen zu den Regionen mit besonders vielen Corona-Demonstrationen gehört, liegt die Vermutung nahe, dass es im Freistaat vielfach auch solche Widersprüche in Heimen gab. Aus dem Sozialministerium heißt es: „ Dazu liegen uns noch keine konkreten Zahlen vor. Die Impfbereitschaft in den Kliniken steigt, generell ist auch unser Eindruck, dass sie in Heimen hoch ist.“

Wenn es stockt: Warum nicht andere Gruppen vorziehen?

„Es ist absolut wichtig, dass die Versorgung im medizinischen und pflegerischen Bereich aufrecht erhalten bleibt. Deshalb müssen wir dort zuerst impfen und mit der Öffnung der Impfzentren noch so lange warten bis ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht“, so die Angaben der Behörde. Auch eine Terminvergabe an Senioren außerhalb der Pflegeheime ist in Sachsen bisher noch nicht möglich. Erst frühestens Mitte Januar soll eine entsprechende Hotline und ein Internetportal zu Anmeldung freigeschaltet werden.

Wie will Sachsen die Impfwelle nun beschleunigen?

Mit Engagement. „Jeden Tag wird durch Impfteams und in Kliniken geimpft. Es ist davon auszugehen, dass nach dem Ende der Feiertage die Impfzahlen steigen“, so die Hoffungen im Sozialministerium. Am kommenden Montag (11. Januar) sollen erstmals auch die sächsischen Impfzentren ihren Betrieb aufnehmen. „Dann sollen zunächst mittels Gruppenterminen Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten, Rettungsdiensten oder ähnlichen geimpft werden. Auch dies schützt die vulnerable Gruppe der über 80 Jährigen. Wir werden breit informieren, wann individuelle Impftermine für welche Personengruppen wie möglich sind“, hieß es aus Dresden.

