Corona-Impfung in Sachsen: So werden die Termine vergeben

Leipzig/Dresden

Messehallen, Sportzentren, Hotels: Für einen baldigen Start von Corona-Impfungen wurden in ganz Deutschland regionale Zentren eingerichtet, über die Impfungen zunächst gebündelt anlaufen sollen. Als erster Impftermin ist jetzt der 27.Dezember im Gespräch. Bis zu 442 Standorte sollen dafür bundesweit genutzt werden können. Sachsen hat bereits 13 konkrete Impfzentren benannt, darunter die neue Messe für Leipzig. Zuständig für den Freistaat ist das Deutsche Rote Kreuz ( DRK). Die Kapazitäten sollen so ausgelegt werden, dass in den Ländern jeweils mehrere Tausend Impfungen am Tag möglich wären.

Aktuell noch keine Anmeldung möglich

Doch wie läuft eigentlich die Informationskette für den Impf-Termin? Wie erfahren Risiko-Gruppen, wann sie sich impfen lassen können? Das sächsische Sozialministerium teilte dazu auf LVZ-Anfrage mit, dass mit Start der Impfaktion über alle medialen Kanäle veröffentlich wird, welche Personengruppen auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Daraus, so das Ministerium, gehe dann auch hervor, wie die Termine in den Impfzentren vereinbart werden können. Es werde sowohl eine online-Anmeldemöglichkeit geben, auch eine telefonische Terminvereinbarung sei möglich. Derzeit, so eine Sprecherin des Sozialministeriums, „ist aber noch keine Anmeldung möglich“.

Zuerst Pflegeheime im Fokus

Klar ist in Sachsen auch schon, wer als Estes geimpft wird. „Zunächst stehen Pflegeheime im Fokus“, sagte die Sprecherin. „Da werden wir direkt Kontakt aufnehmen.“ Das Ministerium orientiere sich dabei an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO). Die Sprecherin verwies zudem noch darauf, dass direkte Anschreiben an Betroffene nicht geplant sind. „Es wird eine breite Öffentlichkeitsarbeit erfolgen.“

Neue Mitglieder in Sächsischer Impfkommission

Für die Sächsische Impfkommission (SIKO) ernannte und berief Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) zudem am Donnerstag neue Mitglieder. Die SIKO besteht aus elf Ärztinnen und Ärzten, die laut Ministerin über „umfassende Kenntnisse rund um das Impfen sowie eine langjährige Berufserfahrung verfügen“. Sie sind teilweise in eigener Niederlassung, teilweise als angestellte Ärztinnen und Ärzte in Kliniken oder anderen Einrichtungen tätig und üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Der Berufungszeitraum beginnt am 1. Januar 2021 und geht über vier Jahre.

Mitglieder der Sächsischen Impfkommission (SIKO) Dr. med. Dietmar Beier Prof. Dr. med. habil. Michael Borte Chefarzt Dr. med. Hans-Christian Gottschalk OA Dr. med. Thomas Grünewald Jens Heimann Dr. med. Cornelia Hösemann Nils Lahl Dr. med. Sophie-Susann Merbecks Dipl.-Med Stefan Mertens Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. Jürgen Prager Dr. med. Guido Prodehl Dr. med. Uta Katharina Schmidt-Göhrich Dr. med. Jörg Wendisch

Von André Böhmer