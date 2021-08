Chemnitz

Die sächsische Impfkommission (Siko) hat sich mit ihrer bundesweit einzigartigen Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre viel Lob eingehandelt – aber auch reichlich Kritik. Siko-Chef Dr. Thomas Grünewald stellt sich im LVZ-Interview den Fragen.

Herr Dr. Grünewald, die sächsische Impfkommission (Siko) hat eine allgemeine Impfempfehlung auch für Kinder ab zwölf Jahre gegeben – während die Bundes-Impfkommission (Stiko) noch verhalten ist. Weshalb trauen Sie sich, als Erste diesen Schritt zu gehen?

Seit Monaten werden in Italien, in der Schweiz, in den USA und in Israel auch Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahre geimpft. Dadurch kommen neue Daten zustande, die zur Sicherheit und Verträglichkeit sehr gute Aussagen treffen. Allein in den USA gab es Daten zu 6,1 Millionen Impfungen in dieser Altersgruppe.

Wieso kommt die Bundes-Stiko aber nicht zu diesem Schluss?

Auch die Stiko prüft die Daten gründlich und wird noch Ergebnisse aus Deutschland und Europa hinzuziehen. Doch in Sachsen sind wir vielleicht etwas elastischer als auf Bundesebene.

„Wir beugen uns keinem politischen Druck“

Verantwortung müssen Sie dennoch übernehmen.

Unser Fokus liegt auf Sachsen – deshalb können wir schneller reagieren als der Bund. Corona ist aber längst nicht der erste Fall, in dem wir Vorreiter gewesen sind: Das war beispielsweise schon bei der Rotavirus-Impfung genau wie bei einigen anderen so. Wichtig ist: Wir – und auch nicht die Stiko – beugen uns keinem politischen Druck.

Zur Person Dr. Thomas Grünewald (56) ist gebürtiger Berliner und hat zunächst am dortigen Rudolf-Virchow-Klinikum gearbeitet. Ab 2000 war er Oberarzt und später Leitender Oberarzt am Leipziger Klinikum St. Georg, seit 2008 Geschäftsführender Oberarzt für die gesamte Innere Medizin. Seit Januar 2020 leitet Grünewald die Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz. Im November 2020 wurde er von Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) für vier Jahre (2021 bis 2024) zum Vorsitzenden der Sächsischen Impfkommission (Siko) berufen. Die Siko ist die einzige Impfkommission auf Länderebene, sie besteht aus 13 Mitgliedern. In Sachsen sollen sich Ärztinnen und Ärzte nach ihren Empfehlungen richten. 

Die Gesundheitsministerkonferenz empfiehlt ebenfalls die Impfung ab zwölf Jahre. Sind Sie damit auf der sicheren Seite?

Die Empfehlung geben Fachleute – die Umsetzung liegt bei den Politikern. Ich beneide die Kollegen der Stiko nicht: Auf ihnen liegt momentan ein gewaltiger Druck. Doch entscheidend ist, was die Experten sagen. Und wenn die Stiko meint, dass noch einmal geprüft werden soll, muss das akzeptiert werden. In Sachsen haben wir auch gewartet, bis uns die Datengrundlage ausreichend erschien. Die Ergebnisse, auf die wir uns beziehen, liegen erst seit anderthalb Wochen vor. Ohne diese Daten hätten wir die Empfehlung nicht gegeben.

„Wir können die Impfung nun guten Gewissens empfehlen“

Was macht Sie so sicher, dass die Eltern nun keine Bedenken mehr haben?

Wir sagen ja nicht: Jetzt müssen sich alle Kinder ab zwölf Jahre impfen lassen – sondern wir können die Impfung nun guten Gewissens empfehlen. Der individuelle Nutzen für ein Kind ist deutlich größer als der Schaden oder die Probleme, die eine Impfung anrichten kann. Außerdem sollte die Impfung nur erfolgen, wenn alle – sowohl Impfling als auch Sorgeberechtigte und natürlich der Impfende – zustimmen. Es ist auch keine Impfpflicht, für die wir damit den Weg ebnen. Ein weiterer, maßgeblicher Aspekt ist: Die Ärzte in Sachsen erhalten mit unserer Empfehlung ebenfalls eine Sicherheit.

Es wird immer wieder gesagt, dass auch Geimpfte das Coronavirus übertragen können. Wie sehen Sie diese Gefahr?

