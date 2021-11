Leipzig

Sachsen hat mit 57,4 Prozent die niedrigste Corona-Impfquote aller Bundesländer. In Bremen sind mit 79,1 Prozent die meisten Einwohner doppelt gegen Corona geimpft. Ob in Hamburg (72,9 Prozent), Nordrhein-Westfalen (70,9 Prozent) oder Niedersachsen (69,3 Prozent) – überall sind prozentual mehr Menschen immunisiert. Dabei gab es in den westlichen Ländern keine Impfpflicht, in Sachsen zu DDR-Zeiten dagegen schon. Warum gibt es dann ausgerechnet im Freistaat so viele Impfgegner?

Professor Dr. Raj Kollmorgen, Soziologe an der Hochschule Zittau/Görlitz, hat sich mit dieser Frage eingehend beschäftigt. Für den 1963 in Leipzig geborenen Wissenschaftler war das Impfen in der DDR eine große Selbstverständlichkeit. „Das hängt auch mit den damals herrschenden autoritären Strukturen zusammen. Es war die Anordnung der Staatsmacht“, sagt er. „Aber es sind nicht alle wie die Schafe zur Schlachtbank gegangen. Es gab auch eine Einsicht, was Seuchen anrichten können.“ Zudem sei das Impfen gut organisiert gewesen, zum Teil über die Schulen und Kindereinrichtungen. Darin sieht er auch einen der Gründe, dass heute weniger zum Impfen gehen, „weil sie das schlecht in ihren Alltag integrieren können“.

Impfverweigerer hatten meist religiöse Gründe

Er kenne aber auch Impfverweigerer aus der DDR-Zeit, „die das meist aus religiösen Gründen nicht wollten, sie kamen unter anderem aus freikirchlichen Gemeinden, es könnten Zeugen Jehovas gewesen sein“, versucht er sich zu erinnern. „Es gab aber auch Verweigerer aus sachlichen Gründen, die nicht an die Wirkung des Impfstoffs glaubten oder Angst vor Nebenwirkungen hatten.“ Und er weiß: „Das wurde vom Staat natürlich nicht hingenommen. Die wurden einbestellt, mussten sich rechtfertigen, auch Sanktionen drohten“, sagt er. Aber die allermeisten hätten sich wie selbstverständlich impfen lassen.

„Ich habe mit den Verweigerern gesprochen“

Einer, der ganz genau weiß, wie damals mit Impfverweigerern umgegangen wurde, ist Prof. Dr. Siegwart Bigl. „Einmal im Jahr wurden drei bis vier Impfverweigerer, das waren wirklich wenige, vom Bezirksarzt zum Gespräch eingeladen. Ich war mit dabei, habe mit ihnen gesprochen“, erinnert sich der frühere leitende Hygiene-Arzt im Bezirk Karl-Marx-Stadt im Gespräch mit der LVZ. Meist waren es religiöse Gründe, etwa bei den Zeugen Jehovas, bestätigt auch er. „Die meisten ließen sich von der Impfung überzeugen“, berichtet er. Ganz wenige hartnäckige Impfverweigerer seien dann aber zum nächsten Gespräch nach Berlin weitergeschickt worden. An Geldstrafen kann er sich nicht erinnern. Bigl (82) hat nach der Wende die Sächsische Impfkommission aufgebaut und war von 1991 bis 2008 ihr Vorsitzender. Dass gerade heute in Sachsen die meisten Impfskeptiker zu Hause sind, betrübt auch den langjährigen Vorkämpfer für das Impfen.

Soziologe Kollmorgen sieht vier Gründe für Impfskepsis in Sachsen

Bei der Suche nach Antworten auf die gerade in Sachsen verbreitete Impfskepsis greift der Zittauer Soziologe Kollmorgen zurück in die Geschichte und sieht mehrere Gründe:

Erstens nennt er den Urbanisierungsgrad und insgesamt die Sozialstruktur im Freistaat, wo die ländlichen Räume eher kleinstädtisch geprägt seien. „In diesen Räumen haben wir es bis heute mit einem Aderlass durch die starke Abwanderung junger, vor allem gebildeter, Menschen zu tun. Damit fehlen in den kleinstädtisch geprägten Milieus diejenigen, die staatlichen Institutionen eher vertrauen, die neuen Entwicklungen offen gegenüberstehen. Viele Menschen in den ländlichen Sozialräumen neigen zu Misstrauen gegenüber Experten und Erkenntnissen, die bisherige Positionen und Überzeugungen in Frage stellen.“

Der Soziologie-Professor Raj Kollmorgen (58) von der Fakultät für Sozialwissenschaften an der Hochschule Zittau/Görlitz untersucht den sozialen Wandel. Quelle: privat

„Zweitens“, so Kollmorgen, „haben wir es in Sachsen und auch in Teilen Sachsen-Anhalts und Thüringens mit einer Grundmentalität zu tun, die die Obrigkeit skeptisch sieht. Es existiert eine populistische Grundstimmung, die sich gegen staatliche Vorschriften richtet, ob beim Hausbau, beim Konsumieren oder in der Schule. Kein Wunder also, dass Sachsen den höchsten Anteil an Privatschulen in ganz Deutschland aufweist.“

Grundskepsis gegenüber staatlichen Eingriffen

Drittens sieht er eine gewachsene Protesthaltung gegenüber der Politik seit 1990. Eine der Ursachen sei die industrielle Leuchtturmpolitik, die an den ländlichen Regionen und den kleinen Gemeinden vorbeigegangen ist. „Auf dem Land haben wir in Sachsen eine Sozialstruktur mit einem größeren Anteil von kleinen Gewerbetreibenden und Selbstständigen. Gerade Großunternehmen fehlen weitgehend“. Dieses „neue und alte Besitzbürgertum“, wie Kollmorgen es nennt, habe die Erfahrung gemacht, vom Staat besonders geschröpft worden zu sein. „Diese Menschen sehen sich eher als konservativ an und haben sich bis vor fünf oder zehn Jahren politisch bei der CDU aufgehoben gefühlt.“ Dann hätten sie aber zunehmend das Gefühl gehabt, dass die CDU ihre Interessen nicht mehr vertrete, sondern einfach weitermache wie bisher oder gar nach links rutsche. „Für die AfD war das ein gefundenes Fressen“, schätzt der Soziologe die Lage ein. „Deshalb sehe ich in der erheblichen Impfverweigerung eine Mischung aus längerer kultureller Prägung und politischem Protestverhalten. Dabei haben viele der Älteren die Grundskepsis gegenüber staatlichen Eingriffen aus der DDR-Zeit übernommen“, analysiert er. Es gehe darum, sich dem Staat fernzuhalten und im Konfliktfall entgegenzustellen. Kollmorgen sieht diese Haltung aber zum Beispiel auch in Bayern verbreitet, wie es generell in Sachen Impfskepsis nicht nur eine Ost-West-Differenz, sondern auch ein Nord-Süd-Gefälle gebe.

Es hieß, sobald ein Impfstoff da sei, werde alles gut

Den vierten Grund für die Impfskepsis macht Kollmorgen in den Fehlern der Politik während der Pandemie aus. „Da hieß es, sobald ein Impfstoff da sei, werde alles gut. Es werde niemals einen Druck auf Ungeimpfte geben. Ob die Schulschließungen die richtige Lösung waren, steht auch dahin, viele fühlten sich ein- oder ausgesperrt“, zählt er auf. „Die Impfskeptiker verdrängen zudem die schweren Corona-Fälle, bewegen sich vielfach in ihrer sozialen Blase und lassen nur Meinungen zu, welche ihre stärken.“

Verzweifelter Impf-Appell der Regierenden

Derzeit sind nur gut 57 Prozent der Sachsen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Da ist noch viel Luft nach oben. Die Intensivbetten füllen sich. Das Pflegepersonal ist am Ende seiner Kräfte. Und die Infektionszahlen klettern ungerührt weiter nach oben. Verzweifelt appellieren daher nun sowohl Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) als auch Sozialministerin Petra Köpping (SPD) an alle Ungeimpften, es sich doch noch anders zu überlegen. Aber werden die Angesprochenen überhaupt noch erreicht?

Mit Angeboten vielleicht zehn bis 30 Prozent der Impfgegner erreichen

„Ich bin da auch ratlos“, gibt der Soziologie-Professor zu, wie schon zuvor Impfexperte Borte. Die größte Chance sieht Kollmorgen noch auf der technischen Ebene, indem direkt auf die Leute zugegangen werde, sie Impfangebote vor Ort bekommen. So wie es mit den mobilen Impfteams geschieht. „Damit könnten vielleicht noch 10 bis 30 Prozent der Impfskeptiker erreicht werden“, lautet seine Prognose. Bei den anderen sei die Verweigerungshaltung verhärtet. Aber auch für diese Gruppe habe er noch eine Empfehlung: Eine Wir-Haltung erzeugen, bei der die Impfgegner sich selbst mit ihren Interessen und Überzeugungen zurückzunehmen für die Gemeinschaft. Das müsse eine moralische Verpflichtung ohne Belehrung sein. In Portugal und Dänemark sei das gelungen. Das hätte eigentlich schon viel eher passieren müssen, räumt er aber ein. „Jetzt wird das nur noch bei wenigen gelingen. Aber es ist einen Versuch wert.“

Professor Kollmorgen räumt in seinem Fazit ein, dass er Verständnis habe für Kretschmer, der nun „harte Kante“ zeigt gegenüber den Impfverweigerern, da die Intensivstationen voll sind. „Aber das wird die eingefleischten Impfgegner kaum umstimmen.“ Sachsen werde absehbar keinesfalls auf eine Impfquote von 85 oder gar 90 Prozent und mehr kommen - wie etwa zu DDR-Zeiten.

Von Anita Kecke