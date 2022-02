Hannover

In Deutschland gibt es rund vier Millionen Kinder unter fünf Jahren. Für sie hat die Europäische Arzneimittel-Agentur (Ema) noch keinen Corona-Impfstoff zugelassen. Bis ein Mittel zur Verfügung steht, könnte es noch dauern. Denn der Hersteller Biontech/Pfizer hat bisher keinen entsprechenden Zulassungsantrag bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) gestellt.

Der Grund für den zeitlichen Verzug: Mitte Dezember gab das Pharmaunternehmen bekannt, dass zwei Dosen seines mRNA-Vakzins zwar Immunreaktionen bei den unter Fünfjährigen auslösen, diese je nach Altersgruppe aber unterschiedlich stark ausfallen. Bei den Kindern zwischen sechs Monaten und zwei Jahren ließen sich nach einer doppelten Impfung ausreichend Antikörper feststellen; die Zwei- bis Vierjährigen wiesen hingegen nur 60 Prozent den Antikörperspiegel der Vergleichsgruppe, also der 16- bis 25-Jährigen, auf, wie die „New York Times“ Mitte Februar berichtete. Sicherheitsbedenken habe es keine gegeben.

Um die Immunantworten der unter Fünfjährigen noch einmal zu steigern, testen Biontech und Pfizer in ihrer laufenden Studie nun die Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit einer weiteren Drei-Mikrogramm-Impfdosis. Diese dritte Dosis soll mindestens zwei Monate nach der zweiten verabreicht werden. Anfang April könnten entsprechende Daten verfügbar sein, erklärte Biontech Mitte Februar in einer Pressemitteilung.

Moderna will erste Ergebnisse im März vorstellen

Auch der Impfstoffhersteller Moderna arbeitet an einem Corona-Impfstoff für unter Fünfjährige. Derzeit läuft eine Studie mit Kindern zwischen zwei und fünf Jahren. Erste Ergebnisse will die Firma im März vorstellen, verkündete sie Mitte Januar in einer Pressemitteilung.

Von RND/lb