Natürlich können auch Geimpfte den Erreger übertragen, selbst wenn das dennoch bei Sars-CoV-2 selten vorkommt. Es liegt schlicht in der Biologie von Atemwegsinfektionen, dass es keine sterilisierende Immunisierung gibt. Allerdings ist die Wirksamkeit der Sars-CoV-2-Impfung sehr hoch. Die Treiber der Pandemie sind nicht die Geimpften, sondern die Ungeimpften.

„Delta-Variante wird stärker über Aerosole übertragen“

Wie schätzen Sie dennoch das Infektionsrisiko ein?

Wir wissen, dass die Delta-Variante, die in Deutschland inzwischen einen Anteil von 90 Prozent ausmacht, stärker über Aerosole übertragen wird als die Varianten zuvor. Das ist eine biologische Antwort des Virus: Es passt sich an seinen Wirt an und will damit sowohl die Vermehrung als auch die Verbreitung optimieren. Erwiesen ist: Schwerwiegende Erkrankungen sind bei Geimpften äußerst selten.

Das bedeutet, Geimpfte sind zwar Überträger – aber sind vor einer schweren Erkrankung geschützt?

Hin und wieder sind sogenannte Durchbruchsinfektionen festzustellen, bei denen eigentlich Immunisierte erkranken. In den USA lag diese Quote bei 0,077 Prozent und nur 0,004 Prozent mussten stationär in einer Klinik behandelt werden. Das ist extrem wenig. Die zugelassenen Impfstoffe bieten also eine hohe Sicherheit – doch es gibt auch bei anderen Erregern niemals eine hundertprozentige Sicherheit. In Deutschland gab es bei den 18- bis 59-Jährigen insgesamt vier schwere Corona-Fälle auf eine Million vollständig Geimpfte.

„Bei intaktem Immunsystem hält der Schutz deutlich über zwölf Monate“

Es wird momentan auch über Booster-Impfungen, also Auffrischungen, diskutiert. Wie lange wirkt der Schutz bei denjenigen, die vollständig geimpft sind?

Das ist schwierig zu sagen, da wir das Coronavirus erst seit anderthalb Jahren kennen. Es gibt aber eindeutige Hinweise, dass die Immunisierung deutlich über zwölf Monate anhält – das gilt allerdings nur für Menschen mit einem intakten Immunsystem. Deshalb empfiehlt die sächsische Impfkommission für Ältere, chronisch Kranke und Risikopatienten als Vorsichtsmaßnahme eine dritte Impfung.

Alle anderen brauchen im Herbst keine Auffrischung?

So sieht es derzeit aus. Nur für die Gruppen, die zu Jahresbeginn in die Priorisierung 1 gefallen sind, wird der Booster zunächst notwendig sein. Allerdings werden sich auch alle anderen irgendwann wieder gegen das Coronavirus impfen lassen müssen – weil sich der Erreger im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Das ist wie bei der Grippe-Impfung, die ebenfalls jedes Jahr an die jeweiligen Virusvarianten angepasst wird. Der Vorteil bei Corona ist, dass die Anpassung des Impfstoffes aufgrund der neuen Technologie und der Kenntnisse über das Virus einfacher als beim Grippevirus sein wird.

„Man sollte Geimpften mehr Normalität als Ungeimpften zurückgeben“

Die Impfquote in Sachsen ist nicht sonderlich hoch – würde eine Impfpflicht helfen, um doch noch die viel beschworene Herdenimmunität zu erreichen?

Ich bin kein Freund der Impfpflicht, weil dies die Akzeptanz der Impfung nochmals deutlich reduzieren würde. Doch man sollte den Geimpften mehr Normalität als den Ungeimpften zurückgeben – das könnte durchaus als Anreiz wirken. Darüber hinaus würde ich lieber mit Argumenten überzeugen: Wenn sich etwaige Zweifler anschauen, wie wirksam und sicher die Impfung ist, sollte sich der Sinn einer Impfung eigentlich von allein ergeben.

In Sachsen wird demnächst wieder an einer neuen Corona-Schutzverordnung gearbeitet. Inwieweit ist die Inzidenz aufgrund der Impfquoten überhaupt noch aussagekräftig – und welche Richtwerte sollten einfließen?

Wir nehmen ja schon seit Längerem auch andere Parameter mit in die Analyse auf. Das wird in der Öffentlichkeit bislang nicht so wahrgenommen. Wichtige Fragen sind bei allen Maßnahmen immer: Wieviel vulnerable Menschen gibt es für schwere Krankheitsverläufe, was sind die Konsequenzen einer Infektion für diese Menschen und auch für die anderen Bevölkerungsgruppen – und wie stellt sich die Verbreitung des Erregers in der Bevölkerung insgesamt dar?

