Bei den Corona-Schutzimpfungen für fünf- bis elfjährige Kinder soll nun alles etwas schneller gehen. Der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Mittwoch an, dass der Hersteller Biontech die Auslieferung seines niedriger dosierten Kinderimpfstoffes um eine Woche vorzieht auf den 13. Dezember. Das sei „eine gute Nachricht für Eltern und Kinder“, sagte Spahn. „Viele warten sehnsüchtig darauf.“

Eingeschränkte Empfehlung der Siko

Zunächst solle Deutschland 2,4 Millionen Dosen erhalten, hieß es weiter. Das sei vorläufig ausreichend für die 4,5 Millionen Kinder in dieser Altersgruppe. Vorreiter bei der Abnahme der Fläschchen, die jeweils zehn Dosen enthalten, könnte Sachsen werden. Denn die Sächsische Impfkommission (Siko) sprach bereits eine eingeschränkte Empfehlung für die Corona-Schutzimpfung bei Kindern aus.

Staatliche Haftung für alle Ärzte

Diese Empfehlung gilt seit 1. Dezember – allerdings nur, wenn die Fünf- bis Elfjährigen einer Risikogruppe angehören oder Kontakt zu Risikopatienten haben. Darüber hinaus solle aber auch Kindern ohne Vorerkrankung oder besondere Risiken die Immunisierung „auf keinen Fall verwehrt werden“, wenn sich Eltern und Kinder das wünschen, so die Siko.

„Durch diese Formulierung gilt im Freistaat ab sofort die staatliche Haftung für alle Ärztinnen und Ärzte, die entsprechende Impfungen vornehmen“, erklärte Professor Michael Borte vom Leipziger Klinikum St. Georg, der Mitglied der Siko ist. Die Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko) hat hingegen noch keine Entscheidung zu dem Thema getroffen. Für Sachsen sei das nicht maßgeblich, weil das Impfen in Hoheit der Länder liegt, erläuterte Borte.

Neben der Zulassungsstudie von Biontech habe die 13-köpfige Siko vor allem Daten aus den USA und Israel ausgewertet. Dort wurde das Vakzin in den letzten Wochen schon hunderttausendfach eingesetzt, sagte Borte. „Bisher waren dabei nirgendwo rote Flaggen bezüglich der seltenen Nebenwirkungen zu erkennen.“ Das neue Mittel enthalte nur ein Drittel des Wirkstoffs, der bei Jugendlichen ab zwölf Jahren und bei Erwachsenen eingesetzt wird. Dennoch verringere es die Gefahr einer Ansteckung um mehr als 90 Prozent, was auch die Weitergabe des Virus erschwere.

Berufsverband begrüßt Siko-Entscheidung

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) begrüßte die Siko-Empfehlung. „Erster Ansprechpartner für die Eltern sind dabei die Kinderärztin oder der Kinderarzt“, betonte Melanie Ahaus vom Landesverband Sachsen. „Sie kennen das Kind und seine gesundheitliche Verfassung schließlich seit Langem sehr genau.“ Auf Bitten des Leipziger Kinderärzte-Netzwerkes plane das städtische Klinikum St. Georg außerdem den Aufbau einer speziellen ambulanten Impfstelle für Kinder, sagten Ahaus und Borte übereinstimmend.

Ärztekammer warnt vor Druck auf Eltern

Die Ärztekammer Sachsen-Anhalt warnt angesichts der Zulassung von Corona-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige durch die Europäische Arzneimittelbehörde vor gesellschaftlichem und politischem Druck auf die Ständige Impfkommission (Stiko) und Eltern. „Kinder zeigen auch weiterhin nur sehr selten schwere Krankheitsverläufe und übertragen das Virus an Erwachsene deutlich geringer als erwartet“, sagte der sachsen-anhaltische Ärztekammer-Vorstand Gunther Gosch am Mittwoch in Magdeburg. Eine Risiko-Nutzen-Abwägung der Impfung sei daher wichtig, sowohl für den impfenden Arzt als auch für die Eltern.